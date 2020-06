BTS: Với thành tích nổi bật về âm nhạc lẫn tầm ảnh hưởng trên thế giới trong năm qua, BTS đã soán ngôi Black Pink để nắm giữ vị trí đầu bảng trở thành những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất Hàn Quốc

Trong những năm gần đây, nhóm nhạc này đã liên tục góp mặt tại các lễ trao giải lớn nhỏ trên thế giới với những cống hiến trong âm nhạc và nền công nghiệp giải trí tại Hàn Quốc

Dù xâm nhập thị trường âm nhạc thế giới khá muộn so với các nhóm nhạc khác trong giới giải trí xứ Hàn nhưng BTS có những bước tiến vững chãi khi liên tiếp công phá các BXH âm nhạc và mang về lượng fandom hùng hậu

Cụ thể, năm 2018, khi phát hành dự án “Love Yourself: Tear” thì ngay lập tức ca khúc này đã trở thành album nhạc Hàn đầu tiên đứng đầu BXH Billboard 200

BTS đã được đánh giá là nhóm nhạc nam thành công nhất Kpop và là nhân tố góp phần đưa Kpop trở thành trào lưu thế giới

Chỉ riêng với album Map of the Soul: 7, BTS đã phá hàng loạt kỷ lục về lượt xem, đem lại một nguồn doanh thu rất lớn

Sau khi đi vào hoạt động năm 2013, BTS đã có liên tiếp 3 album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard trong 11 tháng

Vào tháng 4-2019, BTS là nhóm nghệ sĩ châu Á duy nhất được vinh danh trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bầu chọn

Black Pink: Với sự đa dạng, độc đáo cả trong hình ảnh lẫn phong cách âm nhạc, Black Pink có thể coi là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc có danh tiếng nhất trên trường quốc tế

Ra mắt công chúng năm 2016, chỉ sau 4 năm, bốn cô gái đến từ YG Entertainment đã trở thành những nhân vật nổi tiếng nhất Kpop

Black Pink là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên được mời biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella

Bên cạnh đó, những cô nàng tài năng và xinh đẹp này cũng từng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình ăn khách tại Mỹ, sở hữu những MV đạt kỷ lục về lượt xem...

Ngoài ra, cả 4 thành viên của nhóm còn có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang, họ luôn được các hãng thời trang cao cấp thế giới mời dự các buổi ra mắt bộ sưu tập ở Pháp, Italy...

Ngoài những thành tích “khủng” về mảng nhạc số, Black Pink tiếp tục lập nên kỷ lục thông qua chuyến World Tour đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Black Pink World Tour: In Your Area đi qua châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ

Big Bang: Sau 13 năm hoạt động nghệ thuật, nhờ màu sắc và phong cách âm nhạc riêng biệt, Big Bang đã trở thành là một trong những nhóm nhạc thành công nhất của Kpop

Với các thành viên G-Dragon, Seungri, Tae Yang, Daesung và TOP, nhóm nhạc nhà YG đã trở thành huyền thoại, có sức ảnh hưởng to lớn đối với giới giải trí xứ Hàn trong suốt hơn 10 năm qua

Tuy nhiên, trong những năm hoạt động, nhóm nhạc này liên tục bị dính vào hàng loạt scandal, từ nhỏ nhặt đến đặc biệt nghiêm trọng

Thế nhưng, không thể phủ nhận Big Bang là một trong những nhóm nhạc đóng vai trò tiên phong trong việc định hình ngành công nghiệp Kpop bằng cách giúp truyền bá làn sóng âm nhạc Hàn Quốc ra quốc tế

Họ được truyền thông và khán giả tôn vinh là "Những ông hoàng Kpop”. Ngoài danh tiếng chung của nhóm, sự phát triển solo của từng thành viên trong sự nghiệp cũng đều được đón nhận tích cực

Big Bang đã được Forbes Korea xếp hạng là một trong những người nổi tiếng quyền lực nhất giới giải trí Hàn Quốc vào các năm 2010, 2012, 2013, 2014 và 2016

Bên cạnh đó, họ cũng là những nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên lọt vào Top 100 người nổi tiếng nhất của Forbes năm 2016 và danh sách Under 30 nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế giới vào 2017

Mamamoo là một trong 2 nhóm nhạc nữ có tên trong danh sách lần này của tạp chí Forbes. Nhóm nhạc này được thành lập với bao gồm 4 thành viên trực thuộc công ty Rainbow Bridge World

Ngay từ năm 2014, những cô gái này đã được các nhà phê bình âm nhạc bình chọn là một trong những nghệ sĩ có màn ra mắt xuất sắc sau khi sản phẩm debut mang tên “Mr.Ambiguous” được phát hành

Sau đó, họ bắt đầu nhận được sự chú ý nhiều hơn nhờ những màn trình diễn được đầu tư kỹ lưỡng từ âm nhạc đến hình ảnh cùng khả năng hát live và làm chủ sân khấu tốt

Album phòng thu đầu tiên của nhóm được phát hành năm 2016 - Melting đã đánh dấu sự thành công lớn của 4 cô gái trên sàn đấu Kpop

Mặt khác, “Melting” cũng như lời tuyên bố về sự đa dạng trong phong cách âm nhạc của nhóm và trở thành ca khúc nằm trong top 25 album hay nhất thập kỷ được Billboard lựa chọn

Mamamoo đang từng bước chiếm lĩnh các BXH nhạc số khi sở hữu lực lượng người hâm mộ đông đảo, bất kể giới tính hay độ tuổi

Đặc biệt, từ sau khi tham gia chương trình Queendoom, nhóm nhạc nhà RBW ngày càng chứng tỏ sức ảnh hưởng lớn mạnh hơn nữa trên thị trường âm nhạc Kpop

