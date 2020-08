Kate Upton sinh năm 1992 tại Mỹ. Vào năm 2011, Kate Upton trở thành ngôi sao đình đám làng mẫu khi xuất hiện trên ấn phẩm áo tắm của tạp chí Sports Illustrated, và được phong là "Tân binh của năm"

Người đẹp cao 1m78 với thân hình đầy đặn. Điểm thu hút đặc biệt của Kate chính là vòng một tự nhiên nhưng căng đầy vô cùng nóng bỏng

Kate Upton từng được tạp chí People bình chọn là mỹ nhân hấp dẫn nhất thế giới vào năm 2014. Chưa dừng lại ở đó, năm 2018, mỹ nhân 9X Kate Upton đã được tạp chí đàn ông Maxim xướng tên ở vị trí cao nhất với danh hiệu "Người phụ nữ nóng bỏng nhất năm"

Với nhan sắc chuẩn Mỹ với mái tóc vàng, làn da rám nắng cùng thân hình đầy đặn, Gigi Hadid là một trong những chân dài thế hệ mới nổi tiếng nhất hiện nay

Gigi Hadid gây ấn tượng với số đo ba vòng hoàn hảo 86-64-89. Từ một nàng mẫu có số đo ngoại cỡ và bị cho là béo phì thừa cân, Gigi đã nỗ lực tập luyện để sở hữu hình thể chuẩn như hiện tại

Năm 2015, người đẹp giành danh hiệu "Người mẫu của năm" do tạp chí Daily Front Row bầu chọn. Hiện, Gigi Hadid là gương mặt quen thuộc của nhiều tạp chí danh giá nhất thế giới và xuất hiện liên tục tại các tuần lễ thời trang New York, Milan và Paris

Là thiên thần người Nam Phi đắt giá nhất của hãng nội y Victoria’s Secret và từng lọt top người mẫu kiếm tiền nhiều nhất thế giới, Candice Swanepoel chưa bao giờ hết hấp dẫn với vẻ đẹp hoang dại và những đường cong bốc lửa của mình

Bước chân vào làng người mẫu năm 15 tuổi, chỉ một năm sau đó, cô gái trẻ Candice Swanepoel đã trở thành hiện tượng của làng thời trang thế giới Chiều cao 1m77, số đo ba vòng hoàn hảo và gương mặt gợi cảm, Candice là hiện thân của thế hệ người mẫu mới, đầy cá tính và quyến rũ

Ở tuổi 32, dù đã trở thành bà mẹ hai con nhưng Candice luôn khiến người hâm mộ bất ngờ về thân hình bốc lửa cùng thần thái gợi cảm của mình

Sinh năm 1993, sở hữu đường cong thể hình hút hồn với chiều cao 1m75 cùng số đo ba vòng 84-58-88 đầy ấn tượng, người mẫu Barbara được mệnh danh là "bông hồng xứ Hungary"

Bắt đầu làm người mẫu từ năm 13 tuổi, đến nay Barbara đã bỏ túi hàng loạt thành công khi xuất hiện trên các sàn diễn danh tiếng và là gương mặt đại diện của hàng loạt nhãn hiệu cao cấp như Lancôme, L’Oreal…

Bên cạnh thân hình quyến rũ, Barbara Palvin còn gây ấn tượng với gương mặt đẹp như búp bê, đôi mắt xanh mơ màng cùng khuôn môi gợi cảm

Jennifer Lawrence là nữ minh tinh trẻ thành công và được chú ý nhiều nhất kinh đô giải trí Hollywood hiện nay. Hai vai diễn giúp cô trở nên nổi tiếng toàn cầu là Katniss Everdeen trong "The Hunger Games" và Mystique trong "X-Men: First Class"

Bên cạnh khả năng diễn xuất, nhan sắc của Jennifer Lawrence cũng được nhiều tạp chí uy tín vinh danh. Cô góp mặt trong danh sách Những sao nữ xinh đẹp nhất năm 2011 và 2013 (tạp chí People), Hot 100 (Maxim). Đến năm 2014, nữ diễn viên đứng đầu danh sách mỹ nhân nóng bỏng do FHM bình chọn. Vẻ đẹp tràn đầy sức sống cùng với phong cách thời trang gợi cảm khiến minh tinh luôn cuốn hút trong mắt người nhìn

Ở tuổi 30, minh tinh "The Hunger Games" vẫn xinh đẹp, trẻ trung. Cô lên xe hoa vào cuối năm 2019. Lễ cưới của Jennifer Lawrence và bạn trai Cooke Maroney được tổ chức bí mật tại Rhode Island (Mỹ)

"Góa phụ đen" Scarlett Johansson được mệnh danh là một trong những "đả nữ" quyến rũ bậc nhất Hollywood. Nữ diễn viên sinh năm 1984 tại New York (Mỹ), là con lai mang hai dòng máu Ba Lan và Đan Mạch

Scarlett Johansson chạm ngõ làng điện ảnh khá sớm. Bước sang độ tuổi đôi mươi, Scarlett Johansson trở thành một trong những nàng thơ được yêu thích nhất Hollywood. Với vẻ đẹp bốc lửa, gợi tình, cô trở thành biểu tượng mới của kinh đô điện ảnh thế giới, đồng thời trở thành lựa chọn hàng đầu cho các vai diễn đòi hỏi sự quyến rũ

Thân hình gợi cảm cùng vòng một căng tràn từng giúp Scarlett Johansson trở thành niềm khao khát của hàng triệu đàn ông. Vẻ đẹp trời ban khiến tên tuổi của ngôi sao này chưa từng vắng bóng trong các bảng xếp hạng nhan sắc của nhiều tạp chí danh tiếng như: Maxim, Playboy...

Sinh ngày 15-4-1990, Emma Watson là nữ diễn viên, người mẫu và nhà hoạt động xã hội người Anh. Emma được biết tới nhiều nhất qua vai diễn Hermione Granger trong loạt phim gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ "Harry Potter"

Thời điểm ấy, cô bé với mái tóc vàng, nụ cười tươi tắn là "nàng thơ" của biết bao thế hệ thanh niên 8X, 9X đời đầu

Khi trưởng thành, Emma dần xây dựng cho mình hình ảnh ngọt ngào và cổ điển. Gương mặt của Emma được đánh giá là ngày càng sắc sảo, quyến rũ, đặc biệt là nụ cười mang tính biểu tượng của cô vẫn được gìn giữ theo năm tháng. Trong cuộc bình chọn của thương hiệu St. Moriz, nữ diễn viên được vinh danh là "Biểu tượng nhan sắc của nước Anh"

Nhắc đến những người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh không thể nào thiếu được nữ diễn viên sinh năm 1975 Angelina Jolie

Angelina Jolie nổi tiếng sớm bởi vẻ đẹp lạ có chút hoang dại, đôi mắt "hớp hồn" người đối diện cùng thân hình nóng bỏng, quyến rũ "vạn người mê", Hiện tại, dù đã ở tuổi 45 nhưng Jolie vẫn gây thương nhớ bởi gương mặt với những đường nét mặn mà, sắc sảo hiếm ai bì

Bên cạnh nhan sắc nổi bật, Jolie còn sở hữu gu thời trang cá tính, ấn tượng cùng thần thái tự tin, cuốn hút. Angelina Jolie quả thực xứng danh là "đệ nhất mỹ nhân của màn ảnh Hollywood"

