Splash (1984): Đây là bộ phim đánh dấu vai chính đầu tay của nam tài tử Tom Hanks Splash từng được đề cử Oscar ở hạng mục “Kịch bản gốc xuất sắc nhất”. Bộ phim thuộc dòng phim giả tưởng, pha thêm tính hài hước. Trong phim, Tom Hanks vào vai chàng trai trẻ phải lòng nàng tiên cá – người từng cứu anh khỏi chết đuối khi còn là một cậu bé Big (1988): Bộ phim là bước đột phá trong sự nghiệp của ông, Big giúp Tom Hanks giành được đề cử Oscar đầu tiên cho giải thưởng “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” Nội dung phim xoay quanh một cậu bé luôn mong muốn trở thành người lớn. Một ngày nọ, sau khi thổ lộ điều ước của mình trước một cái máy bí ẩn, cậu bé thức dậy và phát hiện mình đang trong thân xác của một người trưởng thành Philadelphia (1993): Philadelphia giúp Tom Hanks ghi dấu ấn mới trong lòng khán giả khi chuyển từ đóng thể loại phim hài, lãng mạn quen thuộc sang một vai diễn “gai góc” hơn. Trong phim, ông vào vai Andrew Beckett - một luật sư mắc bệnh AIDS Nhân vật Andrew Beckett tuy là một luật sư danh tiếng nhưng bị kỳ thị bởi ông là người đồng tính, hơn thế ông còn bị sa thải bởi mang trong mình căn bệnh thế kỷ AIDS. Bộ phim là hành trình đấu tranh đòi lại công lý của luật sư tài năng Andrew Beckett. Vai diễn đã giúp Tom Hanks nhận được tượng vàng Oscar ở hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc” Forrest Gump (1994): Giải Oscar thứ hai trong sự nghiệp của Tom Hanks đến từ vai diễn Forrest Gump trong bộ phim cùng tên. Cũng bởi vai diễn này mà ông có biệt danh là“gã khờ Hollywood” Forrest Gump đạt doanh thu 677 triệu USD trên toàn cầu, nhận 6 giải Oscar và được ghi nhận là một bộ phim kinh điển. Trong phim, Tom Hanks đã có màn hoá thân hoàn hảo vào vai Forrest Gump - một người đàn ông thiểu năng có trái tim lương thiện Apollo 13 (1995): Bộ phim được làm dựa trên câu chuyện có thật về chuyến đi của con tàu Apollo 13 vào năm 1970 Apollo 13 được nhận tới 9 đề cử Oscar Toy Story (1995): Không chỉ giỏi diễn xuất, Tom Hanks còn là một nhà lồng tiếng đại tài, ông đã thổi hồn cho chàng cao bồi đồ chơi Woody bằng giọng nói đầy truyền cảm của mình Saving Private Ryan (1998): Trong phim, Tom Hanks vào vai John H. Miller - Đại úy của quân đội Mỹ. Saving Private Ryan được đặt bối cảnh vào năm 1944, khi Thế chiến II đang ở giai đoạn khốc liệt. Bản hùng ca về tình đồng đội trên chiến trường cùng sự khốc liệt của chiến tranh khiến Saving Private Ryan được đánh giá như một trong những phim chiến tranh hay nhất của điện ảnh thế giới You’ve Got Mail (1998): Bộ phim thuộc dòng phim hài tình cảm khiến nhiều khán giả thích thú với “chuyện tình online” đầy mới lạ hồi bấy giờ, khi internet dần thay đổi cuộc sống con người Trong phim, bộ đôi Tom Hanks và Meg Ryan vào vai đôi tình nhân trên mạng Internet mà không hay mình đang nói chuyện với kẻ thù trong công việc ở ngoài đời. Với kinh phí 65 triệu USD, bộ phim mang về doanh thu 250 triệu USD The Green Mile (1999): The Green Mile có sự tham gia của Michael Clarke Duncan và Tom Hanks trong vai hai người bạn thân thiết nhưng một người là cai ngục còn một người lại là tù nhân. The Green Mile đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả bởi diễn biến đầy bi kịch và đậm tính nhân văn của bộ phim Cast Away (2000): Trong phim, ông vào vai "Robinson thời hiện đại" khi nhận vật Chuck Noland do ông hoá thân bị tại nạn máy bay, sau đó trôi dạt vào một đảo hoang tại biển Nam Thái Bình Dương Tại tại Oscar 200, Cast Away giúp Tom Hanks một lần nữa nhận được đề cử “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”. Cho đến giờ, đây vẫn là lần gần nhất nam tài tử có cơ hội tranh tài tại lễ trao giải danh giá này Catch Me If You Can (2002): Bộ phim đem về doanh thu 352,1 triệu USD và nhận được 2 đề cử Oscar Bộ phim kể lại cuộc đời khó tin của Frank Abagnale Jr. (do Leonardo DiCaprio thủ vai), là người mạo danh đủ thứ nghề nghiệp và lừa đảo hàng triệu USD khi mới chưa đầy 19 tuổi. Tom Hanks vào vai Carl Harantty - mật vụ FBI phụ trách chuyên án này The Terminal (2004): Trong phim, Hanks vào vai Viktor Navorski - một công dân Krakozhia. Cuộc đảo chính bất ngờ tại Navorski trong khi Viktor đang có chuyến bay tới Mỹ khiến Viktor bị từ chối nhập cảnh, đồng thời không thể trở về quê hương. The Terminal kể về quãng thời gian gần một năm Viktor mắc kẹt tại cổng 67 của sân bay JFK The Da Vinci Code (2006): Bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách nổi tiếng The Da Vinci Code của tác giả Dan Brown. Tom Hanks là người được “chọn mặt gửi vàng” với vai diễn Langdon - giáo sư tới từ trường Havard trong hành trình tìm ra báu vật nổi tiếng - chiếc Chén Thánh Angels & Demons (2009): Đây là phần hai của loạt phim về nhân vật giáo sư Robert Langdon do Tom Hanks thể hiện Toy Story 3 (2010): Trong phần này, Tom Hanks thêm một lần nữa lồng tiếng cho nhân vật cao bồi Woody. Toy Story 3 ra mắt trong sự hoài nghi của nhiều người khi nghĩ rằng bộ phim sẽ không vượt qua được cái bóng thành công của 2 phần phim trước đó, rằng đây chỉ là nỗ lực níu kéo quá khứ của Pixar Tuy nhiên, thành công mà bộ phim đem về đã chứng minh điều ngược lại khi tác phẩm thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc, đồng thời nhận đề cử Phim truyện xuất sắc nhất, tại lễ trao giải Oscar năm 2011 Captain Phillips (2013): Tom Hanks hoá thân thành thuyền trưởng Richard Phillips. Bộ phim Captain Phillips được kể dựa trên hồi ký của vị thuyền trưởng này khi ông phải đối mặt với những tên cướp biển Somali Mới đây, khi đang trong thời gian ghi hình cho bộ phim mới kể về cuộc đời huyền thoại âm nhạc Mỹ Elvis Presley thì nam diễn viên Tom Hanks đã đăng tải lên trang Instagram cá nhân, công bố ông và vợ đã dương tính với virus corona chủng mới Theo đó, nam tài tử cho biết, 2 vợ chồng ông sẽ được cách ly và theo dõi sức khỏe thường xuyên để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng

