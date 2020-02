Dù đã có nhiều đồn đoán trước đó về đám cưới của Tóc Tiên và Hoàng Touliver, nhưng người hâm mộ vẫn vô cùng bất ngờ trước những hình ảnh hôn lễ của họ tại nhà thờ Con Gà (Đà Lạt) vào sáng ngày 20-2 Trước đó, Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã trải qua hành trình yêu kín tiếng nhưng đầy khoảnh khắc ngọt ngào suốt 5 năm qua Tóc Tiên và Hoàng Touliver bắt đầu quen nhau từ chương trình The Remix được tổ chức vào năm 2015. Khi đó 2 nghệ sĩ chung một đội thi Sau khi chương trình kết thúc, cặp đôi vẫn vô cùng thân thiết và cũng từ đây Tóc Tiên - Hoàng Touliver dính “nghi án" hẹn hò Tháng 8-2015, Tóc Tiên cùng Hoàng Touliver thường xuyên bị bắt gặp đi ăn, đi chơi khuya cùng nhau, kèm theo đó cũng dành cho nhau nhiều cử chỉ thân thiết. Tuy nhiên, Tóc Tiên vẫn một mực khẳng định mối quan hệ với Hoàng Touliver chỉ là mối quan hệ công việc Sau đó Tóc Tiên cùng Hoàng Touliver cũng có nhiều lần đồng hành cùng nhau trong các sự kiện giải trí lớn nhỏ Khoảng cuối năm 2017 dấy lên tin đồn cặp nghệ sĩ đã chia tay khi Tóc Tiên khẳng định mình đang độc thân qua những chia sẻ trên trang cá nhân. Đồng thời, Tóc Tiên và Hoàng Touliver cũng ít xuất hiện cùng nhau như trước đây Đến đầu năm 2018, nghi vấn chia tay lại xuất hiện khi Tóc Tiên chia sẻ: "Nhìn các bạn trẻ yêu nhau say đắm mới nhớ ra: Lâu lắm rồi mình quên hẳn yêu thương tha thiết là gì... Cái cảm giác có ai đó cần mình hơn cả thế giới, ai đó chỉ cần nhìn nghe thở cùng mình thôi đã đủ bình yên một ngày. Lâu lắm rồi... Có thể do mình, có thể do đời... Vậy nên mình bước tiếp hay đời nên dừng lại một chút cho mình lật sang trang" Trong lúc đang dấy lên tin đồn rạn nứt thì tháng 2-2018, vào đúng dịp Tết, hình ảnh Tóc Tiên vui xuân cùng gia đình Hoàng Touliver đã “đập tan" toàn toàn những hoài nghi trước đó Ngay sau đó, cặp đôi tiếp tục xuất hiện rạng rỡ trong buổi cafe với nhiều bạn bè thân thiết, như: Lưu Thiên Hương, vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven,.. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, đoạn status tâm trạng của Tóc Tiên lại khiến người hâm mộ xôn xao: "1 ngày mùa xuân, mình thức dậy với những dự cảm khác lạ trang điểm nhẹ xinh, tranh thủ ra hàng quen làm móng gội đầu, về nhà trải mền thẳng thớm, rót đầy ly nước rồi mở máy lạnh mát rượi. Mình đợi chờ cái ôm cuối cùng.Nếu ai đó hỏi vì sao, mình sẽ trả lời "đôi khi chúng ta quên tưới nước cho 1 cái cây đang khô kiệt vì thế ta quên mất đã từng yêu thương nó biết bao".Thật là một lý do đẹp đẽ để chia tay..." Đến giữa tháng 5-2018, khi được hỏi về tin đồn “rạn nứt” của cặp đôi, Hoàng Touliver đã chia sẻ đôi điều về mối quan hệ của mình và Tóc Tiên, đồng thời khẳng định rằng mối quan hệ giữa họ vẫn tốt Ngày 13-5-2-2018, Hoàng Touliver đăng tải trên story hình ảnh một cô gái giấu mặt trong chính ngày sinh nhật của Tóc Tiên. Người hâm mộ dễ dàng đoán ra cô gái ấy chính là Tóc Tiên và ngầm hiểu rằng sau khoảng thời gian xa cách, cặp đôi còn vừa chính thức quay lại với nhau Tháng 8-2018, Hoàng Touliver được cho là đã cầu hôn Tóc Tiên trong một buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều bạn bè thân thiết Tuy nhiên, ngay sau đó chính Hoàng Touliver đã lên tiếng phủ nhận màn cầu hôn này là thật Đến tháng 9-2019, Tóc Tiên lần đầu xác nhận chuyện tình cảm qua một bài phỏng vấn. Quản lý của nữ ca sĩ cho biết cô và bạn trai đã bên nhau nhiều năm qua Cũng trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý, Tóc Tiên thường xuyên xuất hiện bên Hoàng Touliver vui xuân cùng bạn bè thân thiết Ngay sau đó, cả hai thường xuyên đăng tải hình ảnh về căn biệt thự tại Đà Lạt cùng nhiều chia sẻ khiến tin đồn Tóc Tiên và Hoàng Touliver sắp kết hôn tràn ngập trên mạng xã hội Và cuối cùng, hình ảnh Tóc Tiên và Hoàng Touliver rạng rỡ trong trang phục cô dâu chú rể đã chứng minh những đồn đoán này là chính xác

Dù đã có nhiều đồn đoán trước đó về đám cưới của Tóc Tiên và Hoàng Touliver, nhưng người hâm mộ vẫn vô cùng bất ngờ trước những hình ảnh hôn lễ của họ tại nhà thờ Con Gà (Đà Lạt) vào sáng ngày 20-2 Trước đó, Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã trải qua hành trình yêu kín tiếng nhưng đầy khoảnh khắc ngọt ngào suốt 5 năm qua Tóc Tiên và Hoàng Touliver bắt đầu quen nhau từ chương trình The Remix được tổ chức vào năm 2015. Khi đó 2 nghệ sĩ chung một đội thi Sau khi chương trình kết thúc, cặp đôi vẫn vô cùng thân thiết và cũng từ đây Tóc Tiên - Hoàng Touliver dính “nghi án" hẹn hò Tháng 8-2015, Tóc Tiên cùng Hoàng Touliver thường xuyên bị bắt gặp đi ăn, đi chơi khuya cùng nhau, kèm theo đó cũng dành cho nhau nhiều cử chỉ thân thiết. Tuy nhiên, Tóc Tiên vẫn một mực khẳng định mối quan hệ với Hoàng Touliver chỉ là mối quan hệ công việc Sau đó Tóc Tiên cùng Hoàng Touliver cũng có nhiều lần đồng hành cùng nhau trong các sự kiện giải trí lớn nhỏ Khoảng cuối năm 2017 dấy lên tin đồn cặp nghệ sĩ đã chia tay khi Tóc Tiên khẳng định mình đang độc thân qua những chia sẻ trên trang cá nhân. Đồng thời, Tóc Tiên và Hoàng Touliver cũng ít xuất hiện cùng nhau như trước đây Đến đầu năm 2018, nghi vấn chia tay lại xuất hiện khi Tóc Tiên chia sẻ: "Nhìn các bạn trẻ yêu nhau say đắm mới nhớ ra: Lâu lắm rồi mình quên hẳn yêu thương tha thiết là gì... Cái cảm giác có ai đó cần mình hơn cả thế giới, ai đó chỉ cần nhìn nghe thở cùng mình thôi đã đủ bình yên một ngày. Lâu lắm rồi... Có thể do mình, có thể do đời... Vậy nên mình bước tiếp hay đời nên dừng lại một chút cho mình lật sang trang" Trong lúc đang dấy lên tin đồn rạn nứt thì tháng 2-2018, vào đúng dịp Tết, hình ảnh Tóc Tiên vui xuân cùng gia đình Hoàng Touliver đã “đập tan" toàn toàn những hoài nghi trước đó Ngay sau đó, cặp đôi tiếp tục xuất hiện rạng rỡ trong buổi cafe với nhiều bạn bè thân thiết, như: Lưu Thiên Hương, vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven,.. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, đoạn status tâm trạng của Tóc Tiên lại khiến người hâm mộ xôn xao: "1 ngày mùa xuân, mình thức dậy với những dự cảm khác lạ trang điểm nhẹ xinh, tranh thủ ra hàng quen làm móng gội đầu, về nhà trải mền thẳng thớm, rót đầy ly nước rồi mở máy lạnh mát rượi. Mình đợi chờ cái ôm cuối cùng.Nếu ai đó hỏi vì sao, mình sẽ trả lời "đôi khi chúng ta quên tưới nước cho 1 cái cây đang khô kiệt vì thế ta quên mất đã từng yêu thương nó biết bao".Thật là một lý do đẹp đẽ để chia tay..." Đến giữa tháng 5-2018, khi được hỏi về tin đồn “rạn nứt” của cặp đôi, Hoàng Touliver đã chia sẻ đôi điều về mối quan hệ của mình và Tóc Tiên, đồng thời khẳng định rằng mối quan hệ giữa họ vẫn tốt Ngày 13-5-2-2018, Hoàng Touliver đăng tải trên story hình ảnh một cô gái giấu mặt trong chính ngày sinh nhật của Tóc Tiên. Người hâm mộ dễ dàng đoán ra cô gái ấy chính là Tóc Tiên và ngầm hiểu rằng sau khoảng thời gian xa cách, cặp đôi còn vừa chính thức quay lại với nhau Tháng 8-2018, Hoàng Touliver được cho là đã cầu hôn Tóc Tiên trong một buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều bạn bè thân thiết Tuy nhiên, ngay sau đó chính Hoàng Touliver đã lên tiếng phủ nhận màn cầu hôn này là thật Đến tháng 9-2019, Tóc Tiên lần đầu xác nhận chuyện tình cảm qua một bài phỏng vấn. Quản lý của nữ ca sĩ cho biết cô và bạn trai đã bên nhau nhiều năm qua Cũng trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý, Tóc Tiên thường xuyên xuất hiện bên Hoàng Touliver vui xuân cùng bạn bè thân thiết Ngay sau đó, cả hai thường xuyên đăng tải hình ảnh về căn biệt thự tại Đà Lạt cùng nhiều chia sẻ khiến tin đồn Tóc Tiên và Hoàng Touliver sắp kết hôn tràn ngập trên mạng xã hội Và cuối cùng, hình ảnh Tóc Tiên và Hoàng Touliver rạng rỡ trong trang phục cô dâu chú rể đã chứng minh những đồn đoán này là chính xác