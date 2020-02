Tóc Tiên sinh ra và lớn lên tại Thành Phố Hồ Chí Minh, tên thật là Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Nữ ca sĩ sinh ngày 13-5-1989

Ngay từ nhỏ, Tóc Tiên đã được mẹ hướng theo con đường ca hát và bén duyên với nghệ thuật từ đó

Năm 2003, sự nghiệp ca hát của Tóc Tiên bắt đầu với góp mặt trong tour lưu diễn xuyên Việt mang tên “Đợi chờ trong cơn mưa” của nhạc sĩ Thế Hiển

Giải nhất chung cuộc trong chương trình tìm kiếm tài năng Yo! Cùng ước mơ xanh đã giúp Tóc Tiên khẳng định tài năng ca hát của mình

Tháng 10-2005, Tóc Tiên tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình toàn quốc giải Sao Mai và vinh dự lọt vào top chung kết khu vực phía Nam.

Tới năm 2009, Tóc Tiên đến gần hơn với công chúng khi cho ra mắt liên tiếp 2 album Nụ cười nắng mai và Thiếu nữ

Trong lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, Tóc Tiên bất ngờ “vắng bóng” khỏi showbiz, cô tập trung dành thời gian cho việc học

Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Tóc Tiên theo học tại Đại học y dược TP.HCM nhưng sau đó , cô bất ngờ lên đường sang Mỹ du học, biến mất hoàn toàn khỏi làng giải trí

Bất ngờ, công chúng thấy Tóc Tiên trở lại sự nghiệp nghệ thuật với hoạt động ca hát tại các chương trình hải ngoại

Lúc này, cô dần hướng mình theo phong cách nữ tính và gợi cảm hơn

Năm 2014, nữ ca sĩ ra mắt ngay MV Tell Me Why, đánh dấu sự trở lại của mình tại thị trường âm nhạc Việt Nam

Tóc Tiên liên tiếp được chọn làm gương mặt đại diện nhiều nhãn hàng tại Việt Nam

Cũng chính vào thời điểm này, không ít người ngỡ ngàng trước sự “lột xác” ngoạn mục của Tóc Tiên. Không còn mái tóc bông xù và phong cách thời trang nhí nhảnh, Tóc Tiên “lột xác” với mái tóc pixie thời thượng và phong cách thời trang sành điệu

Không chỉ thay đổi mạnh mẽ về ngoại hình, phong cách âm nhạc của Tóc Tiên cũng biến đổi hoàn toàn. Năm 2015, Tóc Tiên tham dự chương trình Hòa âm ánh sáng với những giai điệu sôi động của dòng nhac điện tử

Cũng tại chương trình, Tóc Tiên “bén duyên” với Hoàng Touliver, cả hai gắn bó với nhau suốt 5 năm qua

Sau chương trình Hòa âm ánh sáng, vũ điệu cồng chiêng trong ca khúc “Ngày mai” trở thành hiện tượng trong giới trẻ và là một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi Tóc Tiên

Sau đó, Tóc Tiên liên tiếp ghi điểm với những bản hit, như: Em không là duy nhất, Có ai thương em như anh, Nước mắt em lau bằng tình yêu mới,... Tóc Tiên liên tiếp “biến hoá” có lúc cô gợi cảm, quyến rũ, khi lại nữ tính, nhẹ nhàng

Từ năm 2017 đến 2019, nữ ca sĩ tiếp tục đánh dấu sự trưởng thành qua vai trò mới – giám khảo các chương trình nổi tiếng, như: Giọng hát Việt, Thần tượng Việt Nam nhí, Siêu trí tuệ,...

Mới đây nhất, nữ ca sĩ vừa gây bất ngờ với người hâm mộ khi bí mật tổ chức đám cưới cùng Hoàng Touliver tại Đà Lạt

Ngay sau ngày cưới, cặp đôi cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên “Ngày tận thế”

Hiện nay, Tóc Tiên là một trong những ca sĩ trẻ nổi tiếng và dành được nhiều sự yêu mến của khán giả bằng chính tài năng âm nhạc cùng phong cách sống hiện đại

Chúc cho Tóc Tiên sẽ hạnh phúc với gia đinh nhỏ của mình và ngày càng thành công trên con đường nghệ thuật cô đã lựa chọn!





