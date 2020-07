Bên cạnh vẻ ngoài điển trai, lãng tử cùng giọng hát nội lực đầy đặc biệt, Hà Anh Tuấn còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi xuất thân "khủng" của mình

Giọng ca "Tháng tư là lời nói dối của em" là một công tử thứ thiệt. Anh có nhà mặt tiền nằm trên đường lớn trước Dinh Thống Nhất. Bố mẹ Hà Anh Tuấn đều là những doanh nhân thành đạt, đặc biệt, bố của anh là giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại và du lịch Hồng Hà, một cơ sở kinh doanh chung của đại gia đình hai bên nội ngoại

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Hà Anh Tuấn cũng đi theo con đường kinh doanh. Ở thời điểm hiện tại, anh đảm nhận cương vị tổng giám đốc công ty về giải trí mang tên Viet Vision - nhà sản xuất các sự kiện âm nhạc đình đám khi mời các ngôi sao lớn về Việt Nam như: Super Junior, II Divo, Ronan Keating...

Mặc dù xuất thân giàu có nhưng Hà Anh Tuấn chưa bao giờ phô trương. Anh luôn giữ cho mình một cuộc sống giản dị, kín tiếng, không ồn ào thị phi

Mới đây, thông tin Hà Anh Tuấn ủng hộ 3 tỷ cho chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" vừa dừng sóng sau 13 năm vì thiếu tài trợ hiện đang là chủ đề được rất nhiều khán giả quan tâm. Cử chỉ đẹp của nam ca sĩ được cộng đồng mạng hết lòng ngợi ca, ngưỡng mộ

Cùng với Đông Nhi, Noo Phước Thịnh... Ông Cao Thắng là cái tên mở đầu cho trào lưu "teen pop" tại Việt Nam. Ngoại hình điển trai, khả năng ca hát tốt cùng với sự đầu tư lớn cho những sản phẩm âm nhạc giúp Ông Cao Thắng trở thành một trong những nam ca sĩ được yêu thích nhất cuối thập niên 2000

Tuy nhiên, từ năm 2010, anh dần rời xa sân khấu để lui vào hậu trường, theo đuổi con đường kinh doanh. Anh làm chủ một hệ thống khu vui chơi giải trí với nhiều trò cảm giác mạnh tại Quận 10, TP.HCM

Năm 2012, Ông Cao Thắng thành lập công ty giải trí 6th Sense Entertaiment JSC. Đây là công ty quản lý nhiều ca sĩ nổi tiếng, trong đó có Đông Nhi. Ngoài ra, nam ca sĩ còn là chủ tịch đội bóng futsal Tân Hiệp Hưng với nhiều thành tích tại các giải đấu uy tín

Hậu thuẫn từ gia đình chính là đòn bẩy giúp Ông Cao Thắng giành được nhiều thành công cả trong âm nhạc lẫn kinh doanh. Anh chính là con trai ông chủ doanh nghiệp Tân Hiệp Hưng - một trong những thương hiệu kinh doanh hàng nhựa lớn nhất Việt Nam. Xuất thân giàu có nhưng khi nhắc tới gia đình, Ông Cao Thắng luôn giữ thái độ khiêm tốn

Hiện tại, Ông Cao Thắng đang có một cuộc sống viên mãn bên cạnh nữ ca sĩ Đông Nhi. Hạnh phúc càng trở nên trọn vẹn khi cặp đôi nghệ sĩ chuẩn bị đón một "thiên thần nhỏ" chào đời trong năm 2020

Quang Vinh tên thật là Trần Quang Vinh, sinh ngày 18-5-1982 tại TP.HCM. Ở thập niên 2000, Quang Vinh là thần tượng của đông đảo khán giả trẻ. Anh được mến mộ bởi ngoại hình điển trai, mái tóc dài lãng tử cùng chất giọng ngọt ngào. Nam ca sĩ được khán giả yêu nhạc dành tặng danh xưng "Hoàng tử sơn ca"

Quang Vinh cũng là một trong những nghệ sĩ có gốc gác giàu có nhưng ít chia sẻ về gia đình. Bố của anh trước đây là ông chủ một chuỗi siêu thị điện máy ở TP.HCM và sở hữu khối tài sản lớn

Năm 1998, Quang Vinh sang Mỹ học tại Trường phổ thông trung học Monsignor Bonner, Pennsylvania. Tuy nhiên, do mong muốn trở thành một ca sĩ, anh đã quay về Việt Nam năm 2000 khi đang học giữa chừng

Hậu thuẫn từ gia đình giúp Quang Vinh có điều kiện đầu tư nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng. Thời ấy, Quang Vinh là một trong những ca sĩ "chịu chơi" khi bỏ ra một lượng tiền không hề nhỏ để đầu tư, chăm chút trang phục trong các MV âm nhạc

Hiện tại, Quang Vinh đã rút lui khỏi showbiz. Anh chú tâm vào việc kinh doanh và dành nhiều thời gian du lịch vòng quanh thế giới

Hà Anh là một trong những siêu mẫu hàng đầu Việt Nam. Cô từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ xuất thân "danh gia vọng tộc" của mình

Hà Anh được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật văn chương. Được biết, ông nội của nữ siêu mẫu chính là nhà văn nổi tiếng một thời Vũ Tú Nam. Bà nội cô là cựu nhà báo Thanh Hương, nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam. Hà Anh có mẹ là nhà báo, dịch giả nổi tiếng Nguyễn Võ Lệ Hà. Bố của Hà Anh là họa sĩ thiết kế phim

Với sự hỗ trợ từ gia đình, Hà Anh được giáo dục toàn diện theo lối sống phương Tây và theo học tại trường quý tộc Anh khi vừa tốt nghiệp THPT

Được thừa hưởng nền tảng giáo dục tốt từ một gia đình có học thức, Hà Anh là một trong những người đẹp "học cao", có kiến thức cùng sự hiểu biết sâu rộng. Đó cũng là lí do khiến nhiều người phải nể phục trước lối ăn nói khéo léo và cư xử khá thông minh của Hà Anh trước công chúng

Hiện tại, Hà Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc sống bên người chồng ngoại quốc cùng một "tiểu công chúa" đáng yêu, xinh xắn

Kim Lý sinh năm 1983, là một nam diễn viên tài năng của điện ảnh Việt Nam. Anh gây ấn tượng bằng các vai diễn trong loạt phim đình đám như: Hương Ga, Vệ sĩ Sài Gòn...

Bên cạnh gương mặt điển trai, thân hình săn chắc, vạm vỡ cùng tài năng diễn xuất, nam ca sĩ còn gây ấn tượng khi có gia thế "khủng"

Kim Lý là con trai duy nhất trong một gia đình có nền tảng tri thức. Ba anh công tác trong ngành giáo dục và kinh doanh tại Mỹ, còn mẹ từng làm việc cho Tổ chức Liên hiệp quốc ở Thuỵ Điển. Không chỉ thạo tiếng Việt, Kim Lý còn nói được 4 ngôn ngữ: Anh, Thụy Điển, Pháp và Tây Ban Nha

Sống ở Bắc Âu, Kim Lý sớm rèn luyện tính tự lập, không dựa vào gia đình. Cha mẹ không áp đặt anh trong việc quyết định tương lai mà luôn khuyến khích anh theo đuổi đam mê. Kim Lý đi làm kiếm tiền từ năm 14 tuổi và bén duyên với môn nghệ thuật thứ 7 qua vai diễn đầu tay trong phim "The Boy who smells like fish"

Hiện tại, ngoài sự nghiệp diễn xuất, Kim Lý còn là một nhà kinh doanh thành đạt. Anh đang có một mối tình đẹp bên nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà

