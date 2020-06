Trong danh sách những chú thỏ hoạt hình siêu ngầu từng "khuấy đảo" cả thế giới phim ảnh làm sao có thể thiếu Snowball của series "The Secret Life of Pets" (Đẳng cấp thú cưng) được Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh cùng bộ lông trắng muốt như tuyết, Snowball khiến ai cũng phải "liêu xiêu" vì quá dễ thương. Tuy nhiên, đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa bạn, Snowball tinh quái, đầu gấu và già đời hơn bạn tưởng đấy Vốn xuất thân là thú cưng của một nhà ảo thuật gia, nhưng sự đời xô đẩy khiến cho ông chủ ảo thuật thất nghiệp còn bản thân Snowball bị đẩy ra rìa xã hội, trở thành "bụi đời cống ngầm". Từ đây, mang trong mình nỗi hận loài người, Snowball quyết tâm dẫn dắt bầy thú cưng bị bỏ rơi để thực hiện cuộc cách mạng nhằm "lật đổ con người"

Sự đối lập giữa những toan tính thâm hiểm, mưu mô trong một dáng vẻ dễ thương và đáng yêu khiến cho Snowball trở thành một nhân vật gây nhiều chú ý ngay từ khi "The Secret life of Pets" công bố những thước phim quảng bá Tuy vào vai phản diện, nhưng Snowball lại có rất nhiều hành động nghĩa hiệp. Cậu sẵn sàng bắt tay với chú chó Max - trước đó là kẻ thù "không đội trời chung" - để cùng nhau giải cứu bạn mình. Snowball cũng không ngần ngại lao xuống nước để cứu hai chú chó Max và Duke... Có thể thấy, việc xây dựng tính cách, hành động như vậy cho Snowball là mô tip quen thuộc của các hãng phim khi tạo dựng nhân vật phản diện. Với niềm tin bất biến rằng không ai bẩm sinh đã ác, chính hoàn cảnh hoặc những thương tổn không thể nguôi ngoai mới khiến những thân phận cô độc như Snowball phải tìm mọi cách để bảo vệ chính mình. Và sẽ luôn có con đường hoàn lương cho những kẻ ác khi họ thực lòng muốn "rửa tay gác kiếm" Minh chứng rõ nhất là bước sang phần 2 của phim, Snowball "đầu gấu" nay đã bắt đầu cuộc sống của một chú thú cưng trong nhà. Đồng thời, cậu đi theo con đường chính nghĩa khi tin rằng mình là siêu thú anh hùng chuyên giải quyết những nhiệm vụ giải cứu tối mật Ngoài ra, mỗi lần Snowball cất tiếng nói lại khiến khán giả cực kỳ ấn tượng. Lồng tiếng cho nhân vật này là nam diễn viên hài nổi tiếng Kevin Hart. Sở hữu chất giọng "tiềm ẩn sự bùng nổ" y như nhân vật của mình, Kevin Hart thực sự đã thổi hồn thành công cho chú thỏ Snowball Bên cạch chú thỏ "bá đạo" Snowball, cô tiểu thư phốc sóc trắng muốt Gidget cũng là nhân vật để lại ấn tượng mạnh mẽ cho những ai là "mọt" phim "The Secret Life of Pets" Cô chó thuộc giống Pomeranian này vốn đem lòng thầm thương trộm nhớ chú chó Max nhà bên từ lâu. Và nếu đang đơn phương ai đó, bạn chắn chắn sẽ gặp bản thân mình trong cô chó Gidget, từ việc "bận" ngắm crush hàng giờ cho đến việc sẵn sàng giúp đỡ crush khi cần thiết Ngoài ra, Gidget là cô chó không hề "một màu" từ đầu phim đến cuối phim. Dù sở hữu vẻ ngoài có phần kiêu kỳ, ngây thơ và tâm hồn mộng mơ của những thiếu nữ đang yêu nhưng khi cần thiết, Gidget sẽ khiến bạn phải bất ngờ bởi tính cách mạnh mẽ và có phần bạo lực Ở phần 1 của phim, Gidget chính là thú cưng "cầm đầu" nhóm bạn bè trong chung cư đi tìm Max và Duke khi hai anh bạn này mất tích. Cô cũng là chú chó đã "thuần hóa" lão chim ưng dữ tợn trên mái nhà, khiến lão phải ra tay "hành hiệp trượng nghĩa". Đồng thời, Gidget cũng là cô chó đã xử "nhừ đòn" đám thú hoang khi chúng dám uy hiếp Max Bước sang phần 2, Gidget gặp rắc rối khi lỡ đánh rơi Busy Bee (món đồ chơi yêu thích của Max khi cậu vắng nhà) vào căn hộ toàn mèo đáng sợ. Tuy nhiên, nhờ sự thông minh của mình mà Gidget lại "cầm đầu" được hội mèo nhà và dẫn quân đến cứu viện cho Max vào cuối phim Đặc biệt, Gidget còn gây ấn tượng với khán giả bằng giọng nói điệu đà nhưng hơi khàn, chất giọng này cực kỳ hợp với tính cách mạnh mẽ tiềm tàng của cô nàng. Nữ nghệ sĩ đứng đằng sau giọng nói đặc biệt đó của Gidget chính là ngôi sao tài năng Jenny Slate Cáo tai to Finnick trong phim "Zootopia" (Thành phố động vật: Phi vụ động trời) cũng là nhân vật hoạt hình sở hữu vẻ ngoài lừa gạt con dân Nhờ vẻ ngoài nhỏ nhắn và khuôn mặt "ngây thơ vô số tội", Finnick đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ lừa đảo cùng chú cáo Nick Wilde Ngoài ra, cáo tai to Finnick được xem là nhân vật tí hon nhất "Zootopia", tuy nhiên người lồng tiếng cho chú lại là Tommy "Tiny" Lister - nam nghệ sĩ sở hữu chiều cao hơn 1m9 và chất giọng "ồm ồm". Chính điều này đã giúp Finnick dẫu chỉ là nhân vật phụ nhưng lại tạo được ấn tượng khó quên trong lòng khán giả Trong "Zootopia", Sếp Bự cũng là nhân vật khiến khán giả phải thốt lên: "Không thể trông mặt mà bắt hình dong" Lấy cảm hứng từ nhân vật Bố già do tài tử Marlon Brando thể hiện trong phim "The Godfather" sản xuất năm 1972, Sếp Bự trong "Zootopia" là ông trùm tội phạm của thế giới ngầm có hình hài của một chú chuột nhắt Dẫu mang hình dáng nhỏ bé nhưng Sếp Bự lại là nỗi khiếp sợ của nhiều loài động vật trong "Zootopia", trong đó có chú cáo ranh mãnh Nick Wilde. Sếp Bự hoàn toàn có thể ra lệnh cho thuộc hạ của mình là những chú gấu Bắc cực đem bạn đi đóng băng ngay lập tức nếu bạn dám đắc tội với ông ấy Ngoài ra, bạn có biết ý nghĩa thực sự của tên phim "Zootopia" không? Zootopia chính là ghép giữa Utopia (một vùng đất thần tiên, không tưởng) và Zoo (sở thú). Bộ phim "Zootopia" vẽ ra một thế giới tự do, hòa bình và phá vỡ mọi định kiến về động vật. Ở đây, thỏ không phải lúc nào cũng khờ khạo, cáo không nhất định phải gian manh, sư tử không hẳn là kẻ máu lạnh và cừu chưa chắc đã là kẻ ngờ nghệch nhất...

Do đó, ở thế giới không tưởng như trong "Zootopia", kẻ phản diện là một chú cừu cũng không phải điều quá bất ngờ Nếu theo dõi đến giữa phim, có lẽ khá nhiều người sẽ chẳng để tâm đến cô trợ lý thị trưởng Bellwether thuộc họ cừu. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu và bộ lông mềm mại. Trong công việc, cô gần như không có tiếng nói và hay bị cấp trên đàn áp

Tuy nhiên, vẻ ngoài vô hại đó chỉ là "tấm bình phong" che đậy cho phần tính cách đen tối, độc tài. Cô trợ lý cừu có tham vọng thiết lập một thành phố mà thú ăn cỏ trở thành người nắm quyền

Tham vọng đó khiến cô cừu Bellwether gây ra hàng loạt những tội ác động trời. Tuy nhiên, sau tất cả, cô nàng cũng nhận về một cái giá thích đáng cho mọi sai lầm mình gây ra

Kẻ phản diện nổi tiếng với vỏ bọc vô hại nếu không nhắc đến chú gấu hồng Lotso trong phần 3 của phim hoạt hình "Toy Story" (Câu chuyện đồ chơi) chắn chắn sẽ là thiếu sót lớn Với tạo hình là chú gấu bông lông hồng với nickname không thể "cẩm hường" hơn là Lots-o’-Hugging (Thật-nhiều-cái-ôm), Lotso thực sự khiến các nhân vật khác trong phim cũng như khán giả không mảy may nghi ngờ từ "cái nhìn đầu tiên"

Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc lông màu hồng dâu mềm mại đó lại là một tính cách đen tối, độc tài và đầy tàn nhẫn. Lotso là kẻ đã lên mọi kế hoạch để thao túng các món đồ chơi khác và gây ra hàng loạt rắc rối cho dàn nhân vật chính Mặt khác, Lotso cũng khiến người xem xúc động về câu chuyện bị chủ nhân bỏ rơi trong quá khứ - đây cũng là nguồn cơn cho mọi âm mưu độc ác sau này. Bởi thế, kẻ phản diện Lotso vừa đáng ghét lại vừa đáng thương. Một nhân vật có tính cách đa chiều như vậy chính là minh chứng thuyết phục cho khả năng xây dựng nhân vật tài tình của xưởng phim hoạt hình Pixar Tuổi thơ của khán giả nhiều thế hệ chắc chắn đã vô cùng quen thuộc với chú chuột điện lông vàng Pikachu. Đây là nhân vật hoạt hình đến từ Nhật Bản có độ "phủ sóng" không hề thua kém những nhân vật như Doraemon, Conan, Naruto... Vào tháng 5-2019, Pikachu hội ngộ khán giả với phiên bản live-action (người đóng) trong tựa phim "Pokémon: Detective Pikachu" (Thám tử Pikachu) của Rob Letterman - đạo diễn người Mỹ có nhiều kinh nghiệm thực hiện các bộ phim hài dành cho thiếu nhi Đạo diễn Rob Letterman đã đem lên màn ảnh một Pikachu vừa quen vừa lạ. Pikachu trong "Pokémon: Detective Pikachu" vẫn sở hữu ngoại hình đáng yêu nhưng lại có lối hành xử như "ông cụ non" Đặc biệt, Pikachu ở phiên bản live-action này lại biết nói tiếng người, thay vì chỉ phát ra tiếng kêu "pika pika" dễ thương quen thuộc như các phiên bản hoạt hình trước đó. Thậm chí Pikachu còn rất lắm lời, khán giả thực sự đã có những tràng cười "thả ga" mỗi khi chú quái thú này mở miệng nói liến thoắng với những câu mang tính "sát thương" cao Được lồng tiếng bởi nam tài tử Ryan Reynolds (người từng sắm vai tên phản anh hùng "lầy lội" Deadpood), Pikachu với vẻ ngoài nhỏ nhắn, tròn trĩnh, nhưng lại sở hữu chất giọng của một người đàn ông trưởng và tính cách "siêu bựa" đã nhanh chóng trở thành nhân vật nổi bật nhất năm 2019

