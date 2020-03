Tối 28-2, phần thi trình diễn quốc phục và tài năng nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss International Queen 2020 (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế) đã diễn ra tại Phuket, Thái Lan Đại diện Việt Nam - Bùi Đình Hoài Sa đã lựa chọn mẫu thiết kế áo dài của NTK Văn Thành Công để trình diễn trên sân khấu Miss International Queen 2020 Trên sân khấu, người đẹp gốc An Giang gây chú ý với thần thái tự tin và rạng rỡ. Hoài Sa trông vô cùng quyền lực, kiêu sa trong tà áo dài truyền thống với sắc đỏ - vàng chủ đạo kết hợp cùng áo giáp và phần mấn họa tiết trống đồng được chạm trổ kỳ công Được biết, quốc phục do Hoài Sa trình diễn được lấy cảm hứng từ hình tượng nữ anh hùng dân tộc Bà Triệu, qua đó đề cao tinh thần nữ quyền của Việt Nam Ở phần thi Tài năng, Hoài Sa là 1 trong 13/21 thí sinh có cơ hội thể hiện tiết mục tài năng sau khi đã trình diễn trước ban tổ chức và ê-kíp cuộc thi trong buổi tuyển chọn ngày 26-2 Hoài Sa ra sân với trang phục dạ hội màu trắng nhẹ nhàng, quý phái cùng nụ cười rạng rỡ. Cô lựa chọn ca khúc nổi tiếng "Once moment in time" của diva quá cố Whitney Houston để khoe chất giọng giàu cảm xúc của bản thân Sức khỏe không tốt là một trong số những nguyên nhân khiến Hoài Sa không thể thực hiện phần thi của mình một cách tốt nhất, tuy nhiên ban giám khảo vẫn đánh giá cao chất giọng nội lực và thần thái tự tin của cô Chung cuộc phần thi Tài năng, Hoài Sa về nhì trong niềm vui vỡ òa của người hâm mộ, giải nhất thuộc về đại diện nước Pháp - Louiz Louiz, giải ba thuộc về thí sinh Đài Loan (TQ)- Loey. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng cho đại diện Việt Nam trên chặng đường chinh phục ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 Trước đó, vào ngày 22-2, Hoài Sa là một trong những thí sinh có mặt sớm nhất tại Thái Lan để chuẩn bị cho việc khởi động cuộc thi. Tại đây, Hoài Sa có cơ hội giao lưu với các thí sinh khác Dù phải "đọ sắc" với đại diện ở các quốc gia khác nhưng Hoài Sa không hề tỏ ra bị lép vế. Thậm chí, đại diện Việt Nam còn được công chúng và truyền thông trong nước và quốc tế khen ngợi khi có nhan sắc nổi bật, thần thái đỉnh cao và thái độ thân thiện Ngoài ra, trong chuyến viếng thăm các địa điểm nổi tiếng của xứ chùa Vàng - hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi - Hoài Sa còn ghi điểm tuyệt đối với ban giám khảo khi diện áo dài truyền thống của Việt Nam Nhờ sở hữu chiều cao 1,72m cùng số đo 3 vòng 87-56-90, người đẹp An Giang vô cùng nổi bật trong tà áo dài trắng kết hợp cùng kiểu tóc dài tự nhiên và lối trang điểm đơn giản Người hâm mộ nước nhà đã dành nhiều lời khen ngợi cho cách lựa chọn trang phục thông minh, tôn lên niềm tự hào dân tộc của mỹ nhân sinh năm 1991 Hiện tại, Hoài Sa được đánh giá là một trong những ứng viên "nặng ký" của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 vì có kinh nghiệm "chinh chiến" ở nhiều cuộc thi trong nước như: Miss Beauty 2015, Chinh phục hoàn mỹ, The Voice... Dù vậy, người đẹp gốc An Giang vẫn đang nỗ lực hết mình để vượt qua những đối thủ đến từ Úc, Peru, Thái Lan, Pháp... để hướng tới ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 sẽ diễn ra vào tối 7-3 tại Pattaya, Thái Lan. Ở các mùa trước, Việt Nam cũng gặt hái được những thành công đáng tự hào, như: Năm 2018, đại diện Việt Nam - Hương Giang - đăng quang cuộc thi; Năm 2019, Đỗ Nhật Hà lọt Top 6 chung cuộc. Năm nay, người hâm mộ hi vọng Hoài Sa có thể tiếp nối thành công của "đàn chị" để giành được thứ hạng cao tại đấu trường nhan sắc

