Park Na-eun (5 tuổi) và Park Geon-hoo (3 tuổi) được biết đến là cặp chị em lai Hàn Quốc – Thụy Sĩ cực nổi tiếng tại xứ sở kim chi





Bố của 2 nhóc tỳ là cầu thủ bóng đá Park Joo-ho (SN 1987), còn mẹ là người Thụy Sĩ





Năm 2018, gia đình cầu thủ Park Joo-ho bỗng thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình thực tế “The Return of Superman”





Với loạt biểu cảm ngộ nghĩnh, đáng yêu, Park Na-eun và Park Geon-hoo nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội và chiếm được nhiều tình cảm của khán giả





Trong đó, cô bé Park Na-eun gây ấn tượng mạnh mẽ khi vừa sở hữu ngoại hình xinh xắn, vừa có khả năng nói 4 thứ tiếng gồm: Hàn Quốc, Anh, Đức và Tây Ban Nha





Được biết, Park Na-eun thường nói tiếng Hàn với người thân bên nội. Cô bé chỉ sử dụng tiếng Tây Ban Nha mỗi khi trò chuyện với bà ngoại





Nhiều ý kiến cho rằng, Park Na-eun có nét đẹp rất giống với con gái của tài tử Tom Cruise - Suri Cruise lúc nhỏ





Ngoài tên tiếng Hàn, Park Na-eun còn có tên nước ngoài là Eden





Tuy mới 5 tuổi, Na-eun đã từng tham gia chung dự án quảng cáo với nam diễn viên đình đám Park Seo-joon





Em trai của Na-eun là Park Geon-hoo (tên nước ngoài là Aciel) cũng nhận được sự yêu mến đặc biệt của khán giả





Nhờ gương mặt tròn cùng hai má phúng phính, Geon-hoo dễ dàng “đốn tim” bất cứ ai ngay từ lần gặp đầu tiên





Trên mạng xã hội, những bức ảnh và clip ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của 2 nhóc tỳ luôn nhận được sự tương tác “khủng” của người hâm mộ





Tháng 1-2020, gia đình của cầu thủ Park Joo-ho vừa chào đón thêm đứa con thứ 3 là bé trai Park Jin-woo





Theo trang Soompi, cả gia đình Park Joo-ho sẽ sớm quay trở lại chương trình "The Return of Superman" sau nhiều tháng vắng bóng





Thông tin này đã khiến nhiều khán giả hào hứng và mong chờ sự xuất hiện lần đầu tiên của con trai út nhà cầu thủ Park Joo-ho trên sóng truyền hình





