Bảo Thanh tên thật là Vũ Thị Phương Thanh, sinh năm 1990, quê ở Bắc Giang. Cô bắt đầu con đường nghệ thuật khá sớm, từ năm 8 tuổi. Vai diễn đầu tiên của Bảo Thanh là bé Nụ trong phim "Vào Nam ra Bắc" của đạo diễn Phi Thế Sơn. Phim công chiếu năm 2000. Vai diễn đã đem lại cho Bảo Thanh giải thưởng "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 (năm 2001) (Theo: VnExpress) Vai diễn đầu đời đã tiếp cho Bảo Thanh niềm đam mê với điện ảnh. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, cô tham gia phim truyền hình "Trò đời" của đạo diễn Nhuệ Giang. Phim được phóng tác từ các tác phẩm "Số đỏ", "Cơm thầy cơm cô", "Kỹ nghệ lấy Tây" của Vũ Trọng Phụng Trong bộ phim này, Bảo Thanh vào vai cô Đũi, con nhà gia giáo nhưng do hoàn cảnh xô đẩy và nhiều biến cố, cô đã trở thành 1 ca nương, đau đáu muốn trả thù những kẻ từng làm hại mình. Vai diễn của Bảo Thanh trong bộ phim này được đánh giá cao với diễn biến nội tâm phức tạp. Đạo diễn Nhuệ Giang khi ấy từng dự đoán Bảo Thanh sẽ là 1 diễn viên nổi bật, nhận được sự chú ý của khán giả Năm 2015, Bảo Thanh tiếp tục thể hiện xuất sắc tài năng diễn xuất trong 2 bộ phim "Những người viết huyền thoại" và "Người chồng điên" Vai diễn trong "Người chồng điên" từng mang về cho cô giải thưởng Cánh diều vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính - phim truyền hình xuất sắc. Tuy nhiên, thời điểm này, Bảo Thanh vẫn chưa thật sự được khán giả chú ý Đến năm 2016, bộ phim "Hợp đồng hôn nhân" do Bảo Thanh thủ vai chính lên sóng. Dù không gây tiếng vang, nhưng đạo diễn Khải Hưng đã dành nhiều lời ngợi khen cho nữ diễn viên sinh năm 1990, ông khẳng định diễn xuất nổi bật của Bảo Thanh đã "cứu" vai diễn này (Theo: Tuổi trẻ) Dù đã tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình, được nhiều đạo diễn công nhận, song phải tới bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" (2017), tên tuổi Bảo Thanh mới được khản giả biết tới (Theo: Dân trí) Bộ phim khai thác đề tài quan hệ và mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu đã thu hút sự chú ý của khán giả Việt Nam. Thủ vai Vân, cô con dâu trong phim, Bảo Thanh đã nhận được không ít lời ngợi khen bởi diễn xuất của mình Tuy nhiên, vai diễn Vân của Bảo Thanh cũng gây nhiều tranh cãi. Phần lớn khán giả bày tỏ sự đồng cảm với những gì cô phải chịu đựng khi ở chung với người mẹ chồng vô lý, song nhiều người cũng nhận định cách cư xử của Vân đôi khi chưa thật sự phù hợp như việc Vân vốn vụng về nhưng lại nhiều lần tỏ thái độ không vui vẻ khi mẹ chồng nhắc nhở Cũng trong năm 2017, bộ phim "Người phán xử" lên sóng và nhận được nhiều lời ngợi khen từ khán giả. Vai diễn Mỹ Hạnh của Bảo Thanh cũng được chú ý Với tài năng diễn xuất, "Tắc kè hoa" Bảo Thanh đã "biến hóa" khi đảm nhận vai diễn Mỹ Hạnh với nhiều bất hạnh, bi kịch. Mỹ Hạnh qua diễn xuất của Bảo Thanh đã nhận được sự thương xót của khán giả Tham gia "Ngày ấy mình đã yêu", Bảo Thanh 1 lần nữa khiến khán giả bất ngờ khi "lột xác" hoàn toàn trong vai Sol, 1 cô gái cá tính, nhí nhảnh Từng bị đánh giá là không phù hợp với vai diễn, song Bảo Thanh đã xuất sắc giành lấy niềm tin của đạo diễn Khải Anh, đạo diễn phim "Ngày ấy mình đã yêu". Anh Khải Anh từng nhận xét: "Thanh rất thông minh, làm việc cực kỳ nghiêm túc và luôn biết cách hóa thân" Vai diễn Sol của Bảo Thanh đã nhận được nhiều tình yêu mến của khán giả với sự trẻ trung, nhí nhảnh, cá tính mạnh mẽ, khác hoàn toàn với những vai diễn trước đây cô từng đảm nhận Nữ diễn viên tiếp tục khẳng định thành công và tài năng của mình trong bộ phim "quốc dân" "Về nhà đi con" năm 2019. Trong bộ phim này, Bảo Thanh vào vai Anh Thư, cô con gái thứ 2 trong gia đình có 3 chị em gái. Anh Thư là 1 cô gái trẻ, thông minh, sắc sảo tuy nhiên lại gặp vấn đề trong chuyện tình cảm khi cô có bầu và lấy phải người chồng trăng hoa Xuyên suốt 85 tập của bộ phim, Bảo Thanh đã xuất sắc thể hiện diễn biến nội tâm nhân vật Anh Thư, từ mạnh mẽ đến yếu đuối, thông minh, nhạy cảm và sắc sảo Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng đánh giá cao Bảo Thanh vì cô không lặp lại vai diễn của mình trong các phim trước đó. Mỗi bộ phim, Bảo Thanh đều có cách làm mới nhân vật và cách diễn xuất khiến khán giả thích thú và không tạo cảm giác nhàm chán Thành công của "Về nhà đi con" đã đem lại cho Bảo Thanh nhiều giải thướng lớn như Giải ấn tượng VTV năm 2019 Nữ diễn viên và bạn diễn Quốc Trường cũng được vinh danh tại lễ trao giải AAA 2019 (Theo: Zing) Thời gian gần đây, Bảo Thanh tiếp tục trở lại trong bộ phim truyền hình "Những ngày không quên" làm về thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng trong bộ phim này, diễn xuất của Bảo Thanh có phần "lố" khi liên tục thể hiện cảm xúc quá đà, nhiều phân cảnh như sắp khóc tới nơi Chia sẻ về điều này, Bảo Thanh cho biết cô chỉ diễn theo kịch bản và yêu cầu của đạo diễn. Do bộ phim được sản xuất và biên kịch trong thời gian ngắn, không thể tránh khỏi việc thiếu trau chuốt trong nội dung, diễn viên cũng không thể tự ý sáng tạo vai diễn quá nhiều, vượt khỏi khuôn khổ của đạo diễn Một cảnh trong phim "Những ngày không quên", Anh Thư (Bảo Thanh) thay mặt Huệ (Thu Quỳnh) dằn mặt anh rể Quốc (Tuấn Tú) và "tiểu tam" Vy (Thanh Hương). Nhiều khán giả cho rằng, đến thời điểm này Bảo Thanh diễn bị gồng quá, cảm xúc của cô cũng trở nên quá đà khiến người xem cảm thấy mệt

Bảo Thanh tên thật là Vũ Thị Phương Thanh, sinh năm 1990, quê ở Bắc Giang. Cô bắt đầu con đường nghệ thuật khá sớm, từ năm 8 tuổi. Vai diễn đầu tiên của Bảo Thanh là bé Nụ trong phim "Vào Nam ra Bắc" của đạo diễn Phi Thế Sơn. Phim công chiếu năm 2000. Vai diễn đã đem lại cho Bảo Thanh giải thưởng "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 (năm 2001) (Theo: VnExpress) Vai diễn đầu đời đã tiếp cho Bảo Thanh niềm đam mê với điện ảnh. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, cô tham gia phim truyền hình "Trò đời" của đạo diễn Nhuệ Giang. Phim được phóng tác từ các tác phẩm "Số đỏ", "Cơm thầy cơm cô", "Kỹ nghệ lấy Tây" của Vũ Trọng Phụng Trong bộ phim này, Bảo Thanh vào vai cô Đũi, con nhà gia giáo nhưng do hoàn cảnh xô đẩy và nhiều biến cố, cô đã trở thành 1 ca nương, đau đáu muốn trả thù những kẻ từng làm hại mình. Vai diễn của Bảo Thanh trong bộ phim này được đánh giá cao với diễn biến nội tâm phức tạp. Đạo diễn Nhuệ Giang khi ấy từng dự đoán Bảo Thanh sẽ là 1 diễn viên nổi bật, nhận được sự chú ý của khán giả Năm 2015, Bảo Thanh tiếp tục thể hiện xuất sắc tài năng diễn xuất trong 2 bộ phim "Những người viết huyền thoại" và "Người chồng điên" Vai diễn trong "Người chồng điên" từng mang về cho cô giải thưởng Cánh diều vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính - phim truyền hình xuất sắc. Tuy nhiên, thời điểm này, Bảo Thanh vẫn chưa thật sự được khán giả chú ý Đến năm 2016, bộ phim "Hợp đồng hôn nhân" do Bảo Thanh thủ vai chính lên sóng. Dù không gây tiếng vang, nhưng đạo diễn Khải Hưng đã dành nhiều lời ngợi khen cho nữ diễn viên sinh năm 1990, ông khẳng định diễn xuất nổi bật của Bảo Thanh đã "cứu" vai diễn này (Theo: Tuổi trẻ) Dù đã tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình, được nhiều đạo diễn công nhận, song phải tới bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" (2017), tên tuổi Bảo Thanh mới được khản giả biết tới (Theo: Dân trí) Bộ phim khai thác đề tài quan hệ và mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu đã thu hút sự chú ý của khán giả Việt Nam. Thủ vai Vân, cô con dâu trong phim, Bảo Thanh đã nhận được không ít lời ngợi khen bởi diễn xuất của mình Tuy nhiên, vai diễn Vân của Bảo Thanh cũng gây nhiều tranh cãi. Phần lớn khán giả bày tỏ sự đồng cảm với những gì cô phải chịu đựng khi ở chung với người mẹ chồng vô lý, song nhiều người cũng nhận định cách cư xử của Vân đôi khi chưa thật sự phù hợp như việc Vân vốn vụng về nhưng lại nhiều lần tỏ thái độ không vui vẻ khi mẹ chồng nhắc nhở Cũng trong năm 2017, bộ phim "Người phán xử" lên sóng và nhận được nhiều lời ngợi khen từ khán giả. Vai diễn Mỹ Hạnh của Bảo Thanh cũng được chú ý Với tài năng diễn xuất, "Tắc kè hoa" Bảo Thanh đã "biến hóa" khi đảm nhận vai diễn Mỹ Hạnh với nhiều bất hạnh, bi kịch. Mỹ Hạnh qua diễn xuất của Bảo Thanh đã nhận được sự thương xót của khán giả Tham gia "Ngày ấy mình đã yêu", Bảo Thanh 1 lần nữa khiến khán giả bất ngờ khi "lột xác" hoàn toàn trong vai Sol, 1 cô gái cá tính, nhí nhảnh Từng bị đánh giá là không phù hợp với vai diễn, song Bảo Thanh đã xuất sắc giành lấy niềm tin của đạo diễn Khải Anh, đạo diễn phim "Ngày ấy mình đã yêu". Anh Khải Anh từng nhận xét: "Thanh rất thông minh, làm việc cực kỳ nghiêm túc và luôn biết cách hóa thân" Vai diễn Sol của Bảo Thanh đã nhận được nhiều tình yêu mến của khán giả với sự trẻ trung, nhí nhảnh, cá tính mạnh mẽ, khác hoàn toàn với những vai diễn trước đây cô từng đảm nhận Nữ diễn viên tiếp tục khẳng định thành công và tài năng của mình trong bộ phim "quốc dân" "Về nhà đi con" năm 2019. Trong bộ phim này, Bảo Thanh vào vai Anh Thư, cô con gái thứ 2 trong gia đình có 3 chị em gái. Anh Thư là 1 cô gái trẻ, thông minh, sắc sảo tuy nhiên lại gặp vấn đề trong chuyện tình cảm khi cô có bầu và lấy phải người chồng trăng hoa Xuyên suốt 85 tập của bộ phim, Bảo Thanh đã xuất sắc thể hiện diễn biến nội tâm nhân vật Anh Thư, từ mạnh mẽ đến yếu đuối, thông minh, nhạy cảm và sắc sảo Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng đánh giá cao Bảo Thanh vì cô không lặp lại vai diễn của mình trong các phim trước đó. Mỗi bộ phim, Bảo Thanh đều có cách làm mới nhân vật và cách diễn xuất khiến khán giả thích thú và không tạo cảm giác nhàm chán Thành công của "Về nhà đi con" đã đem lại cho Bảo Thanh nhiều giải thướng lớn như Giải ấn tượng VTV năm 2019 Nữ diễn viên và bạn diễn Quốc Trường cũng được vinh danh tại lễ trao giải AAA 2019 (Theo: Zing) Thời gian gần đây, Bảo Thanh tiếp tục trở lại trong bộ phim truyền hình "Những ngày không quên" làm về thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng trong bộ phim này, diễn xuất của Bảo Thanh có phần "lố" khi liên tục thể hiện cảm xúc quá đà, nhiều phân cảnh như sắp khóc tới nơi Chia sẻ về điều này, Bảo Thanh cho biết cô chỉ diễn theo kịch bản và yêu cầu của đạo diễn. Do bộ phim được sản xuất và biên kịch trong thời gian ngắn, không thể tránh khỏi việc thiếu trau chuốt trong nội dung, diễn viên cũng không thể tự ý sáng tạo vai diễn quá nhiều, vượt khỏi khuôn khổ của đạo diễn Một cảnh trong phim "Những ngày không quên", Anh Thư (Bảo Thanh) thay mặt Huệ (Thu Quỳnh) dằn mặt anh rể Quốc (Tuấn Tú) và "tiểu tam" Vy (Thanh Hương). Nhiều khán giả cho rằng, đến thời điểm này Bảo Thanh diễn bị gồng quá, cảm xúc của cô cũng trở nên quá đà khiến người xem cảm thấy mệt