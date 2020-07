Suri Cruise sinh ngày 18-4-2006, là con gái duy nhất của Tom Cruise và Katie Holmes - cặp đôi tài tử, minh tinh quyền lực hàng đầu Hollywood ngày bấy giờ

Ngay từ khi chào đời, Suri Cruise đã thu hút sự tò mò của người hâm mộ và có sức hút mạnh mẽ với giới truyền thông

Tháng 10-2016, Suri lần đầu xuất hiện trên bìa tạp chí Vanity Fair. Chỉ vài giờ sau khi phát hành, tờ này đã bán được 700.000 bản, con số đáng mơ ước đối với nhiều ngôi sao

Lần đầu xuất hiện khi được bố ẵm trên tay, Suri đã nhanh chóng lọt top tìm kiếm vì vẻ đẹp như thiên thần của mình. Người ta còn nói rằng, chỉ cần nhà Tom Cruise - Katie Holmes và Suri xuất hiện bên nhau, dù đi trên phố thì hình ảnh của họ đẹp chẳng kém gì chụp tạp chí

Suri gây ấn tượng bởi nhan sắc nổi bật được thừa hưởng từ ông bố, bà mẹ nổi tiếng với chiếc mũi cao, gương mặt thon gọn cùng đôi mắt to tròn và má lúm duyên dáng

Mỗi bước đi chập chững đầu tiên trong cuộc đời của Suri đều phủ ánh hào quang. Từ bé, Suri đã quen với ống kính và sự săn đón. Cô bé thường được cha mẹ đưa tới tham dự những bữa tiệc sang trọng và tiếp xúc sớm với giới truyền thông

Với danh thế đặc biệt và nhan sắc xinh đẹp tựa thiên thần, sự xuất hiện của cô bé – bất kể ở một sự kiện giải trí hay trên đường phố đều được báo chí quan tâm đăng tải. Cũng vì thế, Suri còn được mọi người ưu ái gọi là "công chúa Hollywood"

Ngoài nhan sắc, phong cách thời trang của cô bé cũng trở thành đề tài bàn tán trên khắp các phương tiện truyền thông. Theo Marie Claire, con gái Tom Cruise sở hữu tủ quần áo hàng hiệu trị giá 3 triệu USD (gần 70 tỷ đồng) đến từ nhiều thương hiệu: Roberto Cavalli, Armani, Versace, Burberry, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Chloe, Juicy Couture...

Trong nhiều năm, hình ảnh ái nữ nhà Tom Cruise luôn xuất hiện với những bộ cánh sang trọng, quý tộc đã không còn xa lạ trong giới giải trí. Những trang phục, giày dép hay phụ kiện mà cô bé diện luôn tạo được ấn tượng tốt về gu thời trang rất riêng mà không chịu bất cứ sự "can thiệp" nào từ bố mẹ

Do đó, Suri Cruise được xếp hạng là "Người định hướng xu thế", "Những bé gái có tầm ảnh hưởng nhất hành tinh" hay trở thành biểu tượng thời trang nhí

Năm 2012, Tom Cruise và Katie Holmes bất ngờ tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Có rất nhiều lý do dẫn đến chuyện đổ vỡ của cặp đôi vàng này, trong đó, lý do được nhắc đến nhiều nhất chính là vì giáo phái mà Tom đang theo - Scientology. Thời điểm đó, Katie Holmes kiên quyết muốn giành được quyền nuôi bé Suri vì không muốn cô bé theo đạo của bố. Cũng vì vậy mà mối quan hệ của bố con Tom Cruise và Suri Cruise bắt đầu xa cách

Cũng từ đây, cuộc sống của Suri dần bước sang ngả rẽ mới với nhiều thay đổi

Từ một cô công chúa được chú ý, Suri chuyển đến sinh sống cùng mẹ tại ở New York. Cô bé cũng dần thích nghi với cuộc sống bình dị như bao đứa trẻ khác

Katie Holmes cho biết, cô luôn cố gắng bù đắp tình cảm cho con gái, làm cả phần việc của người cha và người mẹ với mong muốn cô con gái duy nhất có một cuộc sống bình thường, vui vẻ và hạnh phúc như bạn bè cùng trang lứa

Khác với hình ảnh điệu đà lúc nhỏ, Suri dần cho thấy sự trưởng thành về tính cách lẫn ngoại hình. Mỗi ngày, cô đến trường học cùng các bạn bằng xe buýt hay tàu điện ngầm. Em cũng cùng mẹ tham gia các hoạt động từ thiện vào mỗi dịp nghỉ lễ

Bên cạnh đó, Suri cũng thay đổi nhiều về phong cách thời trang. Không còn là những bộ váy cầu kỳ, kết hợp túi, giày sành điệu, cô bé gần như chỉ xuất hiện với quần dài, áo thun, đeo balo và mang giày thể thao năng động

Suốt 7 năm qua, Suri sống cùng mẹ ruột và không nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người cha nổi tiếng. Lần cuối cùng Tom Cruise gặp con gái ruột duy nhất là từ năm 2013, không lâu sau khi anh và Katie Holmes ly hôn. Thiếu vắng tình cảm và sự quan tâm của người cha nhưng Suri lại nhận được sự chăm sóc và tình cảm vô bờ của mẹ ruột

Hai mẹ con thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, như buổi công chiếu phim, hòa nhạc hay nắm tay nhau dạo phố như những người bạn

Càng lớn, Suri Cruise càng trở nên xinh xắn với gương mặt thanh tú và vóc dáng thanh thoát. Suri của hiện tại được xem là bản sao của người mẹ nổi tiếng Katie Holmes

Trên Instagram, nữ diễn viên Katie Holmes thường xuyên đăng khoảnh khắc đời thường của con gái

Nhờ sự giáo dục của mẹ, Suri đã sống tự lập hơn và không còn nhút nhát như trước

Nhan sắc xinh đẹp và vẻ ngoài trưởng thành, chững chạc của Suri Cruise

Năm 2019, Katie Holmes chia tay người bạn trai da màu Jamie Foxx sau 6 năm bên nhau. Suri lại trở thành chỗ dựa cho mẹ ruột, giống như giai đoạn sau khi cha mẹ cô bé ly hôn

Không xa hoa, hào nhoáng hay phô trương, cuộc sống hiện tại của hai mẹ con Katie Holmes và Suri Cruise giản dị nhưng vô cùng ấm áp và hạnh phúc

