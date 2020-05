Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Trúc Anh đã đăng tải loạt ảnh mới khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Rũ bỏ hình ảnh một "Hà Lan" dịu dàng, dễ thương, Trúc Anh đã thay đổi thành một quý cô gợi cảm với áo quây khoe vai trần quyến rũ, kiểu tóc cầu kỳ cùng gương mặt được trang điểm với điểm nhấn ở đôi môi tều và đôi mắt "sắc lẹm"

Loạt ảnh nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Bên cạnh những lời khen về nhan sắc ngày càng "thăng hạng" của Trúc Anh, nhiều khán giả lại bày tỏ thái độ không hài lòng trước màn "lột xác" của nữ diễn viên. Cụ thể, họ cho rằng Trúc Anh phù hợp với phong cách thời trang nữ tính, dịu dàng hơn

Sinh năm 1998, tên tuổi của "hot girl" Trúc Anh "lên như diều gặp gió" kể từ sau tác phẩm điện ảnh "Mắt biếc" của đạo diễn Victor Vũ. Trong phim, Trúc Anh gây ấn tượng mạnh mẽ khi vào vai nhân vật Hà Lan - một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt đẹp tuyệt vời. Sau gần nửa năm, hình ảnh của Trúc Anh ngày càng trở nên đa dạng

Theo dõi những hình ảnh được Trúc Anh chia sẻ trên trang cá nhân, khán giả nhận thấy thời gian gần đây, nữ diễn viên dần thay đổi phong cách theo hướng ngày càng trưởng thành, quyến rũ. Trúc Anh chuộng những trang phục bó sát, được cắt xẻ táo bạo hơn, giúp tôn lên đường cong cực chuẩn của người đẹp

Sau bộ phim điện ảnh "Mắt biếc", Trúc Anh trở thành gương mặt "vàng" được truyền thông săn đón. Cô trở nên bận rộn hơn khi nhận được vô số lời mời đóng quảng cáo, chụp ảnh tạp chí...

Bên cạnh nhân vật Hà Lan (Trúc Anh thủ vai), thầy giáo Ngạn (diễn viên Trần Nghĩa đảm nhận) cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong phim, Trần Nghĩa gây ấn tượng khi lột tả một cách chân thực sự chân thành, hiền lành và si tình của nhân vật Ngạn

Sở hữu đôi mắt đẹp, gương mặt điển trai và vóc dáng gầy, Trần Nghĩa được nhận xét sinh ra để đóng những vai thư sinh, cần thể hiện chiều sâu nội tâm. Trong các MV nhạc từng tham gia như "Một bước yêu vạn dặm đau" hay "Đừng yêu nữa, em mệt rồi", Trần Nghĩa cũng mang đến hình ảnh một chàng trai lãng tử, nhẹ nhàng

Tuy nhiên, thay vì "dập khuôn" máy móc trong cùng một loại vai diễn, Trần Nghĩa luôn muốn thay đổi bản thân và thử nghiệm với nhiều phong cách diễn khác nhau. Mới đây, Trần Nghĩa đã trở lại màn ảnh trong một bộ phim có màu sắc tươi sáng, hài hước mang tên "Nhà trọ Balanha"

Tuy không tạo được tiếng vang lớn như tác phẩm điện ảnh trước đó nhưng Nhân "ngố tàu" của "Nhà Trọ Balanha" lại mang đến một mảng màu hoàn toàn khác biệt so với thầy Ngạn trầm tư ngày nào

Diễn xuất bên cạnh "cây hài" như Xuân Nghị, song Trần Nghĩa không bị lép vế. Từ biểu cảm nét mặt, cho đến từng cử chỉ, câu thoại của anh đều dí dỏm. "Nhà trọ Balanha" cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh đất Bắc sau môt thời gian dài Nam tiến lập nghiệp của anh



Trong "Mắt biếc", Nguyễn Lâm Thảo Tâm vào vai nhân vật cô giáo Hồng si tình, thầm thương Ngạn trong khoảng thời gian rất dài. Với diễn xuất chân thực, lúc ngây thơ, lúc toát lên vẻ chững chạc, Thảo Tâm đã chinh phục được khán giả dù chỉ ở vai phụ

Bên cạnh khả năng diễn xuất, Thảo Tâm còn gây thương nhớ bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Ngoài đời, nữ diễn viên sinh năm 2000 là một cô gái quyến rũ, gợi cảm

Trước khi đóng phim, Thảo Tâm được biết đến là "hot girl" có thành tích học tập tốt. Cô còn là gương mặt quen thuộc trong các chương trình tiếng Anh của VTV. Bên cạnh đó, Thảo Tâm còn gây ấn tượng với bảng thành tích học tập "khủng" như: Đạt điểm 8.5 IELTS (2017), giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh năm 2012, quán quân EF Challenge Vietnam năm 2016...

Sau thành công vang dội của "Mắt biếc", Thảo Tâm nhận được nhiều hơn sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Sự nổi tiếng cũng đem về cho cô nhiều hợp đồng đóng quảng cáo, chụp hình...

Bên cạnh đó, Thảo Tâm còn có màn "lột xác" vô cùng ngoạn mục. Trên trang cá nhân, "hot girl" sinh năm 2000 thường xuyên đăng tải những bức ảnh được trang điểm đậm, sắc sảo, tôn lên những nét đẹp vốn có trên gương mặt

Dù chỉ là vai phụ nhưng nhưng nhân vật Trà Long do diễn viên Khánh Vân đảm nhận vẫn nhận được sự yêu quý, mến mộ của khán giả. Trong phim, Khánh Vân đã khéo léo thể hiện một Trà Long xinh đẹp, nhí nhảnh và dễ thương

Trước Mắt biếc, Khánh Vân đã hoạt động trong showbiz với vai trò diễn viên tự do và tham gia các sitcom học đường như "Sửu nhi", "Biệt đội Bitu". Khánh Vân gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp, đậm chất điện ảnh với má lúm duyên dáng, đôi mắt "hút hồn" và nụ cười tỏa nắng

Dự án "Mắt biếc" kết thúc cũng là lúc diễn viên sinh năm 1995 trở lại công việc làm mẫu ảnh. Trên trang cá nhân, cô gái quê Đắk Lắk thường xuyên đăng tải những tấm ảnh đậm sắc màu cổ điển

Mới đây, Khánh Vân đã có màn "tái xuất" cực ấn tượng khi đảm nhận vai nữ chính xinh đẹp, đáng yêu trong MV "Là một thằng con trai" của Jack

Khánh Vân cũng quyết tâm "chơi lớn" khi thay đổi mái tóc dài bồng bềnh, nữ tính sang kiểu tóc mới màu khói, được người hâm mộ khen xinh như "hot girl" xứ Hàn. Trong dàn sao "Mắt biếc", Khánh Vân là người có sức ảnh hưởng nhất trên Instagram với gần 500.000 lượt theo dõi

Sinh năm 1992, Trần Phong đảm nhận vai Dũng trong bộ phim đình đám "Mắt biếc". Trong phim, Dũng để lại ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp trai, lãng tử và vô cùng hào hoa

Không chỉ trong phim, ngoài đời thực, Trần Phong cũng "đốn tim" người hâm mộ bởi vẻ đẹp cuốn hút, nam tính

Trước khi tham gia "Mắt biếc", Trần Phong đã là tên tuổi được nhiều người biết tới khi đảm nhận những vai diễn trong một số bộ phim như: Nhảy cùng ước mơ, Xin lỗi vì anh nghèo, Bầu trời của Khánh và vai diễn bác sĩ Quang trong "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt

Nhờ vào gương mặt đậm chất điện ảnh, sau thành công vang dội của "Mắt Biếc", Trần Phong trở thành cái tên được nhiều hãng thời trang săn đón. Bên cạnh đó, anh cũng tham gia game show và một số dự án nghệ thuật khác

