Cha đẻ của bộ phim hoạt hình huyền thoại“Tom and Jerry"là hai nhà sản xuất phim truyền hình William Hanna và Joseph Barbera của hãng phim MGM. Hanna và Barbera viết kịch bản kiêm đạo diễn cho 114 tập phim “Tom and Jerry” từ năm 1940 đến năm 1957 Chú mèo Tom và chuột Jerry đã mất đi một trong những “người cha” của chúng, khi Gene Deitch - đạo diễn của 13 tập trong loạt phim hoạt hình nổi tiếng Tom and Jerry, qua đời hôm 17-4 vừa qua Trong tập đầu tiên, chú mèo Tom có tên là Jasper đuổi theo con chuột tinh quái Jinx. Sau cuộc thi tìm kiếm tên gọi cho bộ phim, họa sĩ phim hoạt hình John Carr đã giành chiến thắng khi đề xuất tên gọi“Tom and Jerry” Tạp chí Time công bố“Tom and Jerry"được bình chọn là một trong những show truyền hình hay nhất mọi thời đại vào năm 2000 Trong 163 tập phim, Jerry đã “đánh bại” Tom 123 lần còn Tom chỉ “thắng” 8 lần, có 32 lần cả hai bắt tay nhau để chiến đấu với nhân vật khác với 20 lần giành chiến thắng và 12 lần thất bại Trong một tập phim trình chiếu năm 1975, cả hai trở thành bạn bè, cùng nhau đi du lịch thế giới, chơi thể thao và chia sẻ mọi điều với nhau thay vì rượt đuổi nhau như những tập phim khác “Tom and Jerry”vẫn tiếp tục được sản xuất cho đến tận ngày nay với nhiều phiên bản khác nhau, như: Tom & Jerry Show (1975 - 1977), The Tom & Jerry Comedy Show (1980 - 1982), Tom & Jerry Kids (1990 - 1994), Tom & Jerry Tales (2006 - 2008) và The Tom and Jerry Show (2014 - nay) Tập phim đầu tiên của“Tom and Jerry”mang tên “Puss Gets the Boot” được ra rạp vào ngày 10-3-1940. Đến nay, Tom and Jerry đã tròn 80 tuổi Gene Deitch từng là đạo diễn của "Tom and Jerry", cũng đồng thời là đạo diễn của bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Thủy thủ Popeye” Vào tháng 1-1929, chàng thủy thủ Popeye được “sinh ra” bởi “cha đẻ” là tác giả Elzie Crisler Segar trong tác phẩm truyện tranh Thimble Theatre do King Feature Syndicate phát hành, sau đó truyện đổi sang tên Popeye vào những năm 1970. Năm 2002, TV Guide đã xếp Popeye thứ 20 trong danh sách “50 nhân vật hoạt hình vĩ đại nhất mọi thời đại” Popeye có thật ngoài đời: Khi họa sĩ Elzie Segar tạo ra Popeye, ông đã dựa vào nguyên mẫu là người hàng xóm có tên Frank Rocky Fiegal. Frank sống ở thành phố Chester (bang Illinois, Mỹ). Khi Frank qua đời năm 1947, bia mộ ông có khắc dòng chữ “cảm hứng tạo thành nhân vật Popeye” Olive có thật ngoài đời: Cô bạn gái Olive Oyl của Popeye cũng được mô phỏng theo hình ảnh hàng xóm khác của họa sĩ Segar là bà Dora Paskel Popeye giúp lượng tiêu thụ rau chân vịt ở Mỹ tăng vọt: Chi tiết Popeye thích ăn rau chân vịt đã khiến lượng tiêu thụ rau chân vịt ở Mỹ tăng 33% tại thời điểm phim ra mắt. Rau chân vịt đứng thứ 3 trong danh sách các loại thực phẩm được trẻ em Mỹ yêu thích nhất mọi thời đại (sau gà tây và kem) Nhân vật hoạt hình đầu tiên được tạc tượng: Năm 1937, một bức tượng Popeye đã được dựng lên ở vựa rau chân vịt - thành phố Crystal, bang Texas Phủ xanh tòa nhà Empire State: Năm 2004, công trình biểu tượng của New York - tòa nhà Empire State đã chiếu sáng màu xanh của rau chân vịt để kỷ niệm 75 ngày ra đời nhân vật Popeye Nghệ sĩ lồng tiếng Popeye và Olive yêu nhau ngoài đời: Diễn viên Jack Merce lồng tiếng cho nhân vật Popeye từ năm 1935 (kéo dài tới hơn 40 năm sau đó), còn nhân vật Olive do Margie Hynes lồng tiếng. Điều thú vị là năm 1938, Mercer đã kết hôn với Margie Hynes. Năm 1980, ngôi làng Sweethaven (Malta) được tập đoàn truyền thông Paramount Pictures và Walt Disney của Mỹ sử dụng làm phim trường để quay bộ phim Popeye do diễn viên hài Robin Williams đảm trách vai chính. Sau khi đóng máy, bối cảnh phim đã trở thành một điểm hút khách du lịch Popeye The Sailor Man, giai điệu nhạc nền trong loạt phim hoạt hình này do Rumani Sammy Lerner biên soạn trong vòng chưa đầy 2 tiếng và được lấy cảm hứng từ thể loại opera Popeye được biết đến với nhiều các tên khác trên thế giới: Người Ý gọi Popeye là Iron Arm (cánh tay sắt), ở Đan Mạch gọi là Skipper Skraek (đội trưởng Skraek) hoặc Terror of the Sea (tên khủng bố trên biển) Popeye truyền cảm hứng cho các thương hiệu nổi tiếng: Nhân vật J. Wellington Wimpy béo phì, thích ăn hamburger là đã truyền cảm hứng tạo nên chuỗi nhà hàng Wimpy's. Các nhân vật của Game Mario đình đám cũng lấy cảm hứng xây dựng từ truyện Popeye, như: Mario là Popeye, công chúa Peach là Olive Oyl và Donkey Kong là Bluto. Chú chuột Mickey là nhân vật hoạt hình quen thuộc, tuy nhiên, không phải ai cũng biết về những bí mật thú vị của biểu tượng hãng Disney này Sự ra đời của chuột Mickey: Mickey lần đầu ra mắt công chúng vào ngày 18-11-1928 trong bộ phim hoạt hình Steamboat Willie tại nhà hát Colony, thành phố New York (Mỹ) Đây là bộ phim hoạt hình lồng tiếng đầu tiên của Disney Ban đầu, nhà sáng lập Walt Disney đã đặt tên Mickey là chú chuột Mortimer Chuột Mickey được lấy cảm hứng từ vua hề Chaplin. Walt Disney cho biết: "Chúng tôi muốn tạo nên một nhân vật hấp dẫn và đó là lí do chúng tôi nghĩ đến vua hề Chaplin. Chúng tôi đã nghĩ rằng, một chú chuột vui vẻ với tính cách giống Chaplin sẽ thu hút khán giả". Mickey có một gia đình lớn: Tròn các tập phim, Mickey luôn xuất hiện cùng những người bạn như vịt Donald và Goofy. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ngoài những người bạn này, chuột Mickey còn có 1 gia đình Mickey cũng có rất nhiều chú bác, các anh em họ, điển hình như bác Maxwell, bác Louie đầu bếp, cháu trai Morty và Ferdie Mickey được đưa vào Đại lộ Danh vọng vào ngày 18-11-1978 nhân ngày kỉ niệm 50 năm ra đời nhân vật này. Đây là nhân vật hoạt hình đầu tiên có tên trên Đại lộ Danh vọng Minnie không phải bạn gái của chuột Mickey: Không ít người lầm tưởng chuột Minnie là bạn gái của Mickey, tuy nhiên Mickey và Minnie thực ra đã kết hôn. Điều này đã khiến nhiều người bất ngờ khi được xác nhận bởi chính nhà sáng lập Disney vào năm 1933 Chuột Mickey là nhân vật “đa nhân cách”: Mickey ban đầu là một nhân vật ngổ ngáo, sau đó, Mickey đã thay đổi và trở thành một chú chuột thích phiêu lưu mạo hiểm. Đến năm 2009, chuột Mickey 1 lần nữa được thay đổi tính cách và trở thành một nhân vật tinh nghịch, vui vẻ Tại Mỹ, tên của chuột Mickey thường được sử dụng khi người dân muốn bỏ phiếu trống trong chiến dịch bầu cử. Thay vì không bỏ phiếu, người dân sẽ điền tên chuột Mickey như một cách để chống đối chiến dịch

