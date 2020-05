Goo Hye Sun: Dù đảm nhận vai nữ chính Geum Jan Di trong “Vườn sao băng” vào năm 25 tuổi nhưng với vẻ ngoài trẻ trung cùng lối diễn tự nhiên đã giúp Goo Hye Sun có được nhiều thiện cảm từ phía người xem

Trong phim, Goo Hye Sun đã kết hợp cùng với bạn diễn Lee Min Ho để viết nên chuyện tình Lọ Lem - hoàng tử lãng mạn, chính điều này đã đưa cô nàng từ vị trí của diễn viên hạng B trở thành nghệ sĩ đắt giá "chỉ sau 1 đêm"

Sau khi “Vườn sao băng” kết thúc, Goo Hye Sun liên tục đảm nhận nhiều vai trò, từ diễn viên, đạo diễn cho đến nhạc sĩ, họa sĩ... cô cũng góp mặt trong các bộ phim “Take Care of Us”, “Captain”, “Angel Eyes”, “Blood”...

Tuy nhiên, đa số tác phẩm sau này của Goo Hye Sun không được khán giả đánh giá cao

Đáng nói hơn, sau khi chia tay chồng cũ đầy ồn ào vào năm 2019, nữ diễn viên sinh năm 1984 này liên tục dính nhiều tin đồn khiến sự nghiệp tuột dốc không phanh

“Vườn sao băng” là bộ phim đã mang Goo Hye Sun đến đỉnh cao danh vọng một cách vô cùng nhanh chóng, nhưng đó cũng là cái bóng mãi mãi cô không thể vượt qua

Lee Min Ho: Trong “Vườn sao băng” Lee Min Ho đã vào vai Goo Jun Pyo, là một chàng công tử chính hiệu, cao ngạo và xem thường những người xung quanh nhưng cuối cùng Goo Jun Pyo lại “phải lòng” cô nàng nhà nghèo Geum Jan Di và làm mọi thứ để bảo vệ cô

Từ thành công của “Vườn sao băng”, tên tuổi của anh ngày càng được lan rộng ra thị trường nước ngoài qua các dự án phim như “City Hunter”, “Heirs”, “Huyền thoại biển xanh” ...

Bên cạnh việc trở thành nam thần được yêu thích của châu Á, Lee Min Ho còn là một trong những ngôi sao quyền lực của làng giải trí Hàn Quốc với khối tài sản khổng lồ

Nam diễn viên sở hữu những hợp đồng quảng cáo với mức thù lao đến 205 tỷ đồng, cát-xê đóng phim là 1,4 tỷ đồng cho mỗi tập và để anh có mặt trong các sự kiện thì ban tổ chức phải chi khoảng 17 tỷ đồng

Năm 2020, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở lại với màn ảnh nhỏ trong bộ phim “Quân vương bất diệt” (The King: The Eternal Monarch) và hiện tác phẩm này đạt tỉ suất bạn xem cao nhất tại Hàn Quốc

Vào năm 2015, nam diễn viên công khai mối quan hệ yêu đương giữa anh và Suzy nhưng cặp đôi này cũng đường ai nấy đi sau đó

Kim Hyun Joong: Trong "Vườn sao băng" nam diễn viên sinh năm 1986 này vào vai Yoon Ji Hoo - một chàng công tử có tính tình điềm đạm, trầm ổn và có tình cảm với nữ chính Geum Jan Di

Lúc bấy giờ, nhờ ngoại hình điển trai và xây dựng hình ảnh tốt đẹp trước truyền thông Kim Hyun Joong không chỉ nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả mà còn trở thành mẫu bạn trai được nhiều cô gái ao ước

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Kim Hyun Joong vướng vào một loạt bê bối đời tư làm hình ảnh của anh xấu đi trong mắt khán giả và khiến sự nghiệp anh "đóng băng”

Sau hàng loạt ồn ào, anh trở lại với vai diễn trong “When Time Stopped” vào năm 2018 nhưng không được khán giả đón nhận, cũng từ đó, cái tên Kim Hyun Joong gần như biến mất khỏi các dự án phim ảnh và các sự kiện giải trí

Kim Bum: Dù không có nhiều đất diễn như 4 diễn viên còn lại nhưng nam diễn viên này vẫn được yêu mến khi vào vai "chàng gốm" So Ji Yung ga lăng

Sau Vườn sao băng, Kim Bum đã cố gắng thay đổi và thử thách bản thân qua nhiều dạng vai khác nhau trong Detective K, That Winter, The Wind Blows... nhưng chưa thật sự tỏa sáng

Bên cạnh sự nghiệp thì đường tình duyên của nam diễn viên này cũng khá trắc trở. Anh từng hẹn hò với Moon Geun Young nhưng cả hai đã “đường ai nấy đi” vào năm 2014

Hiện tại, Kim Bum vẫn đang nỗ lực phát triển sự nghiệp để vượt qua cái bóng quá lớn từ “Vườn sao băng”

Kim Joon: Trong “Vườn sao băng” Kim Joong đã vào vai Song Woo Bin - con trai của một gia đình có máu mặt, điều hành một công ty xây dựng lớn

Tuy chỉ là nhân vật phụ nhưng nam diễn viên vẫn chiếm được cảm tình của đông đảo người xem

Sau dự án “Vườn sao băng”, sự nghiệp của nam tài tử Kim Joon trở nên khá trầm, ngoài Endless Love thì các dự án phim mà anh góp mặt cũng không nhận được nhiều sự chú ý

Được cho là ngôi sao kín tiếng nhất trong dàn diễn viên chính của “Vườn sao băng”, Kim Joon tuyên bố giải nghệ từ năm 2015

Vào tháng 6-2018, truyền thông Hàn Quốc bất ngờ đưa tin nam diễn viên đã bí mật kết hôn và có một cô con gái





