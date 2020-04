Xuất hiện trên ấn phẩm tháng 4 của tạp chí Interview, nữ ca sĩ Selena Gomez khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh nổi loạn, phá cách, khác xa với chân dung cô "công chúa kẹo ngọt" Selena ngày trước

Giọng ca "Love you like a love song" tạo dáng đầy cá tính, năng động bên cạnh bối cảnh phóng khoáng của hoàng mạc

Đây là lần hiếm hoi công chúng thấy nữ ca sĩ diện những chiếc quần bó sát, boots da hầm hố hay đánh rối, tết tóc cao đầy kiêu hãnh. Ngay sau khi đăng tải, những bức ảnh trên đã nhận được vô số lời khen từ phía người hâm mộ

Selena tên đầy đủ là Selena Marie Gomez, sinh ngày 22-07-1992 tại Grand Prairie, Texas, Mỹ

Selena chạm ngõ nghệ thuật từ khi lên 7 tuổi với vai diễn Giana trong chương trình "Barney & Friends"

Tới năm 2004, với sự diễn xuất trong bộ phim "Wizards of Waverly Place" của hãng truyền hình nổi tiếng Disney, tên tuổi của Selena Gomez đã "lên như diều gặp gió"

Những năm đầu của sự nghiệp, Selena được mệnh danh là "công chúa Disney". Cô chiếm được cảm tình của khán giả nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên cùng gương mặt đáng yêu, xinh đẹp

Trong khoảng thời gian làm việc với hãng truyền hình Disney, người đẹp sinh năm 1992 luôn chú ý xây dựng hình ảnh một cô công chúa đáng yêu với đời tư trong sạch

Năm 2009, Selena Gomez bắt đầu có sự thay đổi về hình tượng. Từ một cô nàng kẹo ngọt, Selena trở thành thiếu nữ 17 tuổi với phong cách thời trang cá tính, mạnh mẽ hơn

Cũng trong năm này, cô phát hành album nhạc Pop đầu tay "Kiss & Tell" và đạt được thành công ngoài mong đợi. Những năm sau đó, Selena được khán giả biết đến là một nữ nghệ sĩ đa tài ở cả mảng diễn xuất và ca hát

Sự nghiệp thành công rực rỡ, tuy nhiên, cuộc đời của Selena lại lắm sóng gió, truân chuyên. Năm 2013, nữ ca sĩ phát hiện bị mắc căn bệnh Lupus, khiến người bệnh gặp tác dụng phụ là trầm cảm, lo âu

Bệnh tình đã gây thêm khó khăn cho sự nghiệp của Selena, khiến cô phải hủy ngang tour diễn Stars Dance để đi điều trị ở trung tâm Dawn at The Meadows

Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, Selena bị suy thận bởi biến chứng của Lupus. Năm 2017, cô đã khiến người hâm mộ trên toàn thế giới ngỡ ngàng và thương xót khi công khai hình ảnh được người bạn thân Francia Raisa hiến thận



Ngoài việc phải chiến đấu nhiều năm với căn bệnh Lupus, Selena Gomez còn phải trải qua mối tình tan hợp dài kỳ với Justin Bieber. Đây được mệnh danh là mối tình "khó hiểu", đã làm tốn không ít giấy mực của báo giới và khiến người hâm mộ "lắc đầu ngán ngẩm"

Năm 2010, "công chúa Disney" Selena Gomez chính thức công khai hẹn hò với nam ca sĩ điển trai Justin Bieber mặc cho sự phản đối của người hâm mộ

Tuy nhiên, vào tháng 11-2012, sau 2 năm bên nhau mặn nồng, cặp đôi nghệ sĩ đình đám đã "đường ai nấy đi", rồi tái hợp sau vài tuần đến khi tiếp tục chia tay vào năm 2015

Năm 2017, thông tin nữ ca sĩ Selena Gomez công khai hẹn hò với nam ca sĩ The Weeknd đã khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng và mong chờ vào cái kết viên mãn. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau đó, Selena bất ngờ tuyên bố chia tay The Weeknd và quay lại với Justin Bieber. Mùa thu năm 2018, người hâm mộ trên toàn thế giới ngỡ ngàng khi Justin Bieber kết hôn với người mẫu Hailey Baldwin. Selena lại thêm một lần "đổ vỡ"

Cựu ngôi sao Disney thừa nhận cô đã bị "trật nhịp" từ khi Justin thay lòng đổi dạ. Nhiều vấn đề về tâm lý đã xảy đến sau khi chia tay giọng ca "Baby", khiến cô rơi vào tâm trạng bế tắc và lo lắng. Tuy nhiên, thay vì sợ hãi, nữ ca sĩ đã chọn cách đối diện với sự thật

Đã có khoảng thời gian, Selena Gomez khiến người hâm mộ lo lắng khi cô xuất hiện với ngoại hình tiều tụy và tâm trạng buồn bã

Do bệnh tật và nhiều yếu tố tâm lý tác động, cân nặng của Selena đã lên xuống một cách thất thường. Thời điểm đó, nhiều hình ảnh kém xinh của nữ ca sĩ đã được cánh săn ảnh chụp lại. Đã nhiều lần cô muốn từ bỏ mạng xã hội vì những lời chê bai ngoại hình đó

Năm 2019, sau một khoảng thời gian tạm dừng mạng xã hội, Selena Gomez đã "tái xuất" với hình ảnh mới, xinh đẹp, đằm thắm và quyến rũ hơn



Selena Gomez thường xuyên xuất hiện với nụ cười tươi tắn, nhan sắc xinh đẹp như thời thiếu nữ

Sau 4 năm vắng bóng trên sân khấu, năm 2020, Selena Gomez đã quyết định quay trở lại con đường nghệ thuật với hai ca khúc "Lose you to love me" và "Look at her now"

Bên cạnh sự nghiệp showbiz, cô còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện. Nữ ca sĩ trở thành tình nguyện viên của tổ chức phi lợi nhuận chống nạn buôn người trên thế giới



Với 140 triệu người theo dõi trên trang cá nhân, Selena đã trở thành "hot girl Instagram". Cô thường xuyên đăng tải những bức ảnh khoe nhan sắc tươi trẻ cùng thân hình quyến rũ, bốc lửa của mình

Sau nhiều mối tình dang dở, hiện tại, Selena Gomez vẫn là một quý cô độc thân đầy độc lập, kiêu hãnh

