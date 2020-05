Scarlett Johansson sinh năm 1984 tại New York, Mỹ. Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ niềm đam mê với nghệ thuật

Lên 8 tuổi, người đẹp đã có cơ hội đứng trên sân khấu Broadway. Năm 1994, Scarlett có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim hài "North". Cô gây ấn tượng bởi ngoại hình ngây thơ, trong sáng cùng lối diễn tự nhiên, linh hoạt

Năm 1999, Scarlett tham gia bộ phim "My Brother The Pig". Đây là một trong những bộ phim ghi lại thời đỉnh cao nhan sắc của cô. Trong phim, Scarlett Johansson "hớp hồn" khán giả bởi khuôn mặt xinh đẹp, nước da trắng cùng đôi môi đỏ quyến rũ



Năm 2001, nữ diễn viên tham gia bộ phim "Ghost World". Vẻ đẹp của Johansson năm ấy đã lấy đi "hồn vía" của biết bao thanh niên trên khắp thế giới. Dù không thành công về mặt thương mại nhưng bộ phim đã giúp cô nhận được sự quan tâm, yêu mến của đông đảo người hâm mộ

Một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Scarlett Johansson là lần hợp tác cùng đạo diễn Woody Allen trong bộ phim "Match Point" (2005). Người đẹp đã thể hiện chân dung nhân vật một cách đầy tinh tế với ánh mắt sắc sảo, điệu cười nhếch mép nửa ngây thơ nửa ranh ma. Những điều đó đã giúp làm nên thương hiệu cho một Scarlett Johansson đầy lôi cuốn sau này

Mỹ nhân sinh năm 1984 cũng khẳng định sức quyến rũ khó cưỡng trên màn ảnh với các tác phẩm khác như: Girl with a Pearl Earring, The Other Boleyn Girl, The Island…

Bước sang độ tuổi đôi mươi, Scarlett Johansson trở thành một trong những nàng thơ được yêu thích nhất Hollywood. Với vẻ đẹp bốc lửa, gợi tình, cô trở thành biểu tượng mới của kinh đô điện ảnh thế giới, đồng thời trở thành lựa chọn hàng đầu cho các vai diễn đòi hỏi sự quyến rũ

Với những vai diễn thành công, Scarlett Johansson đã vinh dự nhận giải thưởng Tony Award, BAFTA Award cùng ba lần được đề cử giải Quả Cầu Vàng

Năm 2012, người đẹp nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng nhờ những đóng góp trong sự nghiệp điện ảnh

Bên cạnh khả năng diễn xuất, hóa thân vào nhân vật đầy xuất thần, đỉnh cao, nhan sắc chính là yếu tố quan trọng tạo nên sức hút của Scarlett Johansson trên màn ảnh

Scarlett Johansson gây thương nhớ bởi gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt mơ màng với ánh nhìn đầy khiêu khích, bờ môi căng mọng cùng nụ cười rạng rỡ có thể "đốn tim" bất cứ ai. Nhiều người nhận xét, Scarlett Johansson ẩn chứa một vẻ đẹp mê hoặc, quyến rũ đến khó tả

Bên cạnh đó, thân hình gợi cảm với vòng một căng tràn của nữ diễn viên tài năng này từng giúp cô trở thành niềm khao khát của hàng triệu đàn ông. Vẻ đẹp trời ban khiến tên tuổi của ngôi sao này chưa từng vắng bóng trong các bảng xếp hạng nhan sắc của nhiều tạp chí danh tiếng như Maxim, Esquire, Playboy…

Tờ Vanity Fair từng tôn vinh vẻ đẹp của Scarlett Johansson bằng cụm từ "cơn sốt Scartlet"

Nổi tiếng nhờ hàng loạt vai diễn tâm lý, tình cảm, song, nữ diễn viên không hề "đóng khung" bản thân trong một khuôn khổ nhất định. Người đẹp đã thử sức với nhiều thể loại phim khác nhau, bao gồm cả thể loại hành động. Đây được coi là bàn đạp giúp tên tuổi của Scarlett Johansson vượt khỏi khuôn khổ Hollywood, đưa cô trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp toàn cầu



Năm 2010, Scarlett Johansson đã vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám như Emily Blunt, Natalie Portman, Jessica Alba, Angelina Jolie để giành vai Black Widow - Góa phụ đen trong bom tấn "Iron Man 2"

Không còn hình ảnh gợi tình, đầy chất thơ, nữ minh tinh "lột xác" với những bộ cánh bó sát khoe vóc dáng hoàn hảo, thần thái sắc lạnh, mạnh mẽ và không kém phần gợi cảm của một đả nữ chính hiệu

Từ đó, người đẹp liên tục xuất hiện trong những bộ phim hành động như The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016) hay Avengers: Infinity War (2018)...

Từ khi gia nhập đế chế tỷ USD Marvel với vai diễn Black Widow, Scralett Johansson đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu danh sách những nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, cô còn được biết đến với danh xưng "đả nữ quyến rũ bậc nhất Hollywood"

Nhiều người nói rằng phim siêu anh hùng là "con đường không thể quay đầu". Các diễn viên bị "giam" trong bộ giáp sắt của nhân vật anh hùng và những cú đánh đấm. Do đó, không ít người hâm mộ đã tỏ ra e ngại khi Scarlett Johansson có quyết định quay trở về với những vai diễn tâm lý, tình cảm đòi hỏi chiều sâu diễn xuất

Tuy nhiên, dường như tất cả đã lầm bởi không lâu sau "Avengers: Endgame", với diễn xuất và màn hóa thân ấn tượng trong hai kiệt tác điện ảnh "Jojo Rabbit" và Marriage Story", Scarlett Johansson đã nhận được "mưa lời khen" từ giới mộ điệu. Cả hai bộ phim đều là những cái tên nổi bật trong mùa giải thưởng 2020

Sở hữu nhan sắc vạn người mê, song đường tình của Scarlett Johansson lại vô cùng lận đận

Năm 23 tuổi, Scarlett Johansson kết hôn với Ryan Reynolds và rồi nhanh chóng đổ vỡ sau 3 năm mặn nồng

Rời cuộc hôn nhân với Ryan Reynolds, năm 2014, Scarlett Johansson kết hôn với Romain Dauriac và họ có với nhau bé gái Rose Dorothy Dauriac. Tuy nhiên, năm 2017, cặp đôi chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ

Không lâu sau đổ vỡ, cuối năm 2017, "Góa phụ đen" lần nữa tìm thấy tình yêu bên tài tử Colin Jost. Tháng 5-2019, cặp sao chính thức đính hôn sau hai năm hẹn hò và nhận được sự chúc phúc từ đông đảo người hâm mộ

Trải qua bao thăng trầm, hiện tại, ở tuổi 36, Scarlett Johansson không hề có dấu hiệu tàn phai mà nhan sắc ngày càng trở nên mặn mà, quyến rũ. Dù là năm 18 tuổi với nét trong trẻo, hồn nhiên hay khi thật sự trở nên chín muồi trong nét đẹp từng trải, Scarlett vẫn là một biểu tượng quyến rũ khó lòng thay thế

