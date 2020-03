Mới đây, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã nhận về "cơn mưa" lời khen từ đông đảo công chúng cũng như truyền thông Việt Nam khi là nghệ sĩ Việt đầu tiên quyên góp chống dịch Covid- 19 Cụ thể, ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng đạo diễn Cao Trung Hiếu, nhà sản xuất Võ Đỗ Minh Hoàng (2 sáng lập viên công ty Viet Vision) và một số người bạn đã tài trợ 3 phòng cách ly áp lực âm chuyển giao từ Đức cho Hà Nội, Quảng Ninh và TP. HCM để phục vụ kịp thời việc điều trị và phòng chống dịch Covid-19 Theo đó, từ ngày 3 đến 12-3, đoàn chuyên gia kỹ thuật của Đức đã tới làm việc và tiến hành thiết lập, chuyển giao để đưa vào hoạt động 3 phòng cách ly áp lực âm theo đúng tiêu chuẩn của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) và US CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh) tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi, TP.HCM (vào ngày 3-3), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (ngày 9-3) và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (ngày 12-3) Được biết, chi phí tài trợ cho một phòng cách ly áp lực âm trung bình là 25.000 Euro (tương đương 650 triệu đồng). Chia sẻ về nghĩa cử của mình, Hà Anh Tuấn cho biết: "Tôi xem đây là việc mình phải làm, và quan trọng là có cơ hội đóng góp một chút nỗ lực trong tổng thể công cuộc phòng chống dịch bệnh của đất nước. Lúc thuận lợi hay khó khăn, việc được sống, trải nghiệm và chia sẻ cùng cộng đồng, quê hương là một vinh dự" Nam ca sĩ sinh năm 1984 còn nhấn mạnh: "Sắp tới, tôi cùng bạn bè sẽ tiếp tục tiếp cận chủ động đề nghị tài trợ tiếp cho những tỉnh thành khác dựa trên nhu cầu diễn biến thực tế của cơn dịch lần này” Sau Hà Anh Tuấn, Chi Pu là nghệ sĩ Việt tiếp theo có động thái chung tay tham gia đẩy lùi dịch Covid-19 Theo đó, trong ngày 13-3, ca sĩ Chi Pu đã ủng hộ 1 tỷ đồng để nhập máy móc thiết bị và lắp đặt 1 phòng cách ly áp lực âm tại Hà Nội, cùng 5.000 bộ đồ bảo hộ phòng dịch trang bị cho các bác sĩ, nhân viên y tế Trước đó, phía Chi Pu đã liên hệ với cố vấn chuyên môn y khoa của đơn vị sản xuất phòng cách ly áp lực âm để được tư vấn chuyên môn và kịp thời lắp đặt phòng cách ly để đưa vào sử dụng. Ngoài ra, về trang phục bảo hộ, Chi Pu cho biết cô sẽ trực tiếp đi tặng và bàn giao cho đại diện của nhiều bệnh viện Cũng trong ngày 13-3, phía Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương (Hà Nội) cho biết nữ ca sĩ Min đã đóng góp cho bệnh viện 10.000 khẩu trang y tế và 500 chai nước rửa tay. Món quà được chị Nguyễn Thanh Huyền - đại diện của nữ ca sĩ trực tiếp đến trao tặng

Ngoài ủng hộ vật chất, nhiều ca sĩ Việt Nam còn cho ra mắt những sản phẩm tinh thần, là những bài hát cổ động. Ngày 9-3, nghệ sĩ hài Vượng Râu (tên đầy đủ là Nguyễn Công Vượng) đã cho ra mắt phim hài ca nhạc 'Eo ơi Ghen Cô Vy" dài 15 phút nhằm truyền tải thông điệp "Bình tĩnh là chiến thắng, đẩy lùi Covid-19" Theo đó, chỉ trong một video hài ca nhạc ngắn nhưng nghệ sĩ hài Vượng Râu đã khéo léo lồng ghép nhiều vấn đề "nóng" trong "thời" dịch Covid-19, như: Thói đầu cơ tăng giá khẩu trang, nước sát khuẩn, trường hợp cách ly khi từ vùng dịch trở về... Sản phẩm khi mới ra mắt đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Thậm chí có người còn nhắn tin cảm ơn sự chung tay tuyên truyền chống dịch của cả ê-kíp. Vì được khán giả đón nhận nhiệt tình nên nghệ sĩ Vượng Râu đã quyết định cho ra mắt tập 2 của "Eo ơi Ghen Cô Vy" trong thời gian tới Ngoài ra, một sản phẩm tinh thần khác của sao Việt ra đời trong mùa dịch Covid-19 với ý nghĩa tuyên truyền phòng, chống dịch cho người dân nếu không kể để siêu phẩm "Ghen Cô Vy" sẽ là một thiếu sót lớn Ca khúc "Ghen Cô Vy" là dự án sáng tạo của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường (thuộc Bộ Y tế), bài hát được nhạc sĩ Khắc Hưng biến tấu dựa trên nền nhạc bản hit "Ghen" của ca sĩ Erik và Min, ra mắt năm 2017 Với sự thể hiện của 2 giọng ca đã tạo nên thành công của "Ghen" là Min và Erik, ngoài ra còn kết hợp với giai điệu bắt tai, hình ảnh hoạt hình sinh động đã tạo cho "Ghen Cô Vy" sức hút mạnh mẽ ở Việt Nam cũng như sự quan tâm của truyền thông thế giới Sự kết hợp đặc biệt của bộ ba sao Việt Min - Erik - Khắc Hưng cho thấy tinh thần hưởng ứng chống dịch mạnh mẽ của nghệ sĩ cùng với giới trẻ, rằng cuộc chiến này không phải của riêng ai, và cũng không bỏ sót một ai. Đây là thông điệp vô cùng ý nghĩa mà ekip cũng như Bộ Y tế mong muốn truyền tải thông qua sản phẩm Bên cạnh đó,"Vũ điệu rửa tay" của Quang Đăng trên nền nhạc "Ghen Cô Vy" cũng đã trở thành một trào lưu vũ đạo trong giới trẻ, góp phần đưa "Ghen Cô Vy" lọt top những bài hát cổ vũ phòng, chống dịch Covid-19 có sức ảnh hưởng lớn Thậm chí, ngày 3-3, UNICEF (Qũy Nhi đồng Liên Hiệp Quốc) đã chia sẻ lại clip "Vũ điệu rửa tay" của vũ công Quang Đăng trên nền nhạc "Ghen Cô Vy" và tỏ rõ sự thích thú. Qua đó, UNICEF đánh giá cao khả năng sáng tạo của Việt Nam cùng cách thức tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả Ngoài ra, "Ghen Cô Vy" và "Vũ điệu rửa tay" còn nhận được nhiều lời khen ngợi trên sóng truyền hình nhiều quốc gia khác như show truyền hình ăn khách "Last Week Tonight With John Oliver" của Mỹ, BFMTV - kênh truyền hình số 1 nước Pháp, đài SBS của Hàn Quốc... Sau "Ghen cô vy", cộng đồng mạng lại phát "sốt" với bài hát chế "Ông bà anh thời Covid-19" siêu dễ thương do ca sĩ Thái Thùy Linh thể hiện Đây là ca khúc được viết lại theo lời bài hát "Ông bà anh" của tác giả Lê Thiện Hiếu. Theo chia sẻ của ca sĩ Thái Thùy Linh, người sáng tác lời 1 cho bài hát là thầy Nguyễn Xuân Khang - hiệu trưởng trường Marie Curie, nơi con gái cô đang theo học, còn cô viết lời 2, chỉnh sửa cho khớp nhạc và thể hiện bài hát Qua bài hát, Thái Thùy Linh cũng như thầy giáo Nguyễn Xuân Khang mong muốn có thể chung tay cùng cộng đồng để chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả nhất

