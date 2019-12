Mới đây diễn viên Tăng Thanh Hà đã đăng ảnh “khoe” cây thông Giáng Sinh do cô tự tay chuẩn bị để đón dịp lễ Noel 2019 (Ảnh: FBNV) "Đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm" là dòng trạng thái được Tăng Thanh Hà chia sẻ trên trang cá nhân kèm bức ảnh này Hoa hậu Phạm Hương là một trong những mỹ nhân Việt khoe cây thông Noel sớm nhất (Ảnh: FBNV) Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 lực chọn tông màu đỏ làm chủ đạo cho cây thông “khổng lồ” của mình Đây là năm thứ 2 cô đón Giáng Sinh tại Mỹ cùng gia đình Bức hình được siêu mẫu Hà Anh khoe với người hâm mộ trên trang cá nhân của mình (Ảnh: FBNV) Cô chia sẻ: "Noel vốn dĩ đã điệu kỳ, nay diệu kỳ gấp bội phần qua ánh mắt, nụ cười tươi vui của nó (con gái - PV)!" Siêu mẫu Hà Anh hạnh phúc bên chồng ngoại quốc và con gái trong ngày chuẩn bị đón lễGiáng Sinh Cả gia đình siêu mẫu diện đồ màu đỏ và đeo sừng tuần lộc Trên trang cá nhân, Á hậu Diễm Trang khoe ảnh tạo dáng bên cây thông cùng con gái (Ảnh: FBNV) Diễm Trang tranh thủ khoe khéo thân hình nuột nà Hoa hậu đền Hùng Giáng My sang trọng với bộ đầm màu nude không tay và sơ mi lụa bên phòng khách sang trọng (Ảnh: FBNV) Căn nhà của Giáng My ngập tràn không khí Noel với đầy đủ đồ trang trí Noel như: cây thông, vòng nguyệt quế, hộp quà và lò sưởi Cùng với đó, vẫn nhân dịp đón mừng Giáng Sinh 2019, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My tiếp tục khoe dáng cùng “vẻ đẹp bị thời gian lãng quên” bên cây thông Noel Trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang khoe khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng mới cưới - Cường Đô La. Cả hai trông đầy hạnh phúc bên cây thông Noel ấm áp (Ảnh: FBNV) Ngọc Duyên tận hưởng không khí Noel trong căn nhà xinh xắn cùng chú mèo cưng của cô (Ảnh: FBNV)

