Sau khi Thủ tướng yêu cầu cách ly toàn xã hội từ ngày 1-4 đến 15-4, Á hậu Hà Kiều Anh đã quyết định đưa cả gia đình về căn biệt thự ở Vũng Tàu để tránh dịch Covid-19 Trong thời gian này, Á hậu có thể dành nhiều thời gian ở bên cạnh các con hơn. Tại căn biệt thự sang trọng khác biển, cả gia đình Á hậu cùng nhau vào bếp làm bánh Hà Kiều Anh cùng các con đọc báo, học online trong những ngày tránh dịch Covid-19 Những ngày ở nhà tránh dịch, Hương Giang Idol đã thường xuyên vào bếp và trổ tài nữ công gia chánh bằng cách nấu những món ăn cô thích. Hương Giang chia sẻ, đợt nghỉ dịch này được coi là cơ hội để cô tự chăm sóc và bồi bổ cơ thể Tại Mỹ, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày một phức tạp. Do đó, hoa hậu Phạm Hương đã dành toàn bộ thời gian ở nhà để chăm sóc con nhỏ, dọn dẹp vườn tược và nuôi thêm gà Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hoa hậu H'Hen Niê đã tạm ngừng hoạt động ở TP.HCM để trở về quê nhà Đắk Lắk nghỉ ngơi Tại quê nhà, nàng Hậu dành trọn thời gian bên cạnh chăm sóc những người thân trong gia đình. Cô còn cùng bố mẹ và gia đình em gái kêu gọi mọi người đóng góp cho quỹ phòng chống dịch bằng cách soạn tin nhắn Trong những ngày này, Hoa hậu H'Hen Niê giúp bố mẹ những công việc của nhà nông, dọn dẹp ngôi nhà mới xây và quay video hướng dẫn nấu những món ăn mà cô thích Khoảnh khắc giản dị của nàng Hậu khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng và thích thú Trở về Mỹ từ ngày 17-2, nam ca sĩ Bằng Kiều đã dành toàn bộ thời gian ở nhà do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong những ngày ở nhà tránh dịch, nam ca sĩ đã chọn cho mình một thú vui có phần "cực" hơn đó là hóa thành "công nhân, làm vườn" để sửa sang lại không gian bên ngoài căn nhà của mình tại Mỹ Nam ca sĩ chia sẻ, anh có niềm đam mê với việc gia công đồ gỗ. Mỗi buổi sáng, sau khi thức dậy, anh thường uống một cốc trà gừng, khoác bộ đồ bảo hộ lao động và bắt tay vào việc tu sửa lại không gian khu vườn. Đây là lần hiếm hoi mà người hâm mộ được thấy ca sĩ Bằng Kiều làm những công việc lao động chân tay thế này Nam ca sĩ Bằng Kiều còn cùng mẹ - nghệ sĩ hát chèo Lưu Nga chăm sóc các gốc bonsai và thu hoạch trái cây trong vườn nhà Trong những ngày nghỉ ở nhà tránh dịch Covid-19, MC Quyền Linh đã chia sẻ những khoảnh khắc cùng gia đình chăm sóc và thu hoạch vườn trái cây Những hình ảnh giản dị, mộc mạc của nam MC đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú Trong những ngày nghỉ do dịch Covid-19, nam ca sĩ Hoàng Bách đã dành trọn thời gian bên tổ ấm của mình Nam ca sĩ bế cậu con trai út. Bên cạnh việc chơi đùa cùng các con, Hoàng Bách cũng không quên luyện nhạc và tập thể dục thể thao để giữ gìn sức khỏe Từ đầu tháng 3, diễn viên Ngô Thanh Vân đã quyết định trở về quê nhà tại Trà Vinh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân cũng như những người xung quanh Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh vui chơi bên các cháu hay nấu những món ăn yêu thích, khác hẳn với hình tượng "đả nữ" trên màn ảnh của nữ diễn viên Ngô Thanh Vân Tranh thủ những ngày nghỉ ngơi, bên cạnh việc tập gym, làm Vlog hay quây quần bên gia đình, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh còn dành thời gian trang hoàng căn biệt thự triệu đô tại quận 9, TP. HCM của mình Để những ngày ở nhà không trở nên buồn chán, nữ ca sĩ Bảo Anh đã dành thời gian vào việc tập yoga. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi đăng tải loạt ảnh luyện tập yoga vô cùng quyến rũ Nữ ca sĩ thực hiện nhiều động tác khó của yoga. Cô cho rằng thời gian nghỉ diễn vì dịch bệnh chính là cơ hội để cô chăm sóc bản thân nhiều hơn Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, nam diễn viên Minh Luân đã chọn giải pháp về quê tránh dịch trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến ngày một phức tạp Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc bình yên nơi quê nhà như trò chuyện cùng người thân hay dành thời gian để chăm sóc vườn cây

