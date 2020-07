Thanh Hà (SN 1969) được biết đến là một nữ ca sĩ hải ngoại mang 2 dòng máu: Mỹ - Việt Nam





Thuở nhỏ, Thanh Hà từng sinh sống tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau khi học xong lớp 12, nữ ca sĩ quyết định di cư sang Mỹ





Với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, cô đã gia nhập Trung tâm băng đĩa Thúy Nga (Paris By Night) và may mắn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả





Không chỉ xinh đẹp, Thanh Hà còn ghi điểm trong mắt người hâm mộ khi sở hữu vóc dáng thon gọn và quyến rũ





Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng, nét đẹp của Thanh Hà rất giống với "Nữ hoàng nhạc Pop" đình đám một thời – Madonna





Mới đây, trong một buổi phát sóng trực tiếp, Thanh Hà gây bất ngờ khi tiết lộ về hành trình 11 năm điều trị khối u





Cụ thể, vào năm 2009, trong một lần tổ chức liveshow riêng tại Mỹ, nữ ca sĩ đột ngột bị ngất và được đưa đi bệnh viện





Bác sĩ đã phát hiện khối u trong ngực phải của cô và chỉ định phẫu thuật





Sau ca mổ, Thanh Hà phải tạm dừng toàn bộ công việc để tập trung nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe





Tưởng rằng mọi chuyện đã qua thì đến năm 2018, Thanh Hà tiếp tục phát hiện mình bị bướu





Tuy nhiên, vì lí do tuổi tác và sức khỏe yếu hơn từ đợt mổ trước, cô không thể tiến hành phẫu thuật mà phải sử dụng thuốc





Dù bệnh tình có tiến triển nhưng tác dụng phụ của thuốc đã khiến cơ thể cô ngày càng phì ra và tăng cân mất kiểm soát





Thanh Hà tâm sự: "Thời gian đầu, tôi còn cân để theo dõi tình trạng cơ thể, từ đó có phương pháp ăn kiêng, tập luyện. Sau này, thấy số kilôgam chỉ lên mà không giảm, tôi nản quá, vứt tất cả cân trong nhà, đến nay cũng không biết mình nặng bao nhiêu"





Nữ ca sĩ từng rất buồn khi liên tục nhận được các tin nhắn giới thiệu địa điểm giảm cân từ người hâm mộ





Suốt 11 năm qua, bạn trai Roland luôn là người đồng hành cùng cô trong những đợt điều trị





Sợ Thanh Hà mặc cảm, Roland chấp nhận tăng thêm nhiều cân để tương xứng với ngoại hình bạn gái





Hiện tại, sức khỏe của Thanh Hà đã dần ổn định. Tuy nhiên, cô vẫn chưa thể đi hát trở lại do tình hình dịch phức tạp tại Mỹ

Thanh Hà (SN 1969) được biết đến là một nữ ca sĩ hải ngoại mang 2 dòng máu: Mỹ - Việt Nam





Thuở nhỏ, Thanh Hà từng sinh sống tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau khi học xong lớp 12, nữ ca sĩ quyết định di cư sang Mỹ





Với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, cô đã gia nhập Trung tâm băng đĩa Thúy Nga (Paris By Night) và may mắn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả





Không chỉ xinh đẹp, Thanh Hà còn ghi điểm trong mắt người hâm mộ khi sở hữu vóc dáng thon gọn và quyến rũ





Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng, nét đẹp của Thanh Hà rất giống với "Nữ hoàng nhạc Pop" đình đám một thời – Madonna





Mới đây, trong một buổi phát sóng trực tiếp, Thanh Hà gây bất ngờ khi tiết lộ về hành trình 11 năm điều trị khối u





Cụ thể, vào năm 2009, trong một lần tổ chức liveshow riêng tại Mỹ, nữ ca sĩ đột ngột bị ngất và được đưa đi bệnh viện





Bác sĩ đã phát hiện khối u trong ngực phải của cô và chỉ định phẫu thuật





Sau ca mổ, Thanh Hà phải tạm dừng toàn bộ công việc để tập trung nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe





Tưởng rằng mọi chuyện đã qua thì đến năm 2018, Thanh Hà tiếp tục phát hiện mình bị bướu





Tuy nhiên, vì lí do tuổi tác và sức khỏe yếu hơn từ đợt mổ trước, cô không thể tiến hành phẫu thuật mà phải sử dụng thuốc





Dù bệnh tình có tiến triển nhưng tác dụng phụ của thuốc đã khiến cơ thể cô ngày càng phì ra và tăng cân mất kiểm soát





Thanh Hà tâm sự: "Thời gian đầu, tôi còn cân để theo dõi tình trạng cơ thể, từ đó có phương pháp ăn kiêng, tập luyện. Sau này, thấy số kilôgam chỉ lên mà không giảm, tôi nản quá, vứt tất cả cân trong nhà, đến nay cũng không biết mình nặng bao nhiêu"





Nữ ca sĩ từng rất buồn khi liên tục nhận được các tin nhắn giới thiệu địa điểm giảm cân từ người hâm mộ





Suốt 11 năm qua, bạn trai Roland luôn là người đồng hành cùng cô trong những đợt điều trị





Sợ Thanh Hà mặc cảm, Roland chấp nhận tăng thêm nhiều cân để tương xứng với ngoại hình bạn gái





Hiện tại, sức khỏe của Thanh Hà đã dần ổn định. Tuy nhiên, cô vẫn chưa thể đi hát trở lại do tình hình dịch phức tạp tại Mỹ