Mới đây, Rihanna - nữ ca sĩ giàu nhất thế giới năm 2019 đã tung loạt ảnh vô cùng nóng bỏng, gợi cảm của dòng sản phẩm nội y Savage X Fenty do chính cô thiết kế



Loạt hình này đã nhận được vô vàn lời khen có cánh từ phía người hâm mộ. Thậm chí, trang Dailymail còn ví độ "bốc lửa" của Rihanna như đang chụp ảnh bìa cho tạp chí đàn ông Playboy

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ Rihanna cũng tung ảnh mặc váy satin vai trần gợi cảm và chia sẻ vừa ra mắt sản phẩm trang điểm Fenty mới là phấn má và kem tạo khối bronzer

Rihanna, tên đầy đủ là Robyn Rihanna Fenty, sinh ngày 20-2-1988, tại Saint Michael, Barbados

Nữ ca sĩ 32 tuổi từng trải qua một thời tuổi thơ dữ dội, đầy ảm ảnh vì chứng nghiện rượu và nghiện cocaine của người cha. Cô thường xuyên bị cha đánh đập. Năm vừa tròn 14 tuổi, cha mẹ cô ly hôn và từ đây, Rihanna lại gánh thêm nỗi lo cơm áo gạo tiền để chăm cho các em nhỏ

Yêu thích âm nhạc từ nhỏ, năm 15 tuổi, Rihanna cùng với hai cô bạn học thành lập bạn nhạc. Vận may mỉm cười khi nhóm nhạc của cô được giới thiệu với nhà sản xuất Evan Rogers

Giọng ca đặc biệt của Riri (tên thân mật của Rihanna) đã chinh phục được Evan. Cũng từ đó, nhờ sự dìu dắt của ông, năm 16 tuổi, Rihanna đã được sang Mỹ lập nghiệp và ký hợp đồng đầu tiên với hãng đĩa Def Jam của Jay-Z và "trình làng" album đầu tay mang tên "Music of the Sun"

Âm nhạc của cô được khen ngợi, tuy nhiên, hình tượng của Rihanna bị nói là đại trà và na ná giống Beyonce. Từ đó, nữ ca sĩ tài năng đã có màn "lột xác" vô cùng ngoạn mục

Với cú chuyển mình liều lĩnh nhưng rất tự tin trong "Good Girl Gone Bad" (2007), Rihanna đã chứng minh cho khán giả và giới mộ điệu thấy được tài năng và cá tính thực sự của mình. Riri trở thành một biểu tượng tình dục với hình ảnh và thông điệp âm nhạc mang tính nổi loạn nhưng cũng đầy sức hút

Đặc biệt, đĩa đơn chủ đạo "Umbrella" nằm trong album "Good Girl Gone Bad" với màn đồng diễn của những chiếc ô đen đã giúp tên tuổi của Rihanna lên "như diều gặp gió", đồng thời mang về cho cô giải Grammy đầu tiên vào năm 2008

Những năm sau đó, sự nghiệp của Rihanna tiếp tục thăng hoa với nhiều ca khúc đình đám như: Love the Way You Lie, Only Girl, What's my name?, Diamond...

Với những cống hiến to lớn trong âm nhạc, hiện tại, Rihanna đã có trong tay số cúp khiến nhiều người ngưỡng mộ, bao gồm 9 giải Grammy, 13 giải Âm nhạc Mỹ, 12 giải thưởng Âm nhạc Billboard và 6 kỉ lục Guiness thế giới. Không chỉ vậy, Riri còn là nghệ sĩ solo trẻ tuổi nhất sở hữu đến 14 đĩa đơn quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và 31 đĩa đơn lọt vào top 10

Năm 2019, theo thống kê của Forbes, Rihanna sở hữu khối tài sản lên tới 600 triệu USD (hơn 14.000 tỷ đồng), giúp cô trở thành nữ ca sĩ giàu có nhất thế giới. Cô vượt qua các tên tuổi đình đám là Madonna (570 triệu USD), Celine Dion (450 triệu USD) và Beyonce (400 triệu USD)

Cùng với sự thăng hoa trong âm nhạc, Rihanna cũng dấn thân vào lĩnh vực thời trang và đạt được nhiều thành tích vô cùng đáng nể

Buổi đầu Instagram ra đời, Rihanna liên tục gây tranh cãi khi đăng những bức ảnh thời trang táo bạo. Ca sĩ gây ấn tượng mạnh khi diện váy xuyên thấu làm từ lưới đánh cá đính pha lê hay bộ đầm làm từ chỉ vàng, lông cáo...

Với phong cách thời trang độc đáo, phá cách, Rihanna được mệnh danh là "biểu tượng ăn mặc" của Hollywood

Kể từ sau khi phát hành album "Anti" vào năm 2016, Rihanna đã tạm gác sự nghiệp để tập trung cho kinh doanh. Năm 2017, Riri hợp tác với LVMH - gã khổng lồ chuyên về hàng xa xỉ của Pháp, cho ra đời thương hiệu mỹ phẩm Fenty Beauty

Ngoài ra, Rihanna còn lấn sang địa hạt đồ lót với dòng nội y Savange X Fenty. Rihanna được ví như nữ hoàng có bàn tay vàng, lĩnh vực nào cô tham gia cũng đều mang lại thành công vang dội

Theo đài VH1, điểm mấu chốt đưa Rihanna đến với thành công là kiên cường xây dựng hình tượng "bad girl" (gái hư) trong suốt sự nghiệp của mình

Không chỉ thể hiện sự nổi loạn trong âm nhạc và thời trang, Rihanna còn sở hữu một nhan sắc, vẻ đẹp lạ mang đậm cá tính

Nhan sắc của Riri không phải là vẻ đẹp của một cô gái ngoan. Bên cạnh thân hình căng tràn sức sống do luyện tập, cô có khuôn mặt góc cạnh, càng thêm cá tính vì làn da sẫm màu. Đôi mắt xanh hút hồn, cùng ánh nhìn sắc như dao gây cảm giác như một phù thủy xinh đẹp nhưng nổi loạn

Sự nghiệp thành công và thăng tiến, tuy nhiên, tình duyên của Rihanna lại khá lận đận

Năm 2007, Rihanna đã có mối tình đầu tiên với nam ca sĩ Chris Brown. Trong khoảng thời gian mặn nồng, cả hai được xem như một phiên bản mới của Jay-Z và Beyoncé. Thế nhưng, cuộc tình của cặp đôi ca sĩ đã gây ra chấn động khắp làng giải trí Hoa Kỳ khi Chris Brown bạo hành Rihanna

Sau mối tình đổ vỡ đầy "bạo lực", Rihanna rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Gần đây nhất là chuyện tình với chàng tỷ phú người Ả Rập - Hassan Jameel. Đầu năm 2020, theo tờ Us Weekly, giọng ca "Diamond" đã kết thúc mối tình kéo dài 3 năm nói trên

Tuy nhiên, vượt qua những đớn đau trong cuộc sống, với sự nỗ lực và tài năng, Rihanna đã trở thành biểu tượng phụ nữ vừa tài năng, giỏi giang và xinh đẹp

Mới đây, Rihanna - nữ ca sĩ giàu nhất thế giới năm 2019 đã tung loạt ảnh vô cùng nóng bỏng, gợi cảm của dòng sản phẩm nội y Savage X Fenty do chính cô thiết kế



Loạt hình này đã nhận được vô vàn lời khen có cánh từ phía người hâm mộ. Thậm chí, trang Dailymail còn ví độ "bốc lửa" của Rihanna như đang chụp ảnh bìa cho tạp chí đàn ông Playboy

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ Rihanna cũng tung ảnh mặc váy satin vai trần gợi cảm và chia sẻ vừa ra mắt sản phẩm trang điểm Fenty mới là phấn má và kem tạo khối bronzer

Rihanna, tên đầy đủ là Robyn Rihanna Fenty, sinh ngày 20-2-1988, tại Saint Michael, Barbados

Nữ ca sĩ 32 tuổi từng trải qua một thời tuổi thơ dữ dội, đầy ảm ảnh vì chứng nghiện rượu và nghiện cocaine của người cha. Cô thường xuyên bị cha đánh đập. Năm vừa tròn 14 tuổi, cha mẹ cô ly hôn và từ đây, Rihanna lại gánh thêm nỗi lo cơm áo gạo tiền để chăm cho các em nhỏ

Yêu thích âm nhạc từ nhỏ, năm 15 tuổi, Rihanna cùng với hai cô bạn học thành lập bạn nhạc. Vận may mỉm cười khi nhóm nhạc của cô được giới thiệu với nhà sản xuất Evan Rogers

Giọng ca đặc biệt của Riri (tên thân mật của Rihanna) đã chinh phục được Evan. Cũng từ đó, nhờ sự dìu dắt của ông, năm 16 tuổi, Rihanna đã được sang Mỹ lập nghiệp và ký hợp đồng đầu tiên với hãng đĩa Def Jam của Jay-Z và "trình làng" album đầu tay mang tên "Music of the Sun"

Âm nhạc của cô được khen ngợi, tuy nhiên, hình tượng của Rihanna bị nói là đại trà và na ná giống Beyonce. Từ đó, nữ ca sĩ tài năng đã có màn "lột xác" vô cùng ngoạn mục

Với cú chuyển mình liều lĩnh nhưng rất tự tin trong "Good Girl Gone Bad" (2007), Rihanna đã chứng minh cho khán giả và giới mộ điệu thấy được tài năng và cá tính thực sự của mình. Riri trở thành một biểu tượng tình dục với hình ảnh và thông điệp âm nhạc mang tính nổi loạn nhưng cũng đầy sức hút

Đặc biệt, đĩa đơn chủ đạo "Umbrella" nằm trong album "Good Girl Gone Bad" với màn đồng diễn của những chiếc ô đen đã giúp tên tuổi của Rihanna lên "như diều gặp gió", đồng thời mang về cho cô giải Grammy đầu tiên vào năm 2008

Những năm sau đó, sự nghiệp của Rihanna tiếp tục thăng hoa với nhiều ca khúc đình đám như: Love the Way You Lie, Only Girl, What's my name?, Diamond...

Với những cống hiến to lớn trong âm nhạc, hiện tại, Rihanna đã có trong tay số cúp khiến nhiều người ngưỡng mộ, bao gồm 9 giải Grammy, 13 giải Âm nhạc Mỹ, 12 giải thưởng Âm nhạc Billboard và 6 kỉ lục Guiness thế giới. Không chỉ vậy, Riri còn là nghệ sĩ solo trẻ tuổi nhất sở hữu đến 14 đĩa đơn quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và 31 đĩa đơn lọt vào top 10

Năm 2019, theo thống kê của Forbes, Rihanna sở hữu khối tài sản lên tới 600 triệu USD (hơn 14.000 tỷ đồng), giúp cô trở thành nữ ca sĩ giàu có nhất thế giới. Cô vượt qua các tên tuổi đình đám là Madonna (570 triệu USD), Celine Dion (450 triệu USD) và Beyonce (400 triệu USD)

Cùng với sự thăng hoa trong âm nhạc, Rihanna cũng dấn thân vào lĩnh vực thời trang và đạt được nhiều thành tích vô cùng đáng nể

Buổi đầu Instagram ra đời, Rihanna liên tục gây tranh cãi khi đăng những bức ảnh thời trang táo bạo. Ca sĩ gây ấn tượng mạnh khi diện váy xuyên thấu làm từ lưới đánh cá đính pha lê hay bộ đầm làm từ chỉ vàng, lông cáo...

Với phong cách thời trang độc đáo, phá cách, Rihanna được mệnh danh là "biểu tượng ăn mặc" của Hollywood

Kể từ sau khi phát hành album "Anti" vào năm 2016, Rihanna đã tạm gác sự nghiệp để tập trung cho kinh doanh. Năm 2017, Riri hợp tác với LVMH - gã khổng lồ chuyên về hàng xa xỉ của Pháp, cho ra đời thương hiệu mỹ phẩm Fenty Beauty

Ngoài ra, Rihanna còn lấn sang địa hạt đồ lót với dòng nội y Savange X Fenty. Rihanna được ví như nữ hoàng có bàn tay vàng, lĩnh vực nào cô tham gia cũng đều mang lại thành công vang dội

Theo đài VH1, điểm mấu chốt đưa Rihanna đến với thành công là kiên cường xây dựng hình tượng "bad girl" (gái hư) trong suốt sự nghiệp của mình

Không chỉ thể hiện sự nổi loạn trong âm nhạc và thời trang, Rihanna còn sở hữu một nhan sắc, vẻ đẹp lạ mang đậm cá tính

Nhan sắc của Riri không phải là vẻ đẹp của một cô gái ngoan. Bên cạnh thân hình căng tràn sức sống do luyện tập, cô có khuôn mặt góc cạnh, càng thêm cá tính vì làn da sẫm màu. Đôi mắt xanh hút hồn, cùng ánh nhìn sắc như dao gây cảm giác như một phù thủy xinh đẹp nhưng nổi loạn

Sự nghiệp thành công và thăng tiến, tuy nhiên, tình duyên của Rihanna lại khá lận đận

Năm 2007, Rihanna đã có mối tình đầu tiên với nam ca sĩ Chris Brown. Trong khoảng thời gian mặn nồng, cả hai được xem như một phiên bản mới của Jay-Z và Beyoncé. Thế nhưng, cuộc tình của cặp đôi ca sĩ đã gây ra chấn động khắp làng giải trí Hoa Kỳ khi Chris Brown bạo hành Rihanna

Sau mối tình đổ vỡ đầy "bạo lực", Rihanna rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Gần đây nhất là chuyện tình với chàng tỷ phú người Ả Rập - Hassan Jameel. Đầu năm 2020, theo tờ Us Weekly, giọng ca "Diamond" đã kết thúc mối tình kéo dài 3 năm nói trên

Tuy nhiên, vượt qua những đớn đau trong cuộc sống, với sự nỗ lực và tài năng, Rihanna đã trở thành biểu tượng phụ nữ vừa tài năng, giỏi giang và xinh đẹp