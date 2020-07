Năm 1995, tên tuổi Cổ Thiên Lạc được nhiều người biết đến khi vào vai Dương Quá trong bộ phim "Thần điêu đại hiệp" Với vẻ ngoài thư sinh cùng tài năng diễn xuất đa dạng, Cổ Thiên Lạc đã nhanh chóng trở thành một trong những cái tên được săn đón nhiều nhất trong làng giải trí Hồng Kông (Trung Quốc) Tuy nhiên, đằng sau hào quang của làng giải trí ấy, ít ai biết được Cổ Thiên Lạc từng có tuổi thơ bất hạnh: bị tẩy chay vì gia đình nghèo khó, từng đi tù năm 18 tuổi Cổ Thiên Lạc sinh năm 1970 trong gia đình nghèo khó. Anh đã phải lăn lộn kiếm sống từ năm 15 tuổi với đủ mọi loại nghề tay chân vất vả trong khi bạn bè cùng trang lứa còn đang đi học Nam tài tử chia sẻ, đó là những ngày tháng vô cùng khó khăn, anh phải kiếm ăn qua ngày và không xác định được tương lai của mình Năm 18 tuổi, Cổ Thiên Lạc bị bắt vì dính líu đến 1 vụ trộm cắp và phải đi tù 22 tháng Những tưởng đó là những chuyện tồi tệ nhất, song trong thời gian ngồi tù, Cổ Thiên Lạc nghe tin bạn gái phản bội mình qua lại với bạn thân. Đau lòng vì cùng lúc mất đi 2 người thân thiết, anh thường xuyên tham gia đánh nhau khiến án phạt tăng lên tổng cộng 2 năm tù giam Tuy nhiên, nhờ có tình thương từ cha mẹ, Cổ Thiên Lạc đã có động lực làm lại cuộc đời sau khi ra tù. Dù bị nhiều người kỳ thị do từng ngồi tù, song Cổ Thiên Lạc vẫn không nao núng và quyết tâm gây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng Năm 1993, Cổ Thiên Lạc gia nhập đài truyền hình TVB và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Ngoại hình điển trai đã giúp anh ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Năm 1995, tên tuổi của anh được nhiều người biết đến và yêu mến gọi là "Dương Quá đẹp nhất màn ảnh" sau bộ phim "Thần điêu đại hiệp" Sau đó, Cổ Thiên Lạc chuyển qua đóng phim điện ảnh. Thời gian đầu, anh nhận không ít "gạch đá" dư luận do thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực mới. Thậm chí anh từng bị ví là "Ông hoàng phim rác" bởi số phim điện ảnh thành công với sự góp mặt của Cổ Thiên Lạc khi ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay Tuy nhiên, bỏ ngoài tai những lời chê bai, nam diễn viên vẫn kiên trì theo đuổi con đường mình lựa chọn với tư tưởng "chấn hưng nền điện ảnh Hồng Kông". Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Cổ Thiên Lạc chỉ tham gia vào những bộ phim do Hồng Kông sản xuất và từ chối mọi lời mời sang Trung Quốc Đại Lục Năm 2013, Cổ Thiên Lạc thành lập công ty giải trí Thiên Hạ Nhất vừa chiêu mộ các gương mặt nghệ sĩ lớn trong làng giải trí Hồng Kông, vừa tìm kiếm và nâng đỡ những gương mặt trẻ triển vọng. Tới năm 2018, anh được xướng danh là Ảnh đế của Kim tượng, trở thành Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Hồng Kông Bên cạnh những thành công lớn trên, nam tài tử còn được yêu mến nhờ tấm lòng nhân ái đối với những mảnh đời khó khăn. Song song với việc gây dựng sự nghiệp, Cổ Thiên Lạc còn biết đến với 20 năm làm từ thiện Sau khi lên chức Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ biểu diễn Hồng Kông, Cổ Thiên Lạc kêu gọi thành lập tổ chức từ thiện có tên Hội từ thiện của nghệ sĩ biểu diễn (Performing Artistes’ Guild Charity - PAGC) để gây quỹ giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn như một cách để các nghệ sĩ trả lại ơn nghĩa cho khán giả, cho xã hội. Ngoài ra, anh còn thường xuyên tham gia nhiều hoạt động từ thiện, giảng dạy cho trẻ em nghèo ở nhiều nơi Có thể thấy, chính tuổi thơ khó khăn đã tạo động lực cho Cổ Thiên Lạc phấn đấu trở thành ông trùm của làng giải trí Hồng Kông và là một người có tâm với các hoạt động từ thiện

Năm 1995, tên tuổi Cổ Thiên Lạc được nhiều người biết đến khi vào vai Dương Quá trong bộ phim "Thần điêu đại hiệp" Với vẻ ngoài thư sinh cùng tài năng diễn xuất đa dạng, Cổ Thiên Lạc đã nhanh chóng trở thành một trong những cái tên được săn đón nhiều nhất trong làng giải trí Hồng Kông (Trung Quốc) Tuy nhiên, đằng sau hào quang của làng giải trí ấy, ít ai biết được Cổ Thiên Lạc từng có tuổi thơ bất hạnh: bị tẩy chay vì gia đình nghèo khó, từng đi tù năm 18 tuổi Cổ Thiên Lạc sinh năm 1970 trong gia đình nghèo khó. Anh đã phải lăn lộn kiếm sống từ năm 15 tuổi với đủ mọi loại nghề tay chân vất vả trong khi bạn bè cùng trang lứa còn đang đi học Nam tài tử chia sẻ, đó là những ngày tháng vô cùng khó khăn, anh phải kiếm ăn qua ngày và không xác định được tương lai của mình Năm 18 tuổi, Cổ Thiên Lạc bị bắt vì dính líu đến 1 vụ trộm cắp và phải đi tù 22 tháng Những tưởng đó là những chuyện tồi tệ nhất, song trong thời gian ngồi tù, Cổ Thiên Lạc nghe tin bạn gái phản bội mình qua lại với bạn thân. Đau lòng vì cùng lúc mất đi 2 người thân thiết, anh thường xuyên tham gia đánh nhau khiến án phạt tăng lên tổng cộng 2 năm tù giam Tuy nhiên, nhờ có tình thương từ cha mẹ, Cổ Thiên Lạc đã có động lực làm lại cuộc đời sau khi ra tù. Dù bị nhiều người kỳ thị do từng ngồi tù, song Cổ Thiên Lạc vẫn không nao núng và quyết tâm gây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng Năm 1993, Cổ Thiên Lạc gia nhập đài truyền hình TVB và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Ngoại hình điển trai đã giúp anh ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Năm 1995, tên tuổi của anh được nhiều người biết đến và yêu mến gọi là "Dương Quá đẹp nhất màn ảnh" sau bộ phim "Thần điêu đại hiệp" Sau đó, Cổ Thiên Lạc chuyển qua đóng phim điện ảnh. Thời gian đầu, anh nhận không ít "gạch đá" dư luận do thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực mới. Thậm chí anh từng bị ví là "Ông hoàng phim rác" bởi số phim điện ảnh thành công với sự góp mặt của Cổ Thiên Lạc khi ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay Tuy nhiên, bỏ ngoài tai những lời chê bai, nam diễn viên vẫn kiên trì theo đuổi con đường mình lựa chọn với tư tưởng "chấn hưng nền điện ảnh Hồng Kông". Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Cổ Thiên Lạc chỉ tham gia vào những bộ phim do Hồng Kông sản xuất và từ chối mọi lời mời sang Trung Quốc Đại Lục Năm 2013, Cổ Thiên Lạc thành lập công ty giải trí Thiên Hạ Nhất vừa chiêu mộ các gương mặt nghệ sĩ lớn trong làng giải trí Hồng Kông, vừa tìm kiếm và nâng đỡ những gương mặt trẻ triển vọng. Tới năm 2018, anh được xướng danh là Ảnh đế của Kim tượng, trở thành Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Hồng Kông Bên cạnh những thành công lớn trên, nam tài tử còn được yêu mến nhờ tấm lòng nhân ái đối với những mảnh đời khó khăn. Song song với việc gây dựng sự nghiệp, Cổ Thiên Lạc còn biết đến với 20 năm làm từ thiện Sau khi lên chức Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ biểu diễn Hồng Kông, Cổ Thiên Lạc kêu gọi thành lập tổ chức từ thiện có tên Hội từ thiện của nghệ sĩ biểu diễn (Performing Artistes’ Guild Charity - PAGC) để gây quỹ giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn như một cách để các nghệ sĩ trả lại ơn nghĩa cho khán giả, cho xã hội. Ngoài ra, anh còn thường xuyên tham gia nhiều hoạt động từ thiện, giảng dạy cho trẻ em nghèo ở nhiều nơi Có thể thấy, chính tuổi thơ khó khăn đã tạo động lực cho Cổ Thiên Lạc phấn đấu trở thành ông trùm của làng giải trí Hồng Kông và là một người có tâm với các hoạt động từ thiện