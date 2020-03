Tuy bộ phim “Hạ cánh nơi anh” đã kết thúc, nhưng sức hút của hai nhân vật chính là Yoon Se Ri (do Son Ye Jin thủ vai) và Ri Jung Hyeok (do Hyun Bin thủ vai) vẫn không hề giảm





Vừa qua, bộ ảnh 2 mẫu nhí “cosplay” cặp nhân vật chính trong phim đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng





Được biết, người thực hiện bộ ảnh này là nhiếp ảnh gia William Xu – một thành viên của studio Axioo





Đây là studio tập hợp đội ngũ nhiếp ảnh gia quốc tế và có trụ sở tại một số quốc gia như: Indonesia, Australia...





Cặp nhân vật chính của bộ hình “cosplay” là những mẫu nhí khá nổi tiếng trên mạng xã hội





Nữ chính là cô bé Lynn khoác áo măng tô kẻ, cậu bé nam chính tên Sheldon Lennox (tên thường gọi là Don) mặc quân phục





Những khoảnh khắc đẹp của cặp tình nhân trong phim được 2 mẫu nhí tái hiện một cách vô cùng sinh động





2 cô cậu nhóc khiến người hâm mộ “rụng tim” với loạt biểu cảm siêu dễ thương và nhí nhảnh





Nhờ tạo hình đẹp và bối cảnh lãng mạn, bộ ảnh đã nhận về vô số lượt yêu thích và chia sẻ ngay sau khi đăng tải





Năm 2018, cùng với sức nóng của “Thư ký Kim sao thế?”, bộ ảnh 2 mẫu nhí người Việt tái hiện những phân cảnh trong phim từng “gây bão” mạng xã hội





Các bức hình được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Đỗ Xuân Bút, với “Phó Chủ tịch Lee” là bé Cao Hữu Nhật và Nguyễn Lê Khánh Linh trong vai cô thư ký Kim xinh đẹp





Người hâm mộ được phen “bấn loạn” với những khung hình đẹp lung linh của cặp đôi nhí





Được biết, cậu bé Cao Hữu Nhật (SN 2010) từng đoạt giải Á Vương cuộc thi “Hoàng tử và Công chúa” tổ chức tại Thái Lan năm 2017





Nguyễn Lê Khánh Linh được biết đến là một gương mặt quen thuộc của làng mẫu nhí. Cô bé gây ấn tượng với ngoại hình xinh xắn và nụ cười dễ thương





Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng 2 bé đã lột tả xuất sắc mọi biểu cảm và thần thái của cặp đôi chính trong phim





Năm 2016, một bà mẹ sống tại Chiết Giang (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý khi đăng lên trang cá nhân loạt ảnh “cosplay” cặp nhân vật chính của phim "Hậu duệ mặt trời" (Ảnh: Weibo)





Được biết, nam chính của bộ ảnh "cosplay" là cậu bé A Lực và nữ chính là cô em họ (Ảnh: Weibo)





Vì quá yêu thích bộ phim, mẹ A Lực đã quyết định lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong “Hậu duệ mặt trời” (Ảnh: Weibo)





Nhờ nét diễn tự nhiên và biểu cảm dễ thương, cặp đôi nhí nhanh chóng “gây sốt” mạng xã hội khi tái hiện loạt phân cảnh “kinh điển” của Đại úy Yoo Shi Jin (do Song Joong Ki đóng) và bác sĩ Kang Mo Yeon (do Song Hye Kyo đóng) (Ảnh: Weibo)





