Mới đây, chủ tài khoản Facebook có tên May Chue Paing đã khiến dân tình cười mệt nghỉ khi nghĩ ra cách tận dụng hột xoài để làm kẹp tóc. Bài đăng hướng dẫn làm sản phẩm trên của chủ tài khoản nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận từ cộng đồng mạng (Ảnh: Chụp màn hình từ FB May Chue Paing)

Để làm chiếc kẹp tóc này thì các bước cũng khá đơn giản. Đầu tiên chúng ta cần một quả xoài nhỏ và một hàm răng chắc, đều để "mài" đường vân hột xoài sao cho đẹp mắt (Ảnh: May Chue Paing) Sau khi "xử" xong phần thịt của quả xoài, chúng ta sẽ có một hột xoài chỉ còn lớp lông mỏng. Bạn nhớ đem rửa hột xoài lại với nước, lau khô, chải và cắt tỉa lại lớp lông để hột xoài trông mịn, mượt hơn nhé (Ảnh: TikTok) Bước tiếp theo, bạn có thể dùng phần mắt, sơn móng tay... phủ màu lên cho hột xoài. Hoặc, bạn có thể gắn thêm một vài món trang trí lấp lánh như khuyên tai, hạt cườm... để chiếc kẹp tóc trông "sang chảnh" hơn (Ảnh: May Chue Paing) Để hoàn thiện sản phẩm, chúng ta cần sự trợ giúp từ keo nến hoặc súng bắn keo để cố định một chiếc kẹp tóc khác vào hột xoài (Ảnh: TikTok) Và thành phẩm cuối cùng là chúng ta có một chiếc kẹp tóc đạt điểm 10 về độ "độc" và đẹp. Hiện, việc làm kẹp tóc bằng hột xoài đang trở thành hot trend và được các bạn trẻ đua nhau thử sức (Ảnh: May Chue Paing) Thực chất, chiếc kẹp tóc làm từ hột xoài chính là phiên bản "cây nhà lá vườn" của kẹp tóc bản to. Từ năm 2018, kẹp tóc bản to đã đứng đầu top phụ kiện "hot" làm chao đảo phái nữ Với khả năng "biến hóa" đa dạng để phù hợp với mọi phong cách thời trang, những chiếc kẹp tóc bản to cho đến nay vẫn nhận được cảm tình của đông đảo giới mộ điệu Kẹp tóc bản to có rất nhiều phiên bản khiến chị em phát "cuồng". Trong đó phải kể đến chiếc kẹp tóc đồi mồi của Gucci. Với thiết kế hình chữ nhật đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, cùng họa tiết đồi mồi và những hạt pha lê, chiếc kẹp tóc bản to của Gucci thực sự đã "đốn đổ" trái tim của các quý cô sành điệu Theo sát nút phía sau chính là chiếc kẹp tóc chữ của thương hiệu Ashley Williams. Không chỉ được kết đá pha lê lấp lánh, mẫu cặp tóc này còn mang những thông điệp ngắn gọn nhưng thú vị như "Girls", "Thanks", "Paradise"... vừa làm điệu cho mái tóc vừa giúp các nàng thể hiện cá tính. Đây cũng là sản phẩm bán chạy nhất nhì của Ashley Williams từ năm 2018-2019 Bên cạnh đó, kẹp tóc bản to bằng nhựa đủ màu sắc cũng là phụ kiện khiến nhiều bạn nữ mê mệt. Không chỉ giúp mái tóc được kẹp nếp gọn gàng, những chiếc kẹp tóc to bằng nhựa còn là công cụ "hack tuổi" cực kỳ lợi hại cho các nàng

Ngoài ra, những chiếc kẹp bấm nhựa màu bản nhỏ cũng chiếm được cảm tình của hội chị em phụ nữ. Bên cạnh việc phù hợp với những nàng tóc mỏng, thì những chiếc kép tóc bản nhỏ nhiều màu sắc cũng giúp các bạn nữ tăng thêm phần đáng yêu, ngọt ngào Những chiếc kẹp bấm nhựa đủ màu sắc, đủ kích cỡ cũng được các nữ idol Hàn Quốc như Solar (Mamamoo), Somi, Hyuna... "lăng xê" nhiệt tình và "thổi bùng" thành "mốt" Đầu năm 2019, thời trang thế giới còn chứng kiến màn "thống trị" đặc biệt của chiếc kẹp tóc ngọc trai. Với thiết kế dáng kẹp xiên, kẹp tách kết hợp với ngọc trai "sang chảnh" đã "gây thương nhớ" cho hội chị em say mê làm điệu Thực tế, kẹp tóc ngọc trai đã sớm "manh nha" từ mùa mốt Xuân Hè 2018, phủ sóng trên sàn diễn của một số thương hiệu nổi tiếng, ví dụ như Simone Rocha Tới Xuân Hè 2019, những chiếc kép tóc nhỏ xinh có đính ngọc trai mới được các fashionista, influencer thời trang như Aimee Song, Brittany Xavier… "thổi bùng" thành xu hướng Sở hữu nhiều kiểu dáng khác nhau từ hình chữ nhật bản to, hình tam giác cho đến dáng mảnh, chiếc kẹp ngọc trai có thể "cân" gần như mọi phong cách thời trang. Ngoài ra, ngay cả khi không có kiểu tóc cầu kỳ, các cô gái chỉ cần cài kẹp tóc ngọc trai lên mái cũng khiến bản thân trở nên rạng rỡ, sang trọng, quý phái hơn bao giờ hết Loạt sao Hàn đình đám như Nayeon (Twice), Yeri (Red Velvet), Hyuna, Hyomin... đã đón đầu trào lưu phụ kiện "nhỏ nhưng có võ" này và "lăng xê" một cách nhiệt tình Bên cạnh sao Hàn, các bóng hồng Vbiz như Phương Ly, Thanh Hằng, Jun Vũ, Trương Quỳnh Anh... cũng không thể bỏ lỡ xu hướng kẹp tóc ngọc trai. Nhờ vậy, sức hút của món phụ kiện này đã lan rộng tới nhiều tín đồ thời trang, giới làm đẹp... và độ "hot" của nó tới nay vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt"

Vào năm 2015, trào lưu "cây mọc trên đầu" với những chiếc kẹp tóc lá mầm, cỏ ba lá, hoa quả... "rộ" lên và nhanh chóng chiếm được cảm tình của các tín đồ thời trang tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam Nhờ sự ngộ nghĩnh, đáng yêu mà trào lưu kẹp tóc "cây mọc trên đầu" không chỉ thu hút hội chị em phụ nữ mà ngay cả một bộ phận người già, trẻ nhỏ, nam giới cũng nhiệt tình tiếp nhận Trào lưu kẹp tóc độc đáo này vốn xuất phát tại Trung Quốc và lấy cảm hứng từ những nhân vật hoạt hình. Trào lưu được nhiều người biết đến rộng rãi khi Côn Lăng - vợ nam ca sĩ Châu Kiệt Luân, đăng ảnh vợ chồng cô sử dụng kẹp hoa lá. Các ngôi sao Ngô Diệc Phàm, Lý Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh... cũng đăng ảnh hưởng ứng Rất nhanh chóng, kẹp tóc hình hoa cỏ bằng nhựa được bán rộng rãi trên các trang thương mại điện tử hay cửa hàng. Được biết, những người kinh doanh đã thu về lợi nhuận khổng lồ khi bán những chiếc kẹp tóc này

Các sao Việt như Thanh Hằng, Diễm My, Diễm Hương, Tú Anh... cũng hưởng ứng trào lưu. Elly Trần cũng từng sắm kẹp tóc lá mầm làm điệu cho con gái Mộc Trà Mốt "cây mọc trên đầu" còn được nhiều thần tượng Hàn Quốc như G-Dragon (Big Bang), Yong Hwa (CNBLUE), Yuri (SNSD)... "lăng xê"

