Pax Thiên Jolie - Pitt không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ cặp sao Angelina Jolie - Brad Pitt cũng như công chúng quốc tế. Pax sinh ngày 29-11-2013 TP.HCM và được đặt tên là Phạm Quang Sáng. Cậu được chăm sóc ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Tam Bình (TP.HCM) trước khi được cặp Brangelina nhận nuôi vào năm 2007

Khi mới chào đời, Pax bị suy dinh dưỡng nặng, toàn thân bị mắc bệnh ngoài da và thường xuyên bệnh tật. Angelina đặt cho con trai cái tên Pax Thiên có nghĩa là "bầu trời bình yên" với mong muốn cậu bé có một tương lai tốt đẹp

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue, Angelina Jolie cho biết, ban đầu cô không có ý định nhận nuôi Pax Thiên vì đã có Maddox là con nuôi từ Campuchia. Tuy nhiên, nữ minh tinh đã thay đổi suy nghĩ khi đọc một cuốn sách về nhân quyền và bị ấn tượng mạnh với hình ảnh người lính Việt bị Mỹ giam cầm

Con đường trở về Mỹ của mẹ con Angelina không hề suôn sẻ. Pax Thiên trở thành mục tiêu bắt cóc tống tiền lên đến 100 triệu USD

Từ một cậu bé bị bỏ rơi, Pax bước vào thế giới Hollywood đầy hoa lệ. Không lâu sau đó, bức ảnh đầu tiên của quý tử gốc Việt khi tới Mỹ đã được bán cho People với giá 2,7 triệu USD. Số tiền này được Angelina Jolie - Brad Pitt dùng làm từ thiện

Angelina Jolie từng tiết lộ, Pax Thiên hồi mới được nhận nuôi là một đứa trẻ hiếu động, thích khỉ nhồi bông, ghét paparazzi và thường xuyên gặp rắc rối. Những năm đầu sang Mỹ, Pax Thiên khá nhút nhát, thường tỏ ra ngượng ngùng, lầm lì và ít nói

Pax Thiên ngay sau đó đã được dạy tiếng Anh để giao tiếp với các thành viên trong gia đình và nhanh chóng hòa nhập với những đứa trẻ khác của nhà Brangelina, đặc biệt là anh cả Maddox. Đặc biệt, để Pax không quá bỡ ngỡ với cuộc sống mới, minh tinh sinh năm 1975 còn thuê một bảo mẫu người Việt để trò chuyện, chăm sóc em. Sau khoảng hơn 6 tháng làm quen với cuộc sống ở Mỹ, Pax Thiên dần thích nghi và tỏ ra thoải mái với gia đình mới

Vài năm sau khi trở thành cậu bé 9,10 tuổi, Pax lại thường xuyên có nhiều phản ứng tiêu cực với phóng viên như giận dữ, bỏ chạy, la hét khi bị đeo bám chụp ảnh quá đà. Cậu cũng là đứa con hiếu động nhất trong nhà

Chính Angelina đã từng thừa nhận rằng tính cách có phần nổi loạn của cậu con trai Pax Thiên khiến cô nhớ đến bản thân mình hồi trẻ. Cô cũng đã từng cá tính và ngông cuồng như thế. Đó có lẽ là sợi dây giúp cho Pax Thiên và Angelina luôn hiểu và đồng cảm với nhau hơn

Tuy nhiên, Pax Thiên vẫn là một người giàu tình cảm, luôn nhường nhịn, chăm lo, bảo vệ các em như một người anh thực thụ. Bên cạnh đó, Pax còn có sở thích đặc biệt với nấu ăn

Pax Thiên là người tự tay làm bánh cưới cho bố mẹ

Như những con cưng khác của sao Hollywood, Pax Thiên từ nhỏ đã được tận hưởng cuộc sống đầy đủ, nhung lụa. Cậu bé được cha mẹ nổi tiếng sắm sửa những bộ quần áo, món đồ chơi đắt đỏ, đến các sự kiện hoành tráng và tận hưởng những kỳ nghỉ dưỡng sang chảnh cùng nhiều chuyến từ thiện ý nghĩa

Năm 2018, Brad Pitt và Angelina Jolie không ngại rút ví 7.000 USD để thuê du thuyền tổ chức sinh nhật lần thứ 7 cho Pax Thiên và 500.000 USD cho một kỳ nghỉ dưỡng gia đình ngay sau đó

Nữ diễn viên Angelina Jolie dành nhiều tình cảm cho cậu con trai nuôi người Việt khi thường xuyên đưa cậu đi dự các sự kiện quan trọng. Năm 2018, Pax ăn vận lịch lãm, sánh vai cùng mẹ trên thảm đỏ lễ trao giải Qủa Cầu Vàng

Đặc biệt, khi cuộc hôn nhân của cha mẹ đổ vỡ, Pax Thiên càng thể hiện rõ hơn sự mạnh mẽ của một người đàn ông, sẵn sàng trở thành chỗ dựa cho mẹ

Pax Thiên thường xuyên "hộ tống" mẹ Angenila Jolie đến các sự kiện hoành tráng của Hollywood

Pax Thiên thường xuyên được nhìn thấy đi bên cạnh Angelina Jolie ngoài đường phố, trong những dịp đi ăn uống hay mua sắm. Mỗi lần xuất hiện, cậu bé gốc Việt đều vừa xách đồ cho mẹ, vừa phụ giúp trông chừng các em

Bên cạnh anh trai Maddox, Pax cũng là người cùng mẹ tham gia sản xuất bộ phim "First They Killed My Father" với vai trò chụp ảnh hậu trường

Bên cạnh đam mê nhiếp ảnh, Pax Thiên còn có hứng thú đặc biệt với âm nhạc và thích chơi DJ. Anh cũng được mẹ khuyến khích phát triển khả năng nghệ thuật từ nhỏ, tạo điều kiện tham gia các hoạt động liên quan đến phim ảnh, âm nhạc và nhiếp ảnh

Pax Thiên cũng có cuộc sống bình thường như những thiếu niên khác khi thường xuyên ra ngoài dạo chơi cùng bạn bè. Khi xuất hiện bên các bạn cùng trang lứa, cậu bé tỏ ra thoải mái, gần gũi và vui tươi

Ngoài cuộc sống vật chất đủ đầy, cặp sao đình đám của màn ảnh Mỹ rất quan tâm đến việc giáo dục Pax Thiên cũng như những anh chị em của cậu bé. Con nuôi gốc Việt được phụ huynh khuyến khích theo đuổi đam mê riêng, hướng thiện và không bao giờ được quên quê hương, xứ sở

Năm 2011, Pax Thiên được cha mẹ cho về thăm quê nhà Việt Nam để tìm hiểu về vùng đất, nền văn hóa nơi cậu sinh ra

Pax Thiên hiện đã trở thành chàng trai 17 tuổi với phong thái chững chạc, trưởng thành và tự tin hơn mỗi khi xuất hiện trước đám đông

Ngoài phong thái chững chạc, Pax Thiên cũng gây ấn tượng bởi khuôn mặt nam tính, góc cạnh và gu thời trang đẳng cấp

Pax Thiên Jolie - Pitt không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ cặp sao Angelina Jolie - Brad Pitt cũng như công chúng quốc tế. Pax sinh ngày 29-11-2013 TP.HCM và được đặt tên là Phạm Quang Sáng. Cậu được chăm sóc ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Tam Bình (TP.HCM) trước khi được cặp Brangelina nhận nuôi vào năm 2007

Khi mới chào đời, Pax bị suy dinh dưỡng nặng, toàn thân bị mắc bệnh ngoài da và thường xuyên bệnh tật. Angelina đặt cho con trai cái tên Pax Thiên có nghĩa là "bầu trời bình yên" với mong muốn cậu bé có một tương lai tốt đẹp

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue, Angelina Jolie cho biết, ban đầu cô không có ý định nhận nuôi Pax Thiên vì đã có Maddox là con nuôi từ Campuchia. Tuy nhiên, nữ minh tinh đã thay đổi suy nghĩ khi đọc một cuốn sách về nhân quyền và bị ấn tượng mạnh với hình ảnh người lính Việt bị Mỹ giam cầm

Con đường trở về Mỹ của mẹ con Angelina không hề suôn sẻ. Pax Thiên trở thành mục tiêu bắt cóc tống tiền lên đến 100 triệu USD

Từ một cậu bé bị bỏ rơi, Pax bước vào thế giới Hollywood đầy hoa lệ. Không lâu sau đó, bức ảnh đầu tiên của quý tử gốc Việt khi tới Mỹ đã được bán cho People với giá 2,7 triệu USD. Số tiền này được Angelina Jolie - Brad Pitt dùng làm từ thiện

Angelina Jolie từng tiết lộ, Pax Thiên hồi mới được nhận nuôi là một đứa trẻ hiếu động, thích khỉ nhồi bông, ghét paparazzi và thường xuyên gặp rắc rối. Những năm đầu sang Mỹ, Pax Thiên khá nhút nhát, thường tỏ ra ngượng ngùng, lầm lì và ít nói

Pax Thiên ngay sau đó đã được dạy tiếng Anh để giao tiếp với các thành viên trong gia đình và nhanh chóng hòa nhập với những đứa trẻ khác của nhà Brangelina, đặc biệt là anh cả Maddox. Đặc biệt, để Pax không quá bỡ ngỡ với cuộc sống mới, minh tinh sinh năm 1975 còn thuê một bảo mẫu người Việt để trò chuyện, chăm sóc em. Sau khoảng hơn 6 tháng làm quen với cuộc sống ở Mỹ, Pax Thiên dần thích nghi và tỏ ra thoải mái với gia đình mới

Vài năm sau khi trở thành cậu bé 9,10 tuổi, Pax lại thường xuyên có nhiều phản ứng tiêu cực với phóng viên như giận dữ, bỏ chạy, la hét khi bị đeo bám chụp ảnh quá đà. Cậu cũng là đứa con hiếu động nhất trong nhà

Chính Angelina đã từng thừa nhận rằng tính cách có phần nổi loạn của cậu con trai Pax Thiên khiến cô nhớ đến bản thân mình hồi trẻ. Cô cũng đã từng cá tính và ngông cuồng như thế. Đó có lẽ là sợi dây giúp cho Pax Thiên và Angelina luôn hiểu và đồng cảm với nhau hơn

Tuy nhiên, Pax Thiên vẫn là một người giàu tình cảm, luôn nhường nhịn, chăm lo, bảo vệ các em như một người anh thực thụ. Bên cạnh đó, Pax còn có sở thích đặc biệt với nấu ăn

Pax Thiên là người tự tay làm bánh cưới cho bố mẹ

Như những con cưng khác của sao Hollywood, Pax Thiên từ nhỏ đã được tận hưởng cuộc sống đầy đủ, nhung lụa. Cậu bé được cha mẹ nổi tiếng sắm sửa những bộ quần áo, món đồ chơi đắt đỏ, đến các sự kiện hoành tráng và tận hưởng những kỳ nghỉ dưỡng sang chảnh cùng nhiều chuyến từ thiện ý nghĩa

Năm 2018, Brad Pitt và Angelina Jolie không ngại rút ví 7.000 USD để thuê du thuyền tổ chức sinh nhật lần thứ 7 cho Pax Thiên và 500.000 USD cho một kỳ nghỉ dưỡng gia đình ngay sau đó

Nữ diễn viên Angelina Jolie dành nhiều tình cảm cho cậu con trai nuôi người Việt khi thường xuyên đưa cậu đi dự các sự kiện quan trọng. Năm 2018, Pax ăn vận lịch lãm, sánh vai cùng mẹ trên thảm đỏ lễ trao giải Qủa Cầu Vàng

Đặc biệt, khi cuộc hôn nhân của cha mẹ đổ vỡ, Pax Thiên càng thể hiện rõ hơn sự mạnh mẽ của một người đàn ông, sẵn sàng trở thành chỗ dựa cho mẹ

Pax Thiên thường xuyên "hộ tống" mẹ Angenila Jolie đến các sự kiện hoành tráng của Hollywood

Pax Thiên thường xuyên được nhìn thấy đi bên cạnh Angelina Jolie ngoài đường phố, trong những dịp đi ăn uống hay mua sắm. Mỗi lần xuất hiện, cậu bé gốc Việt đều vừa xách đồ cho mẹ, vừa phụ giúp trông chừng các em

Bên cạnh anh trai Maddox, Pax cũng là người cùng mẹ tham gia sản xuất bộ phim "First They Killed My Father" với vai trò chụp ảnh hậu trường

Bên cạnh đam mê nhiếp ảnh, Pax Thiên còn có hứng thú đặc biệt với âm nhạc và thích chơi DJ. Anh cũng được mẹ khuyến khích phát triển khả năng nghệ thuật từ nhỏ, tạo điều kiện tham gia các hoạt động liên quan đến phim ảnh, âm nhạc và nhiếp ảnh

Pax Thiên cũng có cuộc sống bình thường như những thiếu niên khác khi thường xuyên ra ngoài dạo chơi cùng bạn bè. Khi xuất hiện bên các bạn cùng trang lứa, cậu bé tỏ ra thoải mái, gần gũi và vui tươi

Ngoài cuộc sống vật chất đủ đầy, cặp sao đình đám của màn ảnh Mỹ rất quan tâm đến việc giáo dục Pax Thiên cũng như những anh chị em của cậu bé. Con nuôi gốc Việt được phụ huynh khuyến khích theo đuổi đam mê riêng, hướng thiện và không bao giờ được quên quê hương, xứ sở

Năm 2011, Pax Thiên được cha mẹ cho về thăm quê nhà Việt Nam để tìm hiểu về vùng đất, nền văn hóa nơi cậu sinh ra

Pax Thiên hiện đã trở thành chàng trai 17 tuổi với phong thái chững chạc, trưởng thành và tự tin hơn mỗi khi xuất hiện trước đám đông

Ngoài phong thái chững chạc, Pax Thiên cũng gây ấn tượng bởi khuôn mặt nam tính, góc cạnh và gu thời trang đẳng cấp