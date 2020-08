Những bức vẽ được Ngọc Anh lấy cảm hứng từ các bức ảnh về đội ngũ các y bác sĩ, bộ đội...đang ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ.

(Ảnh: Ngọc Anh) Hình ảnh về đội ngũ y bác sĩ mệt nhoài được đăng tải trên mạng xã hội vào tối 4/8 khiến nhiều người rơi nước mắt.

(Ảnh: Ngọc Anh) Chứng kiến Đà Nẵng những ngày căng thẳng chống lại dịch, không chỉ Ngọc Anh mà rất nhiều người mong rằng không chỉ Đà Nẵng mà tất cả sẽ sớm bình thường trở lại.

(Ảnh: Ngọc Anh) Phút giây tranh thủ chợp mắt của đội ngũ y tế.

(Ảnh: Ngọc Anh) Qua bộ tranh được vẽ trên điện thoại, Ngọc Anh muốn gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ đang vất vả chống lại dịch bệnh

(Ảnh: Ngọc Anh) Những chiến sĩ công an tranh thủ về nhà nhìn con từ xa

(Ảnh: Ngọc Anh) Bức ảnh bác sĩ bế bệnh nhi nhỏ tuổi nhất mắc Covid - 19 gây xúc động mạnh với cộng đồng

(Ảnh: Ngọc Anh) Ngọc Anh chia sẻ, em mong đây là lần cuối vẽ những bức tranh về đề tài này

(Ảnh: Ngọc Anh) Cũng giống như cảm xúc của Ngọc Anh, Minh Anh xúc động khi chứng kiến thành phố của mình đang trải qua những ngày chống lại dịch bệnh

(Ảnh: Minh Anh) Trong thời gian nghỉ học do dịch Covid - 19, Minh cập nhật những thông tin về tình hình dịch bệnh và bắt gặp nhiều hình ảnh xúc động về đội ngũ tuyến đầu chống dịch

(Ảnh: Minh Anh) Hình ảnh các bác sĩ cắt tóc cho đồng nghiệp của mình để thuận tiện cho công việc lan tỏa mạnh mẽ những ngày qua

(Ảnh: Minh Anh) Bức tranh vẽ lại hình ảnh bác sĩ Lê Văn Đương (Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện C Đà Nẵng) hát cùng các bệnh nhân

(Ảnh: Minh Anh) Các y bác sĩ từ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Rẫy sải bước trên hành lang Bệnh viện Đà Nẵng truyền đi thông điệp đầy lạc quan, tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục chiến thắng

(Ảnh: Minh Anh)

