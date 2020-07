Bộ phim truyền hình dài tập "Glee" của hãng Fox từng là một trong những chương trình được yêu thích nhất trong khoảng thời gian từ năm 2009-2015 Sáu phần phim đã đem đến nhiều thông điệp sâu sắc về tình cảm bạn bè, nạn phân biệt chủng tộc... "Glee" từng được nhận nhiều giải thưởng lớn trong thời kỳ công chiếu như giải Quả cầu vàng, Teen Choice Awards... Những tưởng bộ phim sẽ trở thành bàn đạp đưa tên tuổi dàn sao đến với khán giả, song sau khi kết thúc 6 phần phim, nhiều thảm kịch đã xảy đến với những diễn viên "Glee" Mới đây, người hâm mộ "Glee" đã vô cùng ngỡ ngàng trước thông tin về vụ mất tích của nữ diễn viên Naya Riveria. Cô nổi tiếng sau khi vào vai Santana Lopez trong loạt phim "Glee" Cụ thể, ngày 8-7, Naya Rivera được thông báo mất tích khi đi du thuyền với con trai Jorsey Hollis tại hồ Piru, phía bắc thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ) Vụ việc được phát hiện bởi một người chèo thuyền vào chiều ngày 8-7 khi người này tìm thấy bé trai 4 tuổi nằm ngủ 1 mình trên thuyền tại hồ Piru. Khi được đưa vào bờ, bé Jorsey Hollis cho biết, trước khi mât tích mẹ bé đã đi bơi Hiện nay, cảnh sát phỏng đoán nhiều khả năng Naya Rivera đã chết do đuối nước. Họ đang tăng cường lực lượng tìm kiếm thi thể cô. Được biết, trong bài đăng cuối cùng của nữ diễn viên 33 tuổi trên Instgram cá nhân, cô đã đăng hình chụp chung với con trai kèm dòng trạng thái: "Chỉ có hai mẹ con mình" Cảnh sát cũng loại bỏ khả năng đây là một vụ sát hại hay tự tử. Hiện, vẫn chưa tìm thấy thi thể nữ diễn viên phim "Glee" Năm 2014, Naya Rivera kết hôn với Ryan Dorsey. Cả hai có với nhau một người con là bé Jorsey Hollis. Tuy nhiên, đến năm 2016, cặp đôi quyết định "đường ai nấy đi" sau 2 năm chung sống. Naya Rivera đã gặp không ít rắc rối sau đó khi bị vướng nghi bấn bạo hành chồng cũ Một thảm kịch khác đến với sao "Glee" Mark Salling vào tháng 1-2018. Anh được biết đến sau vai diễn Noah "Puck" Puckerman trong loạt phim và nhận được nhiều cảm tình từ khán giả nhờ giọng ca ngọt ngào Ngày 30-1-2018, Mark Salling bị phát hiện treo cổ tự tử trên cây. Thông tin trên đã khiến người hâm mộ Glee không khỏi bàng hoàng. Vụ việc xảy ra sát thời điểm nam diễn viên 35 tuổi bị kết án bởi các tội danh tàng trữ và khai thác sản phẩm ấu dâm. Dự kiến, anh sẽ phải ngồi tù từ 4 đến 7 năm và chịu sự giám sát trong 20 năm sau khi mãn hạn tù Trước đó, Mark Salling đã dính phải không ít bê bối sau khi kết thúc "Glee". Năm 2013, anh bị người mẫu Roxanne Gorzela tố cáo ép buộc cô quan hệ tình dục không dùng biện pháp an toàn khiến cô bị tổn thương tinh thần. Tiếp đó, tháng 12-2015, anh bị phát hiện tàng trữ hơn 100 bức ảnh khiêu dâm trẻ em và đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình tại tòa án Người hâm mộ "Glee" chắc chắn cũng không thể quên được cái chết đột ngột của nam diễn viên Cory Monteith ở tuổi 31 vào năm 2013. Nguyên nhân cái chết được xác định do sốc thuốc Trong series phim "Glee", Cory Monteith vào vai Finn Hudson, một cầu thủ bóng bầu dục với đam mê âm nhạc. Vai diễn đã đem đến hào quang cho tên tuổi của nam diễn viên và mở ra nhiều tương lai tươi sáng cho sự nghiệp diễn xuất của anh Trước khi qua đời, Cory Monteith từng có tiền sử nghiệp rượu và ma túy. Anh đã từng phải đến trại cai nghiện. Sự ra đi đột ngột của Cory Monteith đã khiến series "Glee" rơi vào cảnh "chới với" khi bộ phim vẫn còn đang ghi hình. Thời điểm ấy, Cory đang có quan hệ tình cảm với bạn diễn Lea Mitchele. Trong phim, Lea Mitchele vào vai Rachel Berry, một trong những nhân có nhiều "đất diễn" nhất Cái chết của Cory Monteith là 1 cú sốc lớn đối với Lea Mitchele. Tuy nhiên, vài năm sau đó cô đã có thể vượt qua nỗi đau sau sự ra đi đột ngột của bạn trai. Năm 2019, Lea Mitchele chính thức lên xe hoa với bạn trai doanh nhân. Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ niềm vui đối với hạnh phúc của nữ diễn viên Tuy nhiên, tháng 6 vừa qua, nữ diễn viên bị chỉ trích nặng nề sau khi bị bạn diễn cũ Samatha Ware tố phân biệt chủng tộc và bắt nạt. Sau bài tốt cáo của Ware, nhiều ngôi sao khác trong "Glee" cũng xác nhận điều này

