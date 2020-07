Nữ diễn viên đa tài Song Ji Hyo được khán giả biết đến qua nhiều vai trò khác nhau như người mẫu, MC… Song Ji Hyo sinh năm 1981, tên thật là Cheon Seong-Im, sau đó đổi thành Cheon Soo-Yeon Vai diễn trong phim Kẻ xâm nhập (Intruder) đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Song Ji Hyo sau 2 năm vắng bóng Trong phim Kẻ xâm nhập (Intruder), "Mợ ngố" Song Ji Hyo lột xác hoàn toàn với 2 tính cách đối lập: khi dịu dàng, lúc lại đầy nhẫn tâm Trước phim Kẻ xâm nhập (Intruder), Song Ji Hyo từng rất thành công qua các vai diễn trong các phim: Hoàng Cung, Truyền Thuyết Jumong, Song Hoa Điếm, Tướng quân Gye Baek... (Nguồn: VOH) Đặc biệt, Song Ji Hyo còn được biết đến với vai trò là thành viên kỳ cựu của chương trình Running Man. Gắn bó suốt 9 năm với chương trình, hình ảnh chân thành, ấm áp và cũng cực kỳ thông minh đã giúp Song Ji Hyo chiếm trọn trái tim của người hâm mộ khắp Châu Á Ở tuổi 39, Song Ji Hyo vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp Tham gia Running Man với phong cách thời trang giản dị, lối trang điểm nhẹ nhàng, Song Ji Hyo còn được ưu ái gọi là "nữ thần mặt mộc" của xứ Hàn Song Ji Hyo đẹp tựa thiên thần trong buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh Kẻ xâm nhập (Intruder) Tại họp báo ra mắt phim Kẻ xâm nhập (Intruder), dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng cùng kiểu tóc đơn giản, Song Ji Hyo vẫn toát lên vẻ xinh đẹp Song Ji Hyo xinh đẹp bộ ảnh chụp cho dự án phim kinh dị Kẻ xâm nhập (Intruder) Trong bộ ảnh, Song Ji Hyo hoá thân thành quý cô sang trọng cùng thần thái quyến rũ, sắc sảo Song Ji Hyo vừa xinh đẹp vừa quý phái trong tạo hình lần này Song Ji Hyo được đánh giá có nhan sắc không thua kém các thần tượng trẻ xứ Hàn dù nay đã 39 tuổi Song Ji Hyo hoá thân vào nhân vật với những trang phục cầu kỳ, khác với phong cách thường ngày của cô nàng Song Ji Hyo khoe vẻ đẹp không tì vết của mình, ''đốn tim'' người hâm mộ Song Ji Hyo luôn được khen ngợi bởi gương mặt ''không tuổi'' cùng thân hình chuẩn Sau Kẻ xâm nhập (Intruder) Song Ji Hyo sẽ góp mặt trong bộ phim mới “Did We Love?” Mới đây, những hình ảnh trong buổi chụp quảng cáo cho bộ phim mới “Did We Love?” của Song Ji Hyo được hé lộ Gần 40 tuổi, mỹ nhân “Running Man” vẫn trẻ trung như thiếu nữ mới đôi mươi Song Ji Hyo trả lời khi được hỏi về tuổi tác: “Tôi không nghĩ quá nhiều tới tuổi tác. Với tôi, điều duy nhất khiến tôi già đi chính là tôi bắt đầu mất đi sức bền. Tôi chỉ cảm thấy còn nhiều thứ mà mình có thể làm được và muốn làm. Đó là những điều mà trong quá khứ tôi chưa trải nghiệm” Song Ji Hyo khẳng định vẫn độc thân vì chưa tìm được người phù hợp. “Chăm sóc chính mình đã rất khó khăn. Tôi đang thực sự tận hưởng cuộc sống lúc này. Và chỉ tới khi nào gặp được người đàn ông khiến tôi sẵn sàng thay đổi lối sống và cuộc sống mỗi ngày, tôi sẽ đồng ý bước vào hôn nhân” “Did We Love?” là một câu chuyện tình lãng mạn của một bà mẹ đơn thân đang theo đuổi công việc sản xuất điện ảnh. Bộ phim sẽ phát sóng trong tháng 7 này Trước đó, người hâm mộ từng vô cùng bất ngờ khi được “chiêm ngưỡng” nhan sắc thời trung học của Song Ji Hyo. Bức ảnh được công bố trong một tập của Running Man vào đầu năm nay

