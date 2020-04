Với 7,63 triệu người theo dõi, tổng số view đạt được là 4.972.837.696, doanh thu ước tính mỗi năm lên tới 599,5 nghìn - 9,6 triệu USD, kênh Thơ Nguyễn là một trong những kênh Youtube có lượt theo dõi nhiều nhất Việt Nam hiện nay (theo Lao động)

Thơ Nguyễn tên thật là Nguyễn Hồng Thơ, sinh năm 1992. Trước khi được biết đến với các video trên Youtube, cô là chủ một cửa hàng thời trang ở TP.HCM



Ra đời từ 2016, kênh Youtube của Thơ Nguyễn hướng tới đối tượng trẻ em, với các nội dung mang tính giải trí như hướng dẫn nấu các món ăn đơn giản, hướng dẫn làm đồ chơi... Cô khiến nhiều người chú ý bởi khả năng ăn nói vô cùng lưu loát, tự nhiên

Đối tượng phục vụ chủ yếu là các bạn nhỏ nên cô luôn có những biểu cảm vô cùng đáng yêu, ngộ nghĩnh. Khi xuất hiện trong các clip, cô luôn cố gắng đem lại cho các em nhỏ những phút giây thú vị. Do đó, Thơ Nguyễn luôn được các bạn nhỏ yêu mến



Hậu Hoàng, sinh năm 1995 tại Hà Nội, là một trong những Youtuber đình đám nhất Việt Nam. Cô là cựu sinh viên của trường Học viện Tài chính

Trong khoảng thời gian học đại học, Hậu Hoàng bắt đầu tự mình thực hiện các clip nhạc chế và bất ngờ nổi tiếng với clip hát lại ca khúc "Lép". Sau đó, cô bắt đầu dấn sân vào mảng vlog, chia sẻ video xoay quanh những câu chuyện của bản thân. Với lối nói chuyện tự nhiên, dí dỏm, Hậu Hoàng nhanh chóng được cộng đồng mạng "để ý"

Dần dần, kênh Youtube của Hậu Hoàng trở thành một "thương hiệu" đem lại tiếng cười cho mọi người. Những sản phẩm nghệ thuật của Hậu Hoàng ngày càng được đầu tư công phu, chỉn chu. Do đó, mỗi khi "trình làng" sản phẩm, Youtuber này lại nhận về lượng view và lượt theo dõi "khủng"

Hiện cô là một trong những nữ Youtuber đình đám với hơn 5,77 triệu người đăng ký trên kênh Youtube. Cô đã đăng tải 53 clip, với tổng số view đạt được là 1.531.498.217. Ước tính doanh thu mà Hậu Hoàng nhận về khoảng 272 nghìn - 4,4 triệu USD (theo Lao động)

Misthy là cái tên không còn xa lạ trong cộng đồng game tại Việt Nam. Misthy tên thật là Lê Thy Ngọc, sinh năm 1995, đã tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế TP.HCM



Misthy là một Youtuber chuyên về livestream game. Cô gây ấn tượng bởi khả năng bình luận hài hước và sự thông minh, nhanh nhạy



Bên cạnh đó, Misthy còn chiếm được cảm tình của cộng đồng mạng bởi ngoại hình xinh đẹp, cá tính

Hiện tại, kênh Youtube của Misthy có khoảng 4,96 triệu người đăng ký. Cô đã đăng tải 1.245 clip và thu về khoảng 966.144.894 view. Với những con số đó, doanh thu ước tính hiện tại của Misthy trong 1 năm khoảng 153,5 nghìn - 2,5 triệu USD (theo Lao động)

Từ chỗ tự nhận là "bà mẹ bỉm sữa đam mê ca hát", Hương Ly nổi lên như một "hiện tượng" trong làng nhạc Việt bởi các bản "cover" thu hút sự yêu thích của đông đảo người yêu nhạc

Tiếp xúc với các loại nhạc cụ từ bé, do đó, các ca khúc mà Hương Ly "cover" lại đều có sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và âm hưởng từ các nhạc cụ dân tộc, đem lại màu sắc khác lạ. Với giọng hát ngọt ngào, Hương Ly được nhiều người ví von là "J.Fla của Việt Nam"

Mỗi video mà Hương Ly đăng tải lên kênh Youtube của mình đều nhận về lượng view "khủng". Thậm chí có những bài còn "vượt mặt cả hit chính"

Hiện tại, kênh Youtube của Hương Ly sở hữu 3,35 triệu theo dõi, số video đăng tải là 106, thu về 687.622.082 view. Doanh thu ước tính mỗi năm mà Hương Ly đạt được nằm trong khoảng 135,7 nghìn - 2,2 triệu USD (theo Lao động)

Không dựng sẵn clip và đăng tải lên Youtube, chủ nhân kênh Cris Devil Gamer bắt đầu xây dựng sự nghiệp của mình với các video stream (phát trực tiếp) những tựa game nổi tiếng từ năm 2014

Chủ nhân kênh Youtube Cris Devil Gamer là Cris Phan. Với khiếu hài hước, khả năng hoạt ngôn cùng gương mặt với loạt biểu cảm "khó đỡ", Cris Phan nhận được sự quan tâm, yêu mến của người hâm mộ

Ngoài ra, Cris Devil Gamer còn phối hợp cùng nhóm hài FapTv thực hiện loạt hài ngắn vui nhộn, tham gia diễn xuất trong một số web drama (kịch trên website) như: Nam Phi liên hoàn kế, Bà 5 Bống, Lớp học bất ổn…

Hiện tại, kênh YouTube Cris Devil Gamer sở hữu 8,36 triệu lượt đăng ký. Với lượng người hâm mộ đông đảo như vậy, số tiền "khủng" mà Cris Phan nhận về mỗi năm là điều không thể bàn cãi

Khoa Pug là cái tên khá đặc biệt trong làng YouTube Việt Nam. Khoa Pug tên thật là Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992 tại Nha Trang

Bắt đầu lập kênh YouTube từ tháng 4-2017, thời kỳ đầu, Khoa Pug thường xuyên đăng tải những clip liên quan đến chó pug và thu hút được một lượng người xem nhất định

Sau đó, Khoa Pug chuyển hướng sang "review" (nhận xét) đồ ăn, địa điểm du lịch. Anh nổi tiếng khi là người không tiếc tiền, "mạnh tay" đầu tư số tiền không hề nhỏ vào việc ăn uống, đi lại, lưu trú, tới những nơi "sang chảnh" như Ai Cập hay Dubai

Dù vướng phải khá nhiều tranh cãi nhưng Khoa Pug vẫn được mệnh danh là một trong những Youtuber kiếm tiền giỏi nhất Việt Nam. Hiện tại, kênh Khoa Pug đã sở hữu tới 2,52 triệu lượt đăng ký

