Áo polo từng bị nhận xét là đơn điệu, phù hợp với những người đàn ông trung niên. Thậm chí, kiểu áo này còn có biệt danh là "áo của bố"

Năm nay, các tín đồ thời trang đã biến thiết kế này thành trào lưu ăn mặc mới. Áo polo được cắt ngắn, ôm gọn cơ thể, có thể kết hợp cùng váy, quần ống loe hay quần shorts

Cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, croptop từng được biết đến như một xu hướng thời trang nổi bật. Chiếc áo hiện đại này nhận được sự ưu ái của nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là những người đẹp Hollywood, nhằm tôn lên vòng eo thon gọn, gợi cảm

Sau một thời gian, croptop bị liệt vào dạng đồ lỗi thời, đi ngược xu hướng và dần rơi vào quên lãng cho đến cuối năm 2019. Sự cải tiến của croptop giúp phong cách thời trang này trở thành xu hướng một lần nữa. Tuy nhiên, khác với thời xưa, người đẹp thế hệ mới kết hợp croptop với áo khoác ngoài để tạo độ thanh lịch mà vẫn gợi cảm, thay vì mặc suông chiếc áo này

Blazer vốn là một kiểu áo khoác quen thuộc, nhất là với những cô nàng công sở. Có một thời gian, blazer đã trở thành một xu hướng thời trang phổ biến. Nhưng một khoảng thời gian ngắn sau, sự xuất hiện của những chiếc blazer trở nên nhạt nhòa

Năm nay, những chiếc blazer đã trở lại ngoạn mục với sự thay đổi thần kì. Những thiết kế có phần nhẹ nhàng, rộng rãi, thoải mái hơn hẳn

Màu sắc của những chiếc blazer cũng trở nên đa dạng, tươi trẻ

Bạn có thể kết hợp blazer với áo thun, croptop hay quần jeans. Phong cách thời trang này phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ đi học, đi làm hay dạo phố...

Cuối năm 2019, đầu năm 2020, những mẫu quần jeans ống rộng, ống loe đã trở thành một trong những xu hướng "hot" của làng thời trang Việt Nam

Những mẫu quần này đã từng được nhiều người yêu thích, và sau đó bị "xếp xó" chẳng thương tiếc trước sự "xâm chiếm" mạnh mẽ của quần ống bó skinny jeans

Những chiếc quần jeans ống loe được biến tấu mới lạ với chiếc cạp cao. Không chỉ đem tới sự thoải mái, quần jeans ống loe, ống rộng còn rất dễ phối đồ, phù hợp với mọi hoàn cảnh như đi làm, dạo phố...

Tay áo chuông là một trong những xu hướng tưởng chừng lỗi thời nhưng đang dần "hot" trở lại trong những năm gần đây

Tay áo chuông trở lại với tạo hình ấn tượng hơn hẳn trước đây. Những thiết kế tay bồng to, bèo nhún hay rộng dài phủ qua bàn tay thật sự hút mắt người nhìn, mang lại cho chị em phụ nữ sự dịu dàng, nữ tính nhưng vô cùng thời thượng

Tuy nhiên, những mẫu áo tay chuông ấn tượng lại không thật sự phù hợp với những nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn. Do đó, chị em phụ nữ có thể cân nhắc, chọn cho mình những mẫu tay áo với thiết kế nhẹ nhàng hơn

Xuất phát là một kiểu quần được thiết kế để dành cho các hoạt động ngoài trời, lao động, quần cargo được thiết kế với nhiều túi, những đường uốn cong, tạo độ thoải mái trong vận động

Nếu như trước kia, nhắc tới dáng quần này, các bạn nữ thường lắc đầu từ chối vì dáng quần rộng thùng thình khiến cho người mặc trở nên nhỏ bé thì hiện nay, thiết kế mới ôm sát, gợi cảm khiến cho phong cách quần cargo được rất nhiều bạn quan tâm

Loại quần trên có thể kết hợp được với cả giày thể thao và giày cao gót. Áo khoác dáng thô, quần cargo và giày thể thao sẽ là công thức lý tưởng của những nàng chuộng phong cách cá tính. Bên cạnh đó, giày cao gót và áo len bó sát mặc cùng mẫu quần này cũng phù hợp không kém

Tạp chí InStyle cho rằng, thời trang giống như một vòng tròn lặp và việc quần kaki được ưa chuộng trở lại chỉ là vấn đề thời gian. Tạp chí này so sánh quần kaki với quần jeans vì nó có thể mặc được với hầu hết loại áo

Các tín đồ thời trang hay kết hợp quần kaki với áo len hoặc sơ mi vào những ngày mát mẻ. Nếu trời nóng, áo phông hay áo ba lỗ là lựa chọn thích hợp

Theo InStyle, dép xỏ ngón đang dần trở thành xu hướng được các tín đồ thời trang ưa chuộng. Chúng không còn được coi như một phụ kiện giản dị, kém sành điệu

Hiện nay, dép xỏ ngón được làm bằng da. Bạn có thể phối dép xỏ ngón với quần có họa tiết hoặc váy maxi màu mè

Họa tiết thêu được coi là một trong những xu hướng đến từ quá khứ và đang dần quay trở lại "làm mưa làm gió" làng thời trang



Những mẫu áo sơ mi, quần jeans hay giày với họa tiết thêu luôn chiếm được cảm tình của giới trẻ nhờ vẻ hoài niệm nhưng cũng không kém phần thời thượng

Áo polo từng bị nhận xét là đơn điệu, phù hợp với những người đàn ông trung niên. Thậm chí, kiểu áo này còn có biệt danh là "áo của bố"

Năm nay, các tín đồ thời trang đã biến thiết kế này thành trào lưu ăn mặc mới. Áo polo được cắt ngắn, ôm gọn cơ thể, có thể kết hợp cùng váy, quần ống loe hay quần shorts

Cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, croptop từng được biết đến như một xu hướng thời trang nổi bật. Chiếc áo hiện đại này nhận được sự ưu ái của nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là những người đẹp Hollywood, nhằm tôn lên vòng eo thon gọn, gợi cảm

Sau một thời gian, croptop bị liệt vào dạng đồ lỗi thời, đi ngược xu hướng và dần rơi vào quên lãng cho đến cuối năm 2019. Sự cải tiến của croptop giúp phong cách thời trang này trở thành xu hướng một lần nữa. Tuy nhiên, khác với thời xưa, người đẹp thế hệ mới kết hợp croptop với áo khoác ngoài để tạo độ thanh lịch mà vẫn gợi cảm, thay vì mặc suông chiếc áo này

Blazer vốn là một kiểu áo khoác quen thuộc, nhất là với những cô nàng công sở. Có một thời gian, blazer đã trở thành một xu hướng thời trang phổ biến. Nhưng một khoảng thời gian ngắn sau, sự xuất hiện của những chiếc blazer trở nên nhạt nhòa

Năm nay, những chiếc blazer đã trở lại ngoạn mục với sự thay đổi thần kì. Những thiết kế có phần nhẹ nhàng, rộng rãi, thoải mái hơn hẳn

Màu sắc của những chiếc blazer cũng trở nên đa dạng, tươi trẻ

Bạn có thể kết hợp blazer với áo thun, croptop hay quần jeans. Phong cách thời trang này phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ đi học, đi làm hay dạo phố...

Cuối năm 2019, đầu năm 2020, những mẫu quần jeans ống rộng, ống loe đã trở thành một trong những xu hướng "hot" của làng thời trang Việt Nam

Những mẫu quần này đã từng được nhiều người yêu thích, và sau đó bị "xếp xó" chẳng thương tiếc trước sự "xâm chiếm" mạnh mẽ của quần ống bó skinny jeans

Những chiếc quần jeans ống loe được biến tấu mới lạ với chiếc cạp cao. Không chỉ đem tới sự thoải mái, quần jeans ống loe, ống rộng còn rất dễ phối đồ, phù hợp với mọi hoàn cảnh như đi làm, dạo phố...

Tay áo chuông là một trong những xu hướng tưởng chừng lỗi thời nhưng đang dần "hot" trở lại trong những năm gần đây

Tay áo chuông trở lại với tạo hình ấn tượng hơn hẳn trước đây. Những thiết kế tay bồng to, bèo nhún hay rộng dài phủ qua bàn tay thật sự hút mắt người nhìn, mang lại cho chị em phụ nữ sự dịu dàng, nữ tính nhưng vô cùng thời thượng

Tuy nhiên, những mẫu áo tay chuông ấn tượng lại không thật sự phù hợp với những nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn. Do đó, chị em phụ nữ có thể cân nhắc, chọn cho mình những mẫu tay áo với thiết kế nhẹ nhàng hơn

Xuất phát là một kiểu quần được thiết kế để dành cho các hoạt động ngoài trời, lao động, quần cargo được thiết kế với nhiều túi, những đường uốn cong, tạo độ thoải mái trong vận động

Nếu như trước kia, nhắc tới dáng quần này, các bạn nữ thường lắc đầu từ chối vì dáng quần rộng thùng thình khiến cho người mặc trở nên nhỏ bé thì hiện nay, thiết kế mới ôm sát, gợi cảm khiến cho phong cách quần cargo được rất nhiều bạn quan tâm

Loại quần trên có thể kết hợp được với cả giày thể thao và giày cao gót. Áo khoác dáng thô, quần cargo và giày thể thao sẽ là công thức lý tưởng của những nàng chuộng phong cách cá tính. Bên cạnh đó, giày cao gót và áo len bó sát mặc cùng mẫu quần này cũng phù hợp không kém

Tạp chí InStyle cho rằng, thời trang giống như một vòng tròn lặp và việc quần kaki được ưa chuộng trở lại chỉ là vấn đề thời gian. Tạp chí này so sánh quần kaki với quần jeans vì nó có thể mặc được với hầu hết loại áo

Các tín đồ thời trang hay kết hợp quần kaki với áo len hoặc sơ mi vào những ngày mát mẻ. Nếu trời nóng, áo phông hay áo ba lỗ là lựa chọn thích hợp

Theo InStyle, dép xỏ ngón đang dần trở thành xu hướng được các tín đồ thời trang ưa chuộng. Chúng không còn được coi như một phụ kiện giản dị, kém sành điệu

Hiện nay, dép xỏ ngón được làm bằng da. Bạn có thể phối dép xỏ ngón với quần có họa tiết hoặc váy maxi màu mè

Họa tiết thêu được coi là một trong những xu hướng đến từ quá khứ và đang dần quay trở lại "làm mưa làm gió" làng thời trang



Những mẫu áo sơ mi, quần jeans hay giày với họa tiết thêu luôn chiếm được cảm tình của giới trẻ nhờ vẻ hoài niệm nhưng cũng không kém phần thời thượng