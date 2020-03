Ngày 3-3, UNICEF chia sẻ trên mạng xã hội bài viết kèm theo đó là clip vũ điệu rửa tay từ vũ công Quang Đăng





Theo đó, facebook của Qũy Nhi đồng Liên Hiệp Quốc đã viết: “Chúng tôi rất thích điệu nhảy rửa tay này từ Quang Đăng - vũ công Việt Nam. Rửa tay bằng xà phòng và nước là một trong những bước đầu tiên để bảo vệ bản thân khỏi virus corona”





Bài viết đã thu về hàng nghìn lượt thích và chia sẻ. Quang Đăng cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với UNICEF và anh thấy vinh dự khi được làm điều này cho cộng đồng





Vũ điệu rửa tay được thể hiện trong ca khúc “Ghen Cô Vy” – sản phẩm âm nhạc nằm trong dự án của Viện Sức khoẻ, Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y Tế. Không những thế, “Ghen Cô Vy” và vũ điệu rửa tay còn xuất hiện trên cả các chương trình truyền hình của một số nước lớn như: Mỹ, Pháp, …





Cùng với đó, thử thách “vũ điệu phòng bệnh – Ghen Cô Vy” cũng ra đời, với hashtag #ghencovychallenge thu hút đông đảo cộng đồng mạng tham gia





Trước đó, vào dịp Tết Canh Tý 2020, đi kèm với sự xuất hiện của MV ca nhạc “Aiiii chuyện cũ bán hông?” do Trúc Nhân thể hiện, điệu nhảy với hashtag #ACCBH cũng gây sốt cư dân mạng





Bắt nguồn từ giai điệu vui tươi, phần ca từ giản dị và những động tác trong ca khúc đơn giản, dễ nhớ đã tạo ra “mỏ vàng” cho cư dân mạng tạo trend





Bên cạnh điệu nhảy, còn là tiếng rao “độc nhất vô nhị” cũng đã phủ sóng trên mạng xã hội ngay sau khi MV ra mắt được vài tiếng





Trước nữa, điệu nhảy “đau tay” trong MV “Hãy trao cho anh” của Sơn Tùng M-TP cũng từng khiến dư luận "dậy sóng" trong một khoảng thời gian dài





Không chỉ thu hút sự chú ý sau khi MV ra mắt, mà đến ngày sinh nhật lần thứ 25 của Sơn Tùng, cộng đồng mạng cũng không khỏi trầm trồ, dậy sóng thêm một lần nữa khi anh đã thực hiện một clip tái hiện lại điệu nhảy này





Kế đó là đi kèm thử thách cho khán giả về việc thực hiện lại điệu nhảy này





Rất đông nghệ sĩ, cầu thủ, người hâm mộ của Sơn Tùng M-TP đã hưởng ứng, thực hiện thử thách với điệu nhảy “đau tay” siêu chất





Hay như trước đó, bộ đôi Thiên Khôi – Bảo An cũng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng bởi vũ điệu “Hoohoohaha”





Được biết, “Hoohoohaha” là sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Ca khúc có giai điệu vui tươi, các động tác vũ đạo dễ thương, vui nhộn, và được thể hiện trong bộ truyện tranh nổi tiếng “Lớp học mật ngữ”





Phiên bản hoạt hình nay được hiện thực hóa dưới phần thể hiện cực “ngầu” của Thiên Khôi và Bảo An





Vũ điệu đã thu hút rất đông người quan tâm, nhất là các bạn nhỏ





