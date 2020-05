Đảm nhận vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim Tây Du Ký phiên bản 1986, Lục Tiểu Linh Đồng được đánh giá là người thể hiện thành công, sống động nhất hình ảnh Tôn Ngộ Không trên màn ảnh nhỏ

Trong phim, Lục Tiểu Linh Đồng đã tái hiện một cách chân thực sự ranh mãnh, tinh quái nhưng vô cùng thiện lương của Mỹ Hầu vương. Sự nhập tâm, hi sinh cho vai diễn đã giúp ông chinh phục được nhiều thế hệ khán giả

Vai diễn Tôn Ngộ Không đã giúp Lục Tiểu Linh Đồng thu về nhiều giải thưởng danh giá như: Giải đặc biệt Liên hoan phim Phi Ưng, giải Nam diễn viên xuất sắc Liên hoan phim Kim Ưng lần thứ 6...

Thời gian sau đó đã có rất nhiều "phiên bản" khác nhau của Tôn Ngộ Không được tái hiện trên màn ảnh. Tuy nhiên, người hâm mộ phải thừa nhận rằng, nhân vật Tôn Ngộ Không do diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng thủ vai đã trở thành "huyền thoại".

Vai diễn Tiểu Yến Tử trong bộ phim "Hoàn Châu Cách Cách" được coi là một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của nữ diễn viên Triệu Vy, giúp tên tuổi của cô được đông đảo người hâm mộ biết đến

Năm 1997, khi vẫn đang theo học tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh, Triệu Vy đã lọt vào mắt xanh của nữ văn sĩ Quỳnh Dao, thay thế nữ diễn viên Đài Loan Lý Đình Nghi đảm nhận vai Tiểu Yến Tử trong bộ phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách

Hình ảnh nàng Tiểu Yến Tử đáng yêu, nghịch ngợm đã được nàng "Én nhỏ" Triệu Vy thể hiện vô cùng xuất sắc và tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ châu Á những năm cuối 1990 và đầu năm 2000

Vai diễn này của Triệu Vy kinh điển đến mức, sau này, Huỳnh Dịch hay Lý Thạnh dù có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua cái bóng của cô

Bến Thượng Hải bản 1980 được coi là tác phẩm truyền hình kinh điển của đài TVB về đề tài xã hội đen, đồng thời là bộ phim đưa tên tuổi Châu Nhuận Phát đến với đông đảo người hâm mộ

Trong phim, Châu Nhuận Phát đã hóa thân vào nhân vật Hứa Văn Cường có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng vô cùng gan dạ, thông minh, đa mưu túc trí...

Vẻ điển trai, hào hoa của Châu Nhuận Phát đã giúp chân dung nhân vật Hứa Văn Cường được khắc họa một cách rõ nét, in sâu vào trong lòng khán giả và trở thành tượng đài kinh điển trong làng phim Hoa ngữ

Sau này, nhân vật Hứa Văn Cường đã được nhiều diễn viên trẻ tài năng như Trương Quốc Vinh, Lê Minh hay Huỳnh Hiểu Minh thể hiện lại, tuy nhiên, nhân vật do dàn diễn viên này đảm nhận không được đánh giá cao bằng "phiên bản" của Châu Nhuận Phát

Một trong những nhân vật phản diện nổi tiếng nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ chính là nhân vật Dung Ma Ma trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách do nữ diễn viên gạo cội Lý Minh Khải thủ vai

Trong phim, nữ diễn viên Lý Minh Khải là người đã thể hiện xuất sắc nhân vật vú Dung ác độc, luôn tìm cách hãm hại Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vi theo lời của Hoàng Hậu. Từng cử chỉ, nét mặt của nhân vật Dung Ma Ma đều khiến khán giả rùng mình khiếp sợ

Sau thành công của vai Dung Ma Ma, Lý Minh Khải trở thành cái tên nổi tiếng toàn Châu Á cùng cơn sốt Hoàn Châu Cách Cách. Các đạo diễn bắt đầu tìm đến Lý Minh Khải nhiều hơn và dành cho bà những vai diễn góc cạnh. Tuy nhiên, sau nhiều vai diễn của Lý Minh Khải, người hâm mộ vẫn không thể quên vai diễn Dung Ma Ma đã đi vào huyền thoại

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, sự thành công của vai Dung Ma Ma cũng khiến nữ diễn viên kỳ cựu này nhiều lần khốn khổ. Nữ diễn viên bị ghét lây ra cả ngoài đời, thậm chí, bà còn bị ném trứng vào người hay bị người bán hàng ở chợ xua đuổi

Cũng giống như Lục Tiểu Linh Đồng với vai diễn Tôn Ngộ Không, cuộc đời của nam diễn viên Kim Siêu Quần gắn liền với tên tuổi của nhân vật Bao Thanh Thiên

Trong bộ phim Bao Thanh Thiên (1993), Kim Siêu Quần đảm nhận vai Bao Công, người đại diện cho công lý. Tạo hình của ông khắc sâu trong lòng người hâm mộ với vầng trăng khuyết trên trán cùng tính cách hào sảng, nhân ái và giàu lòng vị tha

Kim Siêu Quần từng tiết lộ, để phù hợp với vai diễn, ông từng phải áp dụng nhiều biện pháp để tăng cân cấp tốc từ 80 kg lên đến 100 kg. Mọi hi sinh đều được đền đáp một cách xứng đáng. Vai diễn này đã giúp ông vụt sáng thành ngôi sao lớn, đồng thời nhận được giải Chuông Vàng cho "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" của phim truyền hình

Tính đến nay, Kim Siêu Quần đã thể hiện vai Bao Chửng trong hơn 700 tập phim truyền hình sản xuất ở Đài Loan, Hồng Kông, Singapore và Trung Quốc đại lục. Năm 1997, ông bỏ tiền xây dựng "Xưởng phim Siêu Quần" ở Thanh Đảo (Trung Quốc) để quay phim truyền hình về Bao Chửng

Nhắc đến vai diễn Triển Chiêu, không ít khán giả sẽ lập tức gọi tên Hà Gia Kính. Tờ Sohu đánh giá, nam diễn viên Hà Gia Kính chính là Triển Chiêu kinh điển nhất của màn ảnh Hoa ngữ

Vai Triển Chiêu của Hà Gia Kính được ví là "mối tình đầu" trên màn ảnh của rất nhiều khán giả. Đóng phim Bao Thanh Thiên (1993), Hà Gia Kính đã thể hiện một Triển hộ vệ đẹp trai, lãng tử, trượng nghĩa và giỏi võ. Trong hàng trăm tập phim của Bao Thanh Thiên, rất ít đối thủ có thể tỷ thí võ công được với Triển Chiêu

Sau này, các hãng phim đã mời không ít diễn viên đảm nhận vai diễn. Lưu Đức Hoa và Huỳnh Nhật Hoa cũng từng vào vai Triển Chiêu trong các phiên bản Bao Công khác nhau, tuy nhiên, chỉ duy nhất ngôi sao họ Hà là lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả

Hiện tại, Hà Gia Kính đã trở thành một doanh nhân giàu có. So với nhiều đồng nghiệp cùng thời, Hà Gia Kính nhận được nhiều lời khen về việc duy trì nhan sắc và phong độ. Mặc dù đã rời xa làng giải trí một khoảng thời gian dài, nhưng Hà Gia Kính với vai diễn Triển Chiêu đẹp trai, lãng tử và tài giỏi vẫn sống mãi trong lòng nhiều thế hệ người hâm mộ

Đảm nhận vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim Tây Du Ký phiên bản 1986, Lục Tiểu Linh Đồng được đánh giá là người thể hiện thành công, sống động nhất hình ảnh Tôn Ngộ Không trên màn ảnh nhỏ

Trong phim, Lục Tiểu Linh Đồng đã tái hiện một cách chân thực sự ranh mãnh, tinh quái nhưng vô cùng thiện lương của Mỹ Hầu vương. Sự nhập tâm, hi sinh cho vai diễn đã giúp ông chinh phục được nhiều thế hệ khán giả

Vai diễn Tôn Ngộ Không đã giúp Lục Tiểu Linh Đồng thu về nhiều giải thưởng danh giá như: Giải đặc biệt Liên hoan phim Phi Ưng, giải Nam diễn viên xuất sắc Liên hoan phim Kim Ưng lần thứ 6...

Thời gian sau đó đã có rất nhiều "phiên bản" khác nhau của Tôn Ngộ Không được tái hiện trên màn ảnh. Tuy nhiên, người hâm mộ phải thừa nhận rằng, nhân vật Tôn Ngộ Không do diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng thủ vai đã trở thành "huyền thoại".

Vai diễn Tiểu Yến Tử trong bộ phim "Hoàn Châu Cách Cách" được coi là một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của nữ diễn viên Triệu Vy, giúp tên tuổi của cô được đông đảo người hâm mộ biết đến

Năm 1997, khi vẫn đang theo học tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh, Triệu Vy đã lọt vào mắt xanh của nữ văn sĩ Quỳnh Dao, thay thế nữ diễn viên Đài Loan Lý Đình Nghi đảm nhận vai Tiểu Yến Tử trong bộ phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách

Hình ảnh nàng Tiểu Yến Tử đáng yêu, nghịch ngợm đã được nàng "Én nhỏ" Triệu Vy thể hiện vô cùng xuất sắc và tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ châu Á những năm cuối 1990 và đầu năm 2000

Vai diễn này của Triệu Vy kinh điển đến mức, sau này, Huỳnh Dịch hay Lý Thạnh dù có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua cái bóng của cô

Bến Thượng Hải bản 1980 được coi là tác phẩm truyền hình kinh điển của đài TVB về đề tài xã hội đen, đồng thời là bộ phim đưa tên tuổi Châu Nhuận Phát đến với đông đảo người hâm mộ

Trong phim, Châu Nhuận Phát đã hóa thân vào nhân vật Hứa Văn Cường có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng vô cùng gan dạ, thông minh, đa mưu túc trí...

Vẻ điển trai, hào hoa của Châu Nhuận Phát đã giúp chân dung nhân vật Hứa Văn Cường được khắc họa một cách rõ nét, in sâu vào trong lòng khán giả và trở thành tượng đài kinh điển trong làng phim Hoa ngữ

Sau này, nhân vật Hứa Văn Cường đã được nhiều diễn viên trẻ tài năng như Trương Quốc Vinh, Lê Minh hay Huỳnh Hiểu Minh thể hiện lại, tuy nhiên, nhân vật do dàn diễn viên này đảm nhận không được đánh giá cao bằng "phiên bản" của Châu Nhuận Phát

Một trong những nhân vật phản diện nổi tiếng nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ chính là nhân vật Dung Ma Ma trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách do nữ diễn viên gạo cội Lý Minh Khải thủ vai

Trong phim, nữ diễn viên Lý Minh Khải là người đã thể hiện xuất sắc nhân vật vú Dung ác độc, luôn tìm cách hãm hại Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vi theo lời của Hoàng Hậu. Từng cử chỉ, nét mặt của nhân vật Dung Ma Ma đều khiến khán giả rùng mình khiếp sợ

Sau thành công của vai Dung Ma Ma, Lý Minh Khải trở thành cái tên nổi tiếng toàn Châu Á cùng cơn sốt Hoàn Châu Cách Cách. Các đạo diễn bắt đầu tìm đến Lý Minh Khải nhiều hơn và dành cho bà những vai diễn góc cạnh. Tuy nhiên, sau nhiều vai diễn của Lý Minh Khải, người hâm mộ vẫn không thể quên vai diễn Dung Ma Ma đã đi vào huyền thoại

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, sự thành công của vai Dung Ma Ma cũng khiến nữ diễn viên kỳ cựu này nhiều lần khốn khổ. Nữ diễn viên bị ghét lây ra cả ngoài đời, thậm chí, bà còn bị ném trứng vào người hay bị người bán hàng ở chợ xua đuổi

Cũng giống như Lục Tiểu Linh Đồng với vai diễn Tôn Ngộ Không, cuộc đời của nam diễn viên Kim Siêu Quần gắn liền với tên tuổi của nhân vật Bao Thanh Thiên

Trong bộ phim Bao Thanh Thiên (1993), Kim Siêu Quần đảm nhận vai Bao Công, người đại diện cho công lý. Tạo hình của ông khắc sâu trong lòng người hâm mộ với vầng trăng khuyết trên trán cùng tính cách hào sảng, nhân ái và giàu lòng vị tha

Kim Siêu Quần từng tiết lộ, để phù hợp với vai diễn, ông từng phải áp dụng nhiều biện pháp để tăng cân cấp tốc từ 80 kg lên đến 100 kg. Mọi hi sinh đều được đền đáp một cách xứng đáng. Vai diễn này đã giúp ông vụt sáng thành ngôi sao lớn, đồng thời nhận được giải Chuông Vàng cho "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" của phim truyền hình

Tính đến nay, Kim Siêu Quần đã thể hiện vai Bao Chửng trong hơn 700 tập phim truyền hình sản xuất ở Đài Loan, Hồng Kông, Singapore và Trung Quốc đại lục. Năm 1997, ông bỏ tiền xây dựng "Xưởng phim Siêu Quần" ở Thanh Đảo (Trung Quốc) để quay phim truyền hình về Bao Chửng

Nhắc đến vai diễn Triển Chiêu, không ít khán giả sẽ lập tức gọi tên Hà Gia Kính. Tờ Sohu đánh giá, nam diễn viên Hà Gia Kính chính là Triển Chiêu kinh điển nhất của màn ảnh Hoa ngữ

Vai Triển Chiêu của Hà Gia Kính được ví là "mối tình đầu" trên màn ảnh của rất nhiều khán giả. Đóng phim Bao Thanh Thiên (1993), Hà Gia Kính đã thể hiện một Triển hộ vệ đẹp trai, lãng tử, trượng nghĩa và giỏi võ. Trong hàng trăm tập phim của Bao Thanh Thiên, rất ít đối thủ có thể tỷ thí võ công được với Triển Chiêu

Sau này, các hãng phim đã mời không ít diễn viên đảm nhận vai diễn. Lưu Đức Hoa và Huỳnh Nhật Hoa cũng từng vào vai Triển Chiêu trong các phiên bản Bao Công khác nhau, tuy nhiên, chỉ duy nhất ngôi sao họ Hà là lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả

Hiện tại, Hà Gia Kính đã trở thành một doanh nhân giàu có. So với nhiều đồng nghiệp cùng thời, Hà Gia Kính nhận được nhiều lời khen về việc duy trì nhan sắc và phong độ. Mặc dù đã rời xa làng giải trí một khoảng thời gian dài, nhưng Hà Gia Kính với vai diễn Triển Chiêu đẹp trai, lãng tử và tài giỏi vẫn sống mãi trong lòng nhiều thế hệ người hâm mộ