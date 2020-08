Một trong những nhân vật phản diện nổi tiếng nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ chính là nhân vật Dung Ma Ma trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách do nữ diễn viên gạo cội Lý Minh Khải thủ vai

Trong phim, nữ diễn viên Lý Minh Khải là người đã thể hiện xuất sắc nhân vật vú Dung ác độc, luôn tìm cách hãm hại Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vi theo lời của Hoàng Hậu. Từng cử chỉ, nét mặt của nhân vật Dung Ma Ma đều khiến khán giả rùng mình khiếp sợ

Sau thành công của vai Dung Ma Ma, Lý Minh Khải trở thành cái tên nổi tiếng toàn Châu Á cùng cơn sốt Hoàn Châu Cách Cách. Các đạo diễn bắt đầu tìm đến Lý Minh Khải nhiều hơn và dành cho bà những vai diễn góc cạnh. Tuy nhiên, sau nhiều vai diễn của Lý Minh Khải, người hâm mộ vẫn không thể quên vai diễn Dung Ma Ma đã đi vào huyền thoại

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, sự thành công của vai Dung Ma Ma cũng khiến nữ diễn viên kỳ cựu này nhiều lần khốn khổ. Nữ diễn viên bị ghét lây ra cả ngoài đời, thậm chí, bà còn bị ném trứng vào người hay bị người bán hàng ở chợ xua đuổi

Đảm nhận vai Gia Phi Kim Ngọc Nghiên trong bộ phim cổ trang đình đám "Như Ý truyện", với diễn xuất đỉnh cao, Tân Chỉ Lôi được xem là nữ diễn viên ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả

Trong "Như Ý truyện", Gia Phi tuy có nhan sắc mỹ miều nhưng lòng dạ lại độc ác, ngôn từ điêu ngoa. Kim Ngọc Nghiên đã bày mưu hãm hại rất nhiều phi tần và hoàng tự để bảo vệ mẫu tộc của mình. Sau khi tội lỗi bị phơi bày, Gia Phi phải nhận lấy kết cục bi thảm - hậu quả từ những tội ác mà cô gây ra

Khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt sắc cùng thần thái "sang chảnh" đã giúp Tân Chỉ Lôi khắc họa thành công và rõ nét tính cách hống hách, mưu mô, độc ác của Gia Phi Kim Ngọc Nghiên

Sinh năm 1986, Tân Chỉ Lôi là diễn viên thực lực của màn ảnh Hoa ngữ. Trước khi ghi dấu ấn với vai Gia Phi trong "Như Ý truyện", Tân Chỉ Lôi được khán giả biết tới qua loạt phim đình đám như: Họa bì 1, Một lòng yêu anh, Tú Xuân Đao 2...

"Sở Kiều truyện" là bộ phim truyền hình "hot" nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2017. Bên cạnh nữ chính Triệu Lệ Dĩnh, người đẹp 9X Lý Thấm cũng nhận được sự yêu thích của đông đảo người hâm mộ

Trong "Sở Kiều truyện", Lý Thấm thủ vai Nguyên Thuần - một nàng công chúa xinh đẹp và ngây thơ. Cô có tình cảm đặc biệt với thế tử Yến Tuân. Tuy nhiên, sau loạt biến cố cuộc đời, từ một nàng công chúa trong sáng, thánh thiện, Nguyên Thuần trở nên độc ác, mưu mô và xảo quyệt

Diễn xuất của Lý Thấm nhận được nhiều lời khen ngợi. Từ những tập đầu với hình ảnh công chúa trong sáng, nhí nhảnh đến khi thay đổi tính cách trở nên ghen ghét đố kỵ, chuyển biến tâm lý này được Lý Thấm lột tả tự nhiên. Nhiều khán giả chú ý tới diễn xuất của nữ phụ này hơn cả nữ chính Triệu Lệ Dĩnh

Bên cạnh diễn xuất đỉnh cao, Lý Thấm còn gây thương nhớ bởi nhan sắc xinh đẹp và cuốn hút. Vai diễn công chúa Nguyên Thuần trong "Sở Kiều truyện" được đánh giá là vai diễn thành công, giúp đưa tên tuổi của Lý Thấm đến gần hơn với khán giả châu Á

Làm về đề tài hậu cung, lấy bối cảnh triều nhà Thanh (Trung Quốc), "Diên Hi công lược" là một trong những bộ phim cổ trang Hoa ngữ "làm mưa làm gió" mùa hè năm 2018



Với diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn và Xa Thi Mạn, "Diên Hi công lược" kể câu chuyện về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) vào cung làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái và mong muốn giành lại công lý cho chị mình. Nhân vật của Xa Thi Mạn trong phim (vai Nhàn Phi) dù không phải là nhân vật trung tâm, nhưng với lối diễn xuất ấn tượng của cô, nhân vật Nhàn Phi vẫn rất thu hút

Sở hữu gương mặt hiền lành, hay được chọn vào những vai chính diện nhưng trong "Diên Hi công lược", nữ diễn viên lại "lột xác" với vai Nhàn Phi thủ đoạn và tàn độc. Mỗi lần ra tay, Nhàn Phi lại khiến đối thủ của mình rơi vào bước đường cùng

Diễn xuất đỉnh cao, nhan sắc xinh đẹp cùng câu chuyện xoay quanh nhân vật Nhàn Phi được xây dựng đầy hấp dẫn, vai diễn của "đại tỷ" Xa Thi Mạn đã gây được tiếng vang, nhận được sự khen ngợi của khán giả

Trước khi ghi dấu tên tuổi với vai Du phi trong phim "Như Ý truyện" Trương Quân Ninh từng ghi dấu với vai thứ chính Từ Huệ trong "Võ Mị Nương truyền kỳ", đóng cặp với Phạm Băng Băng

Từ Huệ (Trương Quân Ninh đóng) được xem là người bạn thân thiết nhất của Võ Như Ý (Phạm Băng Băng thủ vai) trong những ngày đầu vào cung làm tài nhân. Tình cảm như thủ túc, tưởng sẽ không có gì chia cắt. Tuy nhiên, vì sự sủng ái của Đường Thái Tông Lý Thế Dân (Trương Phong Nghị đảm nhận), Từ Huệ đem lòng đố kỵ Võ Mị Nương, luôn bày mưu hãm hại người bạn thân thiết của mình

Từ một thiếu nữ trong sáng, dịu hiền, Từ Huệ dần dần lột bỏ lớp mặt nạ nhân hậu, trở thành nhân vật đáng sợ nhất trong dàn mỹ nữ ở chốn hậu cung trong phim "Võ Mị Nương truyền kỳ"

Diễn xuất của Trương Quân Ninh trên phim khá đa dạng, từ hiền lành, ngây thơ đến thâm hiểm đều được cô lột tả một cách trọn vẹn. Chính vì thế, vai diễn Từ Huệ của người đẹp được khán giả đánh giá khá cao, có phần lấn át luôn cả nữ chính Phạm Băng Băng

