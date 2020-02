Vợ chồng hoàng tử William xuất hiện trong vai trò chủ tịch BAFTAS. Công nương Kate lựa chọn phong cách thanh lịch nhưng không kém phần quyền lực với mẫu váy đến từ nhà mốt Alexander McQueen. Đặc biệt đây là lần thứ 2 mẫu váy này đồng hành cùng công nương Kate, lần đầu tiên là trong chuyến thăm của vợ chồng hoàng tử William đến Malaysia. Lý do vì BAFTAS năm nay khuyến khích khách mời sử dụng lại trang phục để hướng tới thời trang bền vững. Scarlett Johansson nổi bật khi xuất hiện với bộ váy kết hợp lông vũ cùng tông hồng nổi bật. Điểm thu hút của người đẹp chính là những đường cắt xẻ trên ngực và eo. Phần thân váy thiết kế khoe trọn “đường cong chết người” của người đẹp Avenger. Jodie Turner-Smith lựa chọn chiếc váy xẻ ngực sâu đến từ nhà mốt Gucci. Sắc vàng óng ánh giúp người đẹp nổi bật trên thảm đỏ BAFTAS 2020 Charlize Theron – mỹ nhân Fast & Furious diện váy có đường xẻ ngực sâu đến từ nhà mốt Dior. Người đẹp lựa chọn phong cách tối giản với tóc búi gọn và vòng bạc ôm sát cổ. Nữ diễn viên Lily-Rose Depp chính là sao nữ hở táo bạo nhất trên thảm đỏ BAFTAS. Cô diện bộ váy ren xuyên thấu để lộ đôi chân dài thon gọn trước công chúng. Tuy nhiên một số nhận xét cho rằng thiết kế này quá “dừ” đối với diễn viên 21 tuổi – con gái tài tử Johnny Depp. Lọt top sao mặc xấu là nữ diễn viên người Anh Ella Balinska. Bộ váy của ngôi sao 23 tuổi bị đánh giá là rối rắm và thiếu tinh tế. Chiếc áo choàng phản tác dụng vì không mấy liên quan đến phần thân váy. Jessie Buckley chọn một chiếc váy dài màu đen với chi tiết lông thú vị quanh cổ áo. Tuy nhiên trang phục của diễn viên bị chê là quá cứng nhắc. Pixie Lott thể hiện một phong cách thời trang táo bạo trong chiếc váy satin trắng với phần cổ cao và chi tiết hở lưng. Nhưng những nếp xếp ly khiến cho phần thân dưới nữ diễn viên phình to một cách khó hiểu. Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất Charlotte Carroll lựa chọn chiếc váy dạ hội đính đá rất đẹp nhưng chiếc nơ quá to đi kèm khiến khiến cô trông như một gói quà Giáng sinh.

