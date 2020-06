Hiện cuộc thi “Tuyển chọn trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2020” đang được nhiều người hâm mộ quan tâm Trong những bài dự thi, thiết kế lấy cảm hứng từ dịch Covid-19 tại cuộc thi tuyển chọn trang phục dân tộc cho Khánh Vân dự thi Miss Universe 2020 đang “gây sốt” bởi nhiều người cho rằng, bộ trang phục này mang nhiều ý nghĩa và vô cùng độc đáo Bài dự thi “Việt Nam kiên cường” của Cao Văn Tường lấy ý tưởng từ công tác phòng ngừa đại dịch Covid-19. Trang phục bày tỏ lòng biết ơn với các bác sĩ trên toàn thế giới. Trang phục gồm bộ đồ bảo vệ bên ngoài, bên trong là tà áo dài trắng. Bài dự thi “Thịnh Vượng” của Lý Thái nhằm tôn vinh giá trị vật chất lẫn giá trị tinh thần, hướng đến một cuộc sống hạnh phúc, may mắn và sung túc hơn Bài dự thi “Áo dài tung lưới” của Nguyễn Thái Cường lấy ý tưởng từ văn hóa bắt cá mùa nước nổi ở miền Tây Nam bộ. Bộ trang phục thể hiện hình ảnh hùng vĩ của thiên nhiên và tôn vinh sức lao động của con người Việt Nam Bài dự thi “Đi đường quyền” của Nguyễn Duy Gun bắt theo trend cô Minh Hiếu (một nhân vật đang nổi tiếng trên mạng xã hội) hiện nay Bài dự thi “Nàng Lam xứ Huế” của Phạm Hoài Nam mang đậm chất Huế Bài dự thi “Tết Việt” của Nguyễn Phúc Hậu. Xuất hiện trên trang phục là những hình ảnh quen thuộc như bánh chưng, bánh tét, hoa mai, hoa đào, câu đối đỏ, ông đồ già… Bài dự thi “I am Vân” của Nguyễn Văn Điền lấy ý tưởng từ chính TP.HCM- quê hương của Hoa hậu Khánh Vân Bài dự thi "Đất võ trời văn" của Cao Văn Tường lấy ý tưởng từ miền “đất võ” Tây Sơn kết hợp với nghệ thuật hát bội của Bình Định Bài dự thi "Hồ Gươm" của Vũ Quốc Việt lấy ý tưởng từ sự tích Hồ Gươm Bài dự thi "Lạc vân" của Võ Thanh Can sử dụng hình tượng chim Lạc sải cánh bay trên nền Trống đồng Đông Sơn Ngày 7-12, Nguyễn Trần Khánh Vân đã xuất sắc vượt 43 thí sinh để giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Cô sinh năm 1995 Khánh Vân sẽ là người đẹp đại diện cho nhan sắc Việt tham dự cuộc thi Miss Universe 2020

