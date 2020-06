Trần Tam Mộc là một nghệ sĩ đặc biệt của làng giải trí Hoa Ngữ. Dù không sở hữu ngoại hình hay chiều cao lý tưởng, nhưng Trần Tam Mộc luôn biết cách để nổi bật, thu hút sự chú ý của khán giả

Trần Tam Mộc sinh năm 1960. Ở tuổi 60, nam tài tử chỉ cao 1m28. Căn bệnh về tuyến yên là nguyên nhân khiến ông có vẻ ngoài thấp bé, không thể phát triển chiều cao như người bình thường. Trái ngược với ngoại hình kém nổi bật, nam diễn viên lại rất đa tài khi có khả năng diễn xuất, khiêu vũ và diễn thuyết

Thuở nhỏ, do ngoại hình kém sắc, Trần Tam Mộc thường xuyên bị bắt nạt, chê cười, nhưng ông vẫn luôn nuôi mộng trở thành diễn viên. Trần Tam Mộc theo đuổi giấc mơ nghệ thuật từ giữa thập niên 1990 thông qua các vai quần chúng. Cuộc đời "sang trang" khi ông đảm nhận vai phụ trong "Quan khâm sai thất phẩm Lưu Gù" vào năm 2002. Ngoại hình khác lạ là "vũ khí" giúp nam diễn viên nhận được sự quan tâm của khán giả

Trần Tam Mộc được khán giả mệnh danh là "nam diễn viên lùn nhất Trung Quốc". Không hề tự ti về ngoại hình của bản thân, nam diễn viên nói sẽ phấn đấu cả đời để được trao danh hiệu "Ảnh đế lùn nhất châu Á"

Bát Lưỡng Kim là nghệ danh của nam diễn viên điện ảnh Hong Kong sinh năm 1954 Diệp Kính Sinh, người gốc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Vì chỉ cao 1m6 và gương mặt kém thu hút, Bát Lưỡng Kim được mệnh danh là "nam diễn viên hài xấu nhất Hong Kong"



Thời niên thiếu, dù sở hữu vẻ ngoài không phù hợp để gia nhập showbiz, ông vẫn say mê đóng phim, tham gia các khóa đào tạo diễn xuất. Ngôi sao 66 tuổi có vai diễn đầu tay ở tác phẩm điện ảnh "Liêm chính đệ nhất kích" nhưng không gây được chú ý

Phải đến phim "Thần ăn" của Châu Tinh Trì, tên tuổi Bát Lưỡng Kim mới nổi bật. Từ đó, nam diễn viên nổi tiếng với tạo hình phản diện có ngoại hình xấu xí trong phim hài của Châu Tinh Trì

Không sở hữu ngoại hình nổi bật nhưng nam diễn viên biết sử dụng vẻ "xấu lạ" của mình như một "vũ khí" để nổi tiếng. Sở hữu gương mặt với những biểu cảm gây cười, cùng với khiếu hài hước và khả năng hóa thân vào nhân vật vô cùng xuất sắc, Bát Lưỡng Kim nhận được sự yêu mến từ phía khán giả. Gương mặt xấu trai của ông được người hâm mộ tôn sùng khi miêu tả trong bốn chữ "điêu luyện sắc sảo"

Khác với những mỹ nam sở hữu chiều cao "khủng" và gương mặt nổi bật, Vương Tổ Lam, sinh năm 1980 chỉ sở hữu chiều 1m58 khiêm tốn và gương mặt không mấy ưa nhìn. Tuy nhiên, anh vẫn trở thành một trong những nghệ sĩ thành công và có lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất làng giải trí Trung Quốc

Khi còn đi học, Vương Tổ Lam đã từng được đào tạo rất bài bản về diễn xuất nhưng do ngoại hình không mấy nổi bật nên anh không có cơ hội khi bước chân vào showbiz. Vì không có cơ hội thể hiện bản thân qua lĩnh vực diễn xuất nên Vương Tổ Lam chỉ có thể thể hiện tài lẻ là giả giọng những người nổi tiếng và tiếng các loài vật. Sau đó, anh được mời làm MC cho một số chương trình truyền hình. Tài năng đặc biệt đã giúp anh lọt vào "mắt xanh" của nhà đài TVB nổi tiếng

Năm 2004, Vương Tổ Lam ký hợp đồng trở thành ngôi sao của TVB, được nhà đài này giao cho trọng trách làm MC cho các chương trình truyền hình. Anh được yêu mến nhờ lối dẫn thông minh, hài hước. Bên cạnh đó, ngôi sao 40 tuổi còn thể hiện tài năng trên các linh vực như âm nhạc, đạo diễn sân khấu hay biên kịch

Thành công với vai trò MC, Vương Tổ Lam bắt đầu được TVB chuyển hướng sang cho làm diễn viên. Năm 2006, anh xuất hiện trong bộ phim "Hòn ngọc Phương Đông". Vai diễn của Vương Tổ Lam nhanh chóng thu hút được khán giả và anh cũng tập trung nhiều hơn cho nghiệp diễn xuất. Với diễn xuất điêu luyện, tinh tế, anh thường được giao cho những vai ngốc nghếch nhưng chân thành nên Vương Tổ Lam rất dễ chiếm được cảm tình của khán giả

Nhắc đến "trai xấu vạn người mê" của làng giải trí Hàn Quốc thì không thể không nhắc tới Lee Kwang Soo. Lee Kwang Soo chưa từng được công nhận là mỹ nam do gương mặt không mấy nổi bật. Anh nổi tiếng nhờ sự hài hước, duyên dáng và tính cách hòa đồng, thân thiện

Khởi nghiệp từ người mẫu, lấn sân sang màn ảnh nhờ sitcom "Here He Comes", song Lee Kwang Soo lại được phong danh hiệu "Hoàng tử Châu Á" nhờ chương trình thực tế Running Man. Hình tượng anh chàng cao kều, ngốc nghếch với bàn tay "xui xẻo" có tiếng đã giúp Lee Kwang Soo nhận được sự yêu mến đặc biệt từ phía người hâm mộ

Không chỉ thành công trong các chương trình truyền hình hay làng mốt, Lee Kwang Soo còn là gương mặt tiềm năng trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Lee Kwang Soo không phải là ứng cử viên đắt giá cho vai nam chính lịch lãm, phong trần mà thường được giao cho các vai phụ hài hước

Tuy nhiên, bằng lối diễn hài hước, dí dỏm, nam diễn viên sinh năm 1985 vẫn gây ấn tượng với khán giả qua loạt phim đình đám như: Gia đình là số 1, Thợ săn thành phố, Gã khờ... Lee Kwang Soo là minh chứng tiêu biểu cho việc không cần sở hữu ngoại hình "đẹp hơn hoa" nhưng vẫn có được vị thế vững vàng trong làng giải trí

Diễn viên hài Hiếu Hiền sinh năm 1977 tại TP.HCM. Mặc dù sở hữu ngoại hình không mấy nổi bật nhưng Hiếu Hiền vẫn nhận được sự quan tâm, yêu mến đặc biệt từ phía người hâm mộ Việt Nam

Với chiều cao khiêm tốn, mập, có vẻ lời khen "đẹp trai" dường như xa lạ với Hiếu Hiền. Tuy nhiên, bằng sự duyên dáng và hài hước, nam diễn viên Hiếu Hiền vẫn được lòng người hâm mộ từ trong phim cho đến ngoài đời

Đóng phim, kịch, nam diễn viên vẫn cho người hâm mộ cảm giác chân thành với lối diễn xuất tự nhiên. Tự nhận mình "vô duyên một cách tự nhiên", khán giả vẫn yêu quý anh vì những vai diễn hết mình vì nghệ thuật. Với nét "duyên ngầm", dù đứng giữa những "hot boy" như Lương Mạnh Hải, Bình Minh cho đến Huy Khánh, Hiếu Hiền vẫn nổi bật theo cách riêng

Hiện tại, Hiếu Hiền đang có một cuộc sống hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp và hai "thiên thần" nhỏ đáng yêu

Nhắc đến Tùng Dương, khán giả liền nghĩ ngay đến chàng ca sỹ không có ngoại hình đẹp nhưng lại có phong cách rất quái lạ, khác biệt và không đụng hàng với bất cứ ai

Tùng Dương sinh năm 1983, được biết tới qua cuộc thi "Sao Mai điểm hẹn 2004". Anh khiến khán giả nhớ tới với phần lớn các ca khúc thuộc thể loại dân gian đương đại, Pop, Jazz...

Về sau này, nam ca sĩ Tùng Dương đã tìm tòi và thử nghiệm thêm nhiều loại nhạc mới như nhạc điện tử trên nền nhạc giao hưởng, nền hòa âm new age, world music, hay gần đây là dòng nhạc cách mạng, tiền chiến…

Với vẻ ngoài không mấy nổi bật, Tùng Dương vẫn biết cách khiến bản thân trở nên khác biệt. Trên sân khấu, Tùng Dương luôn "cháy" hết mình vì âm nhạc. Phong cách thời trang của nam ca sĩ cùng rất "độc lạ" và từng gây nhiều tranh cãi. Sự đa dạng trong phong cách biểu diễn đã giúp anh lập kỷ lục với 8 lần đoạt giải Cống hiến. Không cần ngoại hình quá nổi bật, chính việc Tùng Dương biết tạo ra điểm mới cho bản thân đã giúp anh trở thành một trong những nam ca sĩ hàng đầu tại Việt Nam

Trần Tam Mộc là một nghệ sĩ đặc biệt của làng giải trí Hoa Ngữ. Dù không sở hữu ngoại hình hay chiều cao lý tưởng, nhưng Trần Tam Mộc luôn biết cách để nổi bật, thu hút sự chú ý của khán giả

Trần Tam Mộc sinh năm 1960. Ở tuổi 60, nam tài tử chỉ cao 1m28. Căn bệnh về tuyến yên là nguyên nhân khiến ông có vẻ ngoài thấp bé, không thể phát triển chiều cao như người bình thường. Trái ngược với ngoại hình kém nổi bật, nam diễn viên lại rất đa tài khi có khả năng diễn xuất, khiêu vũ và diễn thuyết

Thuở nhỏ, do ngoại hình kém sắc, Trần Tam Mộc thường xuyên bị bắt nạt, chê cười, nhưng ông vẫn luôn nuôi mộng trở thành diễn viên. Trần Tam Mộc theo đuổi giấc mơ nghệ thuật từ giữa thập niên 1990 thông qua các vai quần chúng. Cuộc đời "sang trang" khi ông đảm nhận vai phụ trong "Quan khâm sai thất phẩm Lưu Gù" vào năm 2002. Ngoại hình khác lạ là "vũ khí" giúp nam diễn viên nhận được sự quan tâm của khán giả

Trần Tam Mộc được khán giả mệnh danh là "nam diễn viên lùn nhất Trung Quốc". Không hề tự ti về ngoại hình của bản thân, nam diễn viên nói sẽ phấn đấu cả đời để được trao danh hiệu "Ảnh đế lùn nhất châu Á"

Bát Lưỡng Kim là nghệ danh của nam diễn viên điện ảnh Hong Kong sinh năm 1954 Diệp Kính Sinh, người gốc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Vì chỉ cao 1m6 và gương mặt kém thu hút, Bát Lưỡng Kim được mệnh danh là "nam diễn viên hài xấu nhất Hong Kong"



Thời niên thiếu, dù sở hữu vẻ ngoài không phù hợp để gia nhập showbiz, ông vẫn say mê đóng phim, tham gia các khóa đào tạo diễn xuất. Ngôi sao 66 tuổi có vai diễn đầu tay ở tác phẩm điện ảnh "Liêm chính đệ nhất kích" nhưng không gây được chú ý

Phải đến phim "Thần ăn" của Châu Tinh Trì, tên tuổi Bát Lưỡng Kim mới nổi bật. Từ đó, nam diễn viên nổi tiếng với tạo hình phản diện có ngoại hình xấu xí trong phim hài của Châu Tinh Trì

Không sở hữu ngoại hình nổi bật nhưng nam diễn viên biết sử dụng vẻ "xấu lạ" của mình như một "vũ khí" để nổi tiếng. Sở hữu gương mặt với những biểu cảm gây cười, cùng với khiếu hài hước và khả năng hóa thân vào nhân vật vô cùng xuất sắc, Bát Lưỡng Kim nhận được sự yêu mến từ phía khán giả. Gương mặt xấu trai của ông được người hâm mộ tôn sùng khi miêu tả trong bốn chữ "điêu luyện sắc sảo"

Khác với những mỹ nam sở hữu chiều cao "khủng" và gương mặt nổi bật, Vương Tổ Lam, sinh năm 1980 chỉ sở hữu chiều 1m58 khiêm tốn và gương mặt không mấy ưa nhìn. Tuy nhiên, anh vẫn trở thành một trong những nghệ sĩ thành công và có lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất làng giải trí Trung Quốc

Khi còn đi học, Vương Tổ Lam đã từng được đào tạo rất bài bản về diễn xuất nhưng do ngoại hình không mấy nổi bật nên anh không có cơ hội khi bước chân vào showbiz. Vì không có cơ hội thể hiện bản thân qua lĩnh vực diễn xuất nên Vương Tổ Lam chỉ có thể thể hiện tài lẻ là giả giọng những người nổi tiếng và tiếng các loài vật. Sau đó, anh được mời làm MC cho một số chương trình truyền hình. Tài năng đặc biệt đã giúp anh lọt vào "mắt xanh" của nhà đài TVB nổi tiếng

Năm 2004, Vương Tổ Lam ký hợp đồng trở thành ngôi sao của TVB, được nhà đài này giao cho trọng trách làm MC cho các chương trình truyền hình. Anh được yêu mến nhờ lối dẫn thông minh, hài hước. Bên cạnh đó, ngôi sao 40 tuổi còn thể hiện tài năng trên các linh vực như âm nhạc, đạo diễn sân khấu hay biên kịch

Thành công với vai trò MC, Vương Tổ Lam bắt đầu được TVB chuyển hướng sang cho làm diễn viên. Năm 2006, anh xuất hiện trong bộ phim "Hòn ngọc Phương Đông". Vai diễn của Vương Tổ Lam nhanh chóng thu hút được khán giả và anh cũng tập trung nhiều hơn cho nghiệp diễn xuất. Với diễn xuất điêu luyện, tinh tế, anh thường được giao cho những vai ngốc nghếch nhưng chân thành nên Vương Tổ Lam rất dễ chiếm được cảm tình của khán giả

Nhắc đến "trai xấu vạn người mê" của làng giải trí Hàn Quốc thì không thể không nhắc tới Lee Kwang Soo. Lee Kwang Soo chưa từng được công nhận là mỹ nam do gương mặt không mấy nổi bật. Anh nổi tiếng nhờ sự hài hước, duyên dáng và tính cách hòa đồng, thân thiện

Khởi nghiệp từ người mẫu, lấn sân sang màn ảnh nhờ sitcom "Here He Comes", song Lee Kwang Soo lại được phong danh hiệu "Hoàng tử Châu Á" nhờ chương trình thực tế Running Man. Hình tượng anh chàng cao kều, ngốc nghếch với bàn tay "xui xẻo" có tiếng đã giúp Lee Kwang Soo nhận được sự yêu mến đặc biệt từ phía người hâm mộ

Không chỉ thành công trong các chương trình truyền hình hay làng mốt, Lee Kwang Soo còn là gương mặt tiềm năng trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Lee Kwang Soo không phải là ứng cử viên đắt giá cho vai nam chính lịch lãm, phong trần mà thường được giao cho các vai phụ hài hước

Tuy nhiên, bằng lối diễn hài hước, dí dỏm, nam diễn viên sinh năm 1985 vẫn gây ấn tượng với khán giả qua loạt phim đình đám như: Gia đình là số 1, Thợ săn thành phố, Gã khờ... Lee Kwang Soo là minh chứng tiêu biểu cho việc không cần sở hữu ngoại hình "đẹp hơn hoa" nhưng vẫn có được vị thế vững vàng trong làng giải trí

Diễn viên hài Hiếu Hiền sinh năm 1977 tại TP.HCM. Mặc dù sở hữu ngoại hình không mấy nổi bật nhưng Hiếu Hiền vẫn nhận được sự quan tâm, yêu mến đặc biệt từ phía người hâm mộ Việt Nam

Với chiều cao khiêm tốn, mập, có vẻ lời khen "đẹp trai" dường như xa lạ với Hiếu Hiền. Tuy nhiên, bằng sự duyên dáng và hài hước, nam diễn viên Hiếu Hiền vẫn được lòng người hâm mộ từ trong phim cho đến ngoài đời

Đóng phim, kịch, nam diễn viên vẫn cho người hâm mộ cảm giác chân thành với lối diễn xuất tự nhiên. Tự nhận mình "vô duyên một cách tự nhiên", khán giả vẫn yêu quý anh vì những vai diễn hết mình vì nghệ thuật. Với nét "duyên ngầm", dù đứng giữa những "hot boy" như Lương Mạnh Hải, Bình Minh cho đến Huy Khánh, Hiếu Hiền vẫn nổi bật theo cách riêng

Hiện tại, Hiếu Hiền đang có một cuộc sống hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp và hai "thiên thần" nhỏ đáng yêu

Nhắc đến Tùng Dương, khán giả liền nghĩ ngay đến chàng ca sỹ không có ngoại hình đẹp nhưng lại có phong cách rất quái lạ, khác biệt và không đụng hàng với bất cứ ai

Tùng Dương sinh năm 1983, được biết tới qua cuộc thi "Sao Mai điểm hẹn 2004". Anh khiến khán giả nhớ tới với phần lớn các ca khúc thuộc thể loại dân gian đương đại, Pop, Jazz...

Về sau này, nam ca sĩ Tùng Dương đã tìm tòi và thử nghiệm thêm nhiều loại nhạc mới như nhạc điện tử trên nền nhạc giao hưởng, nền hòa âm new age, world music, hay gần đây là dòng nhạc cách mạng, tiền chiến…

Với vẻ ngoài không mấy nổi bật, Tùng Dương vẫn biết cách khiến bản thân trở nên khác biệt. Trên sân khấu, Tùng Dương luôn "cháy" hết mình vì âm nhạc. Phong cách thời trang của nam ca sĩ cùng rất "độc lạ" và từng gây nhiều tranh cãi. Sự đa dạng trong phong cách biểu diễn đã giúp anh lập kỷ lục với 8 lần đoạt giải Cống hiến. Không cần ngoại hình quá nổi bật, chính việc Tùng Dương biết tạo ra điểm mới cho bản thân đã giúp anh trở thành một trong những nam ca sĩ hàng đầu tại Việt Nam