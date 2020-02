Mới đây, nữ diễn viên lần đầu lên tiếng về tin đồn là "tiểu tam" phá hoại hạnh phúc gia đình nam diễn viên Vương Học Kỳ và Tôn Xương Ninh. Tin đồn này ban đầu lan truyền trên mạng xã hội Weibo

Cô phủ nhận tin đồn trên, phía đại diện của Phạm Băng Băng cũng yêu cầu người tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng tới danh tiếng và hình ảnh của nữ diễn viên giải thích rõ và chịu trách nhiệm pháp lý về thông tin này

Tin đồn được truyền đi với nội dung Phạm Băng Băng và Vương Học Kỳ quen biết nhau và có tình cảm từ khi quay chung bộ phim “Mạch điền”. Mối quan hệ phát triển nhanh chóng khi họ tiếp tục tham gia bộ phim “Thập nguyệt vi thành”. Cả hai đã sống chung 2 năm, điều này khiến cho Vương Học Kỳ ly hôn vợ





Trước những ồn ào đó, Vương Học Kỳ cũng đã lên tiếng: “Tôi là một quân nhân, xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt công chúng suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng nay lại bị hủy hoại bởi những tin tức thất thiệt kiểu này. Tôi sẽ kiện tất cả tờ báo đăng tải thông tin sai lệch để lấy lại sự trong sạch”





Không chỉ Vương Học Kỳ, trước đó, Phạm Băng Băng cũng vướng tin đồn có quan hệ bất chính với những người đàn ông khác và sinh con cho đại gia



Tuy sự việc đã được làm sáng tỏ nhưng cũng khiến cho danh tiếng của Phạm Băng Băng bị ảnh hưởng rất lớn

Tin đồn lan truyền từ tháng 7 – 2018 đến đầu tháng 1 – 2019 khi được đăng tải bởi tài khoản Weibo có 2,45 triệu lượt theo dõi





Sau đó, Phạm Băng Băng đã đâm đơn kiện người dùng mạng xã hội với thông tin sai lệch này. Cuối cùng, cô đã thắng kiện và được bồi thường 161.500 nhân dân tệ và người tung tin đã phải đăng bài xin lỗi nữ diễn viên trong suốt 7 ngày



Hay như tin đồn về việc Phạm Băng Băng bí mật sinh nở tại một bệnh viện ở Nam Kinh, Trung Quốc cũng nhanh chóng được lan truyền



Trước thông tin trên, Phạm Băng Băng đã lên tiếng phủ nhận. Đồng thời, phía bệnh viện ở Nam Kinh cũng đã khẳng định việc Băng Băng không hề xuất hiện ở viện

Đoạn chat của một phụ nữ đăng tải trên mạng với nội dung cô này kể đã bắt gặp Phạm Băng Băng vào bệnh viện phụ sản. Sau đó, một người khác cũng đã viết về việc bạn của cô làm việc trong bệnh viện và nhìn thấy nữ diễn viên họ Phạm bụng bầu to... là không đúng sự thật



Cuối năm 2018, cái tên Phạm Băng Băng không còn được săn đón tại làng giải trí Hoa ngữ bởi bê bối trốn thuế





Bắt đầu từ những tin đồn về “hợp đồng âm dương” của nữ diễn viên. Sau đó, giới chức Trung Quốc đã vào cuộc điều tra, và phát hiện Băng Băng gian lận thu nhập cá nhân để tránh nộp thuế. Cô lĩnh án phạt 130 triệu USD song được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự do vi phạm lần đầu





Từ “nữ hoàng showbiz” cô trở thành “nữ hoàng thị phi” sau các vụ scandal. Ngay từ những ngày đầu tạo dựng tên tuổi, cô đã vướng phải tin đồn vô cớ là có con riêng với cha nuôi





Thông tin bị phủ nhận bởi người đại diện của Phạm Băng Băng và Phạm Thừa Thừa là em trai của nữ diễn viên. Đến tháng 4-2018, Phạm Thừa Thừa gửi đơn kiện người tung tin thất thiệt, ngay sau đó, blogger này đã phải bồi thường 8700 USD vì gây tổn hại danh dự em trai của Băng Băng





Tiếp đó là tin đồn nữ diễn viên dùng thủ đoạn, gây xích mích với đồng nghiệp sau khi cô tham gia bộ phim Hoàn Châu Cách Cách đã ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của Băng Băng





Nghi vấn Phạm Băng Băng đồng tính cũng từng làm "dậy sóng" dư luận trong khoảng thời gian dài. Thông tin được lan truyền sau khi cô và nữ đạo diễn Lý Ngọc đã hôn môi say đắm tại LHP Tokyo vào tháng 11-2010. Kế đó là tin đồn cô đã tặng một chiếc xe hơi sang trọng cho Lý Ngọc





