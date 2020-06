Nhắc đến những thiên tình sử đẹp không thể bỏ qua mối tình của Romeo và Juliet. Romeo và Juliet vốn là vở bi kịch kinh điển nhất mọi thời đại của tác giả Anh William Shakespear vào thế kỷ 16. Vở kịch đã nhiều lần được chuyển thể thành phim, nhưng có lẽ phiên bản năm 1996 của đạo diễn Baz Luhrmann là thành công nhất với sự góp mặt của nam tài tử Leonardo Dicaprio và nữ diễn viên Claire Danes Bộ phim lấy bối cảnh ở Verona (Italy) thời hiện đại, kể về câu chuyện tình giữa Romeo (thuộc gia tộc Montague) và nàng Juliet (thuộc gia tộc Capulet). Trớ trêu thay, 2 gia tộc Mongtague và Capulet vốn có mối thù truyền kiếp không thể hóa giải Romeo và Juliet gặp nhau tại 1 buổi tiệc do gia tộc Capulet tổ chức và đã đem lòng yêu say đắm đối phương kể từ cái nhìn đầu tiên. Cả 2 thậm chí còn lén lút tổ chức đám cưới tại Nhà thờ Laurence. Tuy nhiên, bi kịch chỉ thật sự đến với họ khi Tybalt, anh họ của Juliet, giết chết Mercutio, bạn thân của Romeo Để trả thù cho bạn, Romeo sau đó đã đuổi theo bà bắn chết Tybalt. Điều này khiến anh bị trục xuất khỏi thành phố Verona và đày đi biệt xứ. Nàng Juliet ở nhà bị gia đình ép cưới 1 bá tước tại Paris, quá đau khổ, nàng nhờ tới sự trợ giúp của cha xứ Nhà thờ Laurence. Vị cha xứ đưa cho Juliet 1 liều thuốc ngủ đặc biệt, giúp nàng giả chết và hứa sẽ gửi thư kể lại sự tình cho Romeo và gọi chàng về đưa Juliet đi Tuy nhiên, lá thư chưa kịp tới tay Romeo thì chàng nghe tin người mình yêu thương nhất không còn. Quá đau buồn, Romeo liền tìm đường quay lại quê nhà, tới bên Juliet và uống 1 liều thuốc độc tự tử. Đây cũng là lúc Juliet tỉnh dậy, chứng kiến cái chết của Romeo, nàng đã quyết định nổ súng tự kết liễu cuộc đời mình theo người thương. Bi kịch của Romeo và Juliet trong phim được dựa theo đúng nguyên tác ban đầu và đã trở thành 1 câu chuyện tình kinh điển được nhắc tới trong mọi thời đại Bên cạnh Romeo và Juliet, mối tình giữa Jack và Rose trong "Titanic" năm 1997) cũng ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Dù đã hơn 20 năm trôi qua, người ta vẫn nhắc tới "Titanic" như 1 sự minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu Bộ phim kể về chuyện tình giữa chàng trai nghèo Jack Dawson và Rose DeWitt Bukater, tiểu thư 1 gia đình quý tộc. Họ gặp nhau trên con thuyền Titanic và đã yêu nhau say đắm trong vỏn vẹn vài ngày. Dù là 1 tiểu thư giàu có, song Rose luôn mang trong mình mong muốn phá vỡ mọi định kiến đương thời, và chỉ tới khi gặp Jack, những điều này mới thành hiện thực Dù bị ngăn cấm, Jack và Rose vẫn cùng nhau vượt qua mọi định kiến đến từ gia đình và tầng lớp quý tộc đương thời, mạnh mẽ đứng lên khẳng định tình yêu của bản thân mình Tuy nhiên, bi kịch ập đến khi con tàu Titanic vốn vững chắc, tưởng như không thể gặp nạn ấy đâm phải tảng băng và chìm dần xuống biển. Số người trên tàu quá đông, còn những con truyền cứu nạn lại hạn chế đã khiến phần lớn người nghèo phải bỏ mạng. Dù nhận được đặc ân của tầng lớp quý tộc, Rose đã quyết định ở tại tàu Titanic cùng Jack Sau khi con tàu Titanic chìm xuống đáy biển, Jack đã tìm thấy 1 tấm ván gỗ đưa Rose lên nằm, còn phần mình Jack chỉ bám vào đó tới khi anh chết vì cái buốt giá của biển. Cái kết của cặp đôi Jack và Rose tới nay vẫn còn để lại trong lòng khán giả nhiều thổn thức và tiếc thương Một câu chuyện tình lãng mạn khác đã tồn tài và được nhắc tới trong hơn 200 năm chính là câu chuyện về cặp đôi Elizabeth Bennet và Fitzwilliam Darcy trong "Kiêu hãnh và định kiến". Bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Jane Austen vào năm 2005 với sự tham gia của Keira Knightley và Matthew Mcfadyen "Kiêu hãnh và định kiễn" xoay quanh nhân vật chính là Elizabeth Bennet, cô con gái thứ 2 của gia đình nhà Bennet, thông minh và sắc sảo. Luôn tự tin vào con mắt nhìn người của mình, Elizabeth đã từng "ghét cay ghét đắng" anh Darcy, 1 công tử giàu có chuyển tới gần nơi cô ở cùng bạn Về phía Darcy, anh đem lòng cảm mến Elizabeth từ những lần đầu gặp gỡ, song vì sự kiêu hãnh của bản thân kèm theo những định kiến không hay về gia đình cô, Darcy đã tìm cách che giấu tình cảm thật. Tuy nhiên, sau đó, anh đã quyết định bộc bạch hết tâm tư với Elizabeth, song đã bị cô khước từ do những hiểu lầm của cô đối với Darcy Sau đó, khi thấy Darcy giải thích về những khúc mắc giữa 2 người và chứng kiến anh nhiều âm thầm giúp đỡ cô và gia đình những lúc khó khăn, Elizabeth nhận thấy những định kiến của bản thân đối anh là sai lầm và bắt đầu cảm mến, chấp nhận tình cảm của Darcy Một câu chuyện tình nhẹ nhàng được xây dựng vào thế kỷ 18, "Kiêu hãnh và định kiến" đã trở thành 1 trong những câu chuyện tình lãng mạn kinh điển trong văn học và là đề tài khai thác của nhiều nhà làm phim. Không cần yếu tố bi kịch, câu chuyện giữa Elizabeth Bennet và Fitzwilliam Darcy vẫn khiến khán giả nhớ mãi về 1 chuyện tình vượt lên cái tôi cá nhân, phá vỡ định kiến đương thời về "môn đăng hộ đối". Phiên bản phim năm 2005 của đạo diễn Joe Wright đã tạo nên tiếng vang lớn và đưa tên tuổi 2 diễn viên chính đến với khán giả quốc tế Một câu chuyện tình khác của màn ảnh phim hiện đại cũng được khán giả "khắc cốt ghi tâm" đó là câu chuyện về Allie (do Rachel McAdams thủ vai) và Noah (do Ryan Gosling thủ vai) trong bộ phim "The Notebook" (Nhật ký) ra mắt năm 2004 Như mọi mối tình ngang trái khác, Noah và Allie gặp phải rào cản, sự phản đối đến từ gia đình Allie. Sau khi chuyển đi cùng gia đình, Allie đã mất hoàn toàn liên lạc với người thương do mẹ cô giấu hết những lá thư gửi từ anh. Nhiều năm sau đó, Allie quay lại tìm kiếm Noah và tình yêu giữa họ 1 lần nữa nảy nở Kết thúc bộ phim là cảnh Noah và Allie cùng nhau già đi. Khi ấy, Allie mắc chứng anzheimer và không còn nhớ bất kì điều gì về người thân, gia đình. Noah mỗi ngày đều đến bên, mở cuốn nhật ký cũ và kể lại cho vợ nghe về câu chuyện tình yêu thời trẻ của họ. Tình cảm đẹp giữa Noah và Allie đã ghi dấu trong lòng khán giả, trở thành 1 bản tình ca và minh chứng tuyệt đẹp cho tình yêu. Đã gần 20 năm trôi qua, "Nhật ký" vẫn nằm trong danh sách những bộ phim tình cảm đáng xem nhất mọi thời đại

