Big Bang: Nhóm nhạc nam đầy tài năng này chính là những nghệ sĩ đã giúp tạo nên YG Entertainment ngày hôm nay

Trước khi Big Bang ra mắt năm 2006, YG Entertainment vốn chỉ là một công ty giải trí vô danh, không quá có nhiều tiếng tăm trong giới giải trí xứ Hàn

Còn các thành viên của nhóm nhạc lúc này đang phải sống chen chúc trong một căn hộ nhỏ và luyện tập hàng ngày tại một studio xập xệ. Theo thời gian, cùng với thành công của Big Bang, tầm vóc YG Entertaiment đã hoàn toàn thay đổi

Tuy nhiên, những năm trở lại đây, việc các thành viên T.O.P, Seungri và Daesung liên tiếp vướng phải vấn đề pháp lý khiến tên tuổi của Big Bang nói riêng, và thương hiệu YG Entertainment nói chung, bị giảm giá trị rõ rệt

BTS: Hành trình của BTS từ những ngày còn là thực tập sinh tới khi trở thành một nhóm nhạc nam nổi tiếng toàn thế giới là câu chuyện truyền cảm hứng cho người hâm mộ K-Pop

Nghe thì khó tin, nhưng thực tế sự khởi đầu của BTS so với các nhóm nhạc nổi tiếng khác thì vô cùng khiêm tốn

Tại thời điểm ấy, công ty quản lý Big Hit Entertainment chỉ có vài nhân viên, thậm chí còn không đủ kinh phí thuê phim trường chất lượng cao để chụp bộ ảnh quảng bá cho album của nhóm

Phong cách của nhóm tập trung chủ yếu vào thể loại Hip hop thu hút giới trẻ. Ngày 20-5-2018, BTS giành giải "Top social artist" tại Billboard Music Awards (BBMAs) và trở thành nghệ sĩ châu Á duy nhất 2 lần thắng giải thưởng này

Nhờ thành công của BTS, Big Hit Entertainment hiện lọt vào “Big 4” - bốn cái tên công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc

Chungha: Công ty MNH Entertainment thừa nhận, họ vô cùng may mắn khi ký được hợp đồng với Chungha. Nữ ca sĩ cũng là cái tên solo đầu tiên ra mắt dưới sự quản lý của công ty

Sau khi trở thành thành viên của nhóm nhạc I.O.I qua chương trình Produce 101, Chungha trình làng với tư cách nghệ sĩ solo và hiện được xếp vào nhóm những giọng ca tốt nhất Hàn Quốc

Sau thành công của Chungha, MNH Entertainment có đủ tiềm lực để ra mắt nhóm nhạc nữ 5 thành viên có tên gọi Bvndit

Trước khi trở thành một nghệ sĩ hạng A giới giải trí Hàn Quốc, IU đã có quãng thời gian dài tăm tối đầy khó khăn

Cô chính thức ra mắt năm 2008, nhưng phải tới tận 2010 mới thực sự gặt hái thành công rực rỡ

Sự nghiệp của IU trải rộng trên nhiều lĩnh vực như ca sĩ solo, nghệ sĩ sáng tác, và diễn viên phim truyền hình. Năm 2019, vai chính của IU trong bộ phim Hotel Del Luna được khán giả yêu thích nhờ khí chất mạnh mẽ

Về phía công ty quản lý của IU - LOEN Entertainment, thành công của nữ nghệ sĩ giúp thương hiệu thu hút sự chú ý của cộng đồng K-Pop

Apink: Thời kỳ trước khi ra mắt dưới tên gọi Apink, công ty quản lý Play M Entertainment buộc phải để các nữ thực tập sinh luyện tập dưới tầng hầm

Nhưng giờ đây, Play M Entertainment đã có sáu phòng tập rộng rãi để các nghệ sĩ tùy nghi sử dụng

Việc mở rộng trụ sở là nhờ thành công của các cô gái Apink. Kể từ khi ra mắt năm 2011, Apink đã cho ra đời 5 album phòng thu (3 tại Hàn Quốc và 2 tại Nhật Bản), cùng 9 đĩa đơn

Năm 2009 là một năm may mắn với Cube Entertainment khi họ cùng lúc ra mắt hai nhóm nhạc Beast và 4Minute

Cả hai lập tức trở thành hiện tượng khi sản phẩm âm nhạc của họ được đông đảo người nghe đón nhận. Thành công của Beast và 4Minute giúp Cube Entertaiment mở rộng quy mô và liên tục ra mắt các nghệ sĩ mới

Tuy được liệt vào dạng “khai quốc công thần” của công ty giải trí này, nhưng sự hợp tác của hai nhóm với Cube Entertainment đều kết thúc trong đổ vỡ

Lý do được đưa ra là công ty giải trí này đã dành sự thiên vị cho một vài thành viên nổi bật. Sau khi rời khỏi công ty cũ, Beast buộc phải đổi tên thành Highlight để tiếp tục hoạt động

