Mới đây, đoạn clip ghi lại hậu trường phim "Mắt biếc" đã được chia sẻ rộng rãi khiến cộng đồng mạng được một phen hốt hoảng. Đây là phân cảnh Ngạn (Trần Nghĩa thủ vai) đến đón Hà Lan (Trúc Anh thủ vai) ở trường và chở cô về bằng xe đạp. Nhân vật Dũng (diễn viên Trần Phong) chạy xe máy, bám theo sau. Theo nội dung phim, nhiều lúc Ngạn chạy xe nhanh tới mức có thể vượt cả Dũng

Để làm được điều này, ở hậu trường, diễn viên Trần Nghĩa cần sự trợ giúp của một chiếc ôtô chạy phía trước. Trần Nghĩa sử dụng một tay lái xe, tay còn lại bám vào thanh sắt. Sau khi xe chạy được một đoạn với sự hỗ trợ của ê kíp hiện trường, Trúc Anh bất ngờ bị mất thăng bằng và ngã xuống mặt đường

Ngay lập tức, đoàn phim đã tới hỗ trợ diễn viên Trúc Anh. Rất may mắn, tai nạn không để lại chấn thương nghiêm trọng cho diễn viên. Sau khi đoạn clip được chia sẻ, người hâm mộ đã bày tỏ sự thương cảm và ngưỡng mộ tinh thần hi sinh vì nghệ thuật của nữ diễn viên xinh đẹp

"Hai Phượng" là bộ phim mà "đả nữ" Ngô Thanh Vân muốn dành tặng khán giả trước khi lui về vai trò sản xuất. Do đó, thay vì dùng diễn viên đóng thế, Ngô Thanh Vân đã đảm nhiệm tất cả những cảnh hành động nguy hiểm, từ đánh võ đến lội sông...

Tuy nhiên, trong một phân cảnh hành động nhảy qua lại giữa hai chiếc ghe, do diễn quá nhập tâm, nàng "đả nữ" đã bị hụt chân, té ngã khiến đầu gối va chạm vào cạnh ghe, gây nứt xương nghiêm trọng

Sau khi nhập viện và được các bác sĩ kiểm tra, Ngô Thanh Vân chỉ bị chấn thương ở phần ngoài và chưa ảnh hưởng nghiêm trọng tới xương đầu gối. Tuy nhiên, sau sự cố mới thấy được độ "lỳ" và tinh thần "lăn xả" vì nghệ thuật của Ngô Thanh Vân, khi cô vẫn nén đau, dùng tất cả những biện pháp như xoa bóp, châm cứu... để có thể tiếp tục tham gia những cảnh quay tiếp theo vì sợ ảnh hưởng tới tiến độ của cả đoàn phim

Lần đầu tiên đảm nhận vai nữ chính trong phim hành động "Găng tay đỏ", Ninh Dương Lan Ngọc đã có kỷ niệm "khắc cốt ghi tâm" khi từ chối diễn viên đóng thế, tự mình thực hiện cảnh quay lái mô tô chở Quang Sự vượt qua hai chiếc xe tải đang đối đầu nhau vô cùng nguy hiểm

Tuy nhiên, khi bước vào cảnh quay, ngọc nữ đã bị loạng choạng tay lái, tông vào đầu xe tải, ngã xuống đường khiến cả đoàn làm phim "đứng tim". Cả ê kíp phải ngừng quay để đưa nữ diễn viên đi cấp cứu. Cú ngã chí mạng này khiến "nàng Cám" bị gãy xương chân và bó bột trong khoảng thời gian dài

Không chỉ có Trúc Anh hay Ninh Dương Lan Ngọc, nam diễn viên Lý Hải cũng từng gặp tai nạn nghiêm trọng trong quá trình quay bộ phim "Lật mặt 2"

Theo đó, vào chiều ngày 25-11-2015, Lý Hải thực hiện cảnh quay rượt đuổi bằng xe motor với tốc độ cao tại vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận) mà không cần tới diễn viên đóng thế. Tuy nhiên, do đường hẹp, lại bị khuất tầm nhìn bởi xe quay phim của đoàn chạy phía trước, nên tới khúc cua, nam diễn viên đã bị mất tay lái và ngã xuống đường



Tai nạn xảy ra khiến Lý Hải bị trầy xước ở tay và chân, rạn hai xương sườn số 5 và 6. Trong lúc xảy ra sự cố, diễn viên Quốc Thuận ngồi sau lưng Lý Hải cũng bị trầy xước nhẹ

Ngày 12-11-2015, đúng vào ngày sinh nhật, nữ diễn viên "Hương Ga" Trương Ngọc Ánh đã bất ngờ gặp tai nạn khi đóng bộ phim bom tấn "Truy sát"

Nhằm mang tới những thước phim chân thật, Trương Ngọc Ánh đã từ chối diễn viên đóng thế. Tuy nhiên, khi đóng một cảnh quay hành động vào buổi tối, nữ diễn viên đã bị bạn diễn vô tình đánh trúng khiến mắt trái của cô bị bầm tím, sưng phù. Cô nhanh chóng được ê kíp sơ cứu ngay tại phim trường

Tai nạn xảy ra khiến người đẹp vô cùng đau đớn. Tuy nhiên, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi, Trương Ngọc Ánh lập tức tiếp tục cảnh quay đến nửa đêm để tránh ảnh hưởng tới tiến độ làm việc của cả đoàn phim

Đầu năm 2019, người hâm mộ vô cùng lo lắng khi biết tin ngôi sao điện ảnh gạo cội Châu Nhuận Phát gặp phải tai nạn đổ máu đáng tiếc ngay tại phim trường

Trong một cảnh quay bị đòi nợ của bộ phim "Năm tháng chói chang", nam tài tử bị đánh mạnh vào đầu và chảy rất nhiều máu. Tuy nhiên, tài tử họ Châu không hề kêu than nửa lời mà vẫn tiếp tục diễn xuất như thể chấn thương là một phần của kịch bản

Sau khi cảnh quay kết thúc, Châu Nhuận Phát phải dùng tay để cầm máu. Ngay sau đó, vợ của nam diễn viên đã có mặt ở trường quay để cầm máu và đưa chồng đi bệnh viện. Sau sự cố, nam diễn viên phải khâu 5 mũi

Với tạo hình trang phục bằng da màu đen từ đầu đến chân đầy lập dị, vai nam chính trong bộ phim "Edward Scissorhands" của nam tài tử Jonny Depp đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Tuy nhiên, bộ trang phục này cũng đã gây ra một số phiền toái cho nam diễn viên

Việc mặc bộ trang phục này gây ra ít nhiều phiền toái cho Jonny Depp. Ngoài ra, trong một cảnh quay yêu cầu nam diễn viên phải chạy, do sức nóng khủng khiếp khi mặc bộ trang phục bằng da, Jonny Depp đã bất tỉnh

Trong bộ phim "X-men: First Class" năm 2011, để hóa thân vào nhân vật Mystique đột biến màu xanh, minh tinh Jennifer Lawrence đã phải chấp nhận bị vẽ hình lên cơ thể liên tục

Tuy nhiên, việc hóa trang này khiến Jennifer bị nổi mụn nước và phát ban khắp người. Cô đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sỹ để xử lý những vết mụn có mủ. Sự việc này còn khiến nữ minh tinh bị ám ảnh trong khoảng thời gian dài

Tom Cruise nổi tiếng là người liều mạng và "lăn xả" cho các bộ phim hành động. Sự liều lĩnh cũng khiến nam tài tử gặp không ít tai nạn trường quay, trong đó phải kể tới cú ngã khi thực hiện một cảnh quay trong bom tấn "Mission: Impossibe 6" ra mắt vào mùa hè năm 2018

Ngôi sao hành động cố gắng bật nhảy giữa hai tòa nhà, tuy nhiên, động tác nhảy của anh kết thúc hơi sớm nên khiến Tom Cruise chưa sang được tòa nhà đối diện, đầu gối đập vào bức tường. Anh gượng dậy bước được vài bước ngắn, tuy nhiên, do quá đau, Tom đã ngã gục bên các thành viên đoàn làm phim. Sự cố khiến nam tài tử bị chấn thương khớp gối nghiêm trọng

