Vào tối ngày 15-12-2019, do sơ suất của cá nhân, ca sĩ Vũ Cát Tường đã có một tai nạn ngay trên sân khấu do trượt ngã từ độ cao hơn 1 mét khi trình diễn trong "Liveshow Inner me" tại nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM)

Sự cố xảy ra ngay khi Vũ Cát Tường vừa mới bắt đầu phần biểu diễn của mình, tai nạn này đã khiến ê-kíp và khán giả lo lắng. Phải mất vài phút, nữ ca sĩ mới có thể trở lại sân khấu và hoàn thành bài hát

Dù xảy ra tai nạn ngoài ý muốn nhưng Vũ Cát Tường không tỏ ra lúng túng, ngược lại, nữ ca sĩ này còn nói đùa với những khán giả có mặt trong chương trình trước khi bắt đầu lại màn biểu diễn của mình

Dù sân khấu không quá cao nhưng sự cố xảy ra quá bất ngờ đã khiến Vũ Cát Tường bị sưng đầu gối và phải vào bệnh viện để kiểm tra

Sau liveshow, giọng ca 9x giải thích do ánh đèn sân khấu khiến cô lóa mắt, không nhìn rõ khoảng trống phía trước Tối ngày 27-10-2019, Bích Phương có một màn biểu diễn trong chương trình "Halong Lighting Show Festival 2019" tại Quảng trường 30-10 (Hạ Long, Quảng Ninh) Trong lúc trình diễn ca khúc "Đi đu đưa đi", nữ ca sĩ bất ngờ bị một nam khán giả chạy ra từ phía trong sân khấu giật micro trên tay, yêu cầu ban tổ chức tắt nhạc và thông báo bị lạc con gái

Đáng nói hơn, thời điểm Bích Phương bị giật micro, tiếng hát của nữ ca sĩ vẫn vang lên, khiến cô vô cùng lúng túng. Thông tin này nhanh chóng khiến cư dân mạng đặt ra nghi vấn Bích Phương hát nhép

Sau sự cố này, Bích Phương khẳng định cô không hát nhép, "Việc tôi bị một người đàn ông lạ mặt xông thẳng lên sân khấu giành lấy chiếc mic khi tôi đang hát không phải lỗi của tôi. Trong sự việc lần này, tôi chỉ có thể xin lỗi vì đã không thể làm vừa lòng tất cả mọi người"

Bích Phương giải thích, do thời tiết, âm thanh không đảm bảo cho việc trình diễn nên cô mới phải hát đè lên nền nhạc có sử dụng lời hát sẵn. Việc làm này khiến tiếng hát hay, dày dặn hơn

Qua xác minh thực trạng và căn cứ vào clip, bản thu mà phía Bích Phương cung cấp, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh kết luận lời Bích Phương nói là đúng. Tuy nhiên, hành vi của cô vẫn vi phạm các quy định hiện hành

Tối ngày 26-11, trong khi tham dự lễ trao giải Asia Artist Awards 2019 (AAA) tại Sân vận động Mỹ Đình, nam diễn viên Quốc Trường đã gặp phải một sự cố ngay trên sân khấu khi chương trình đang được diễn ra với sự theo dõi của rất nhiều khán giả

Cụ thể, khi đang phát biểu cảm xúc sau khi nhận được chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc, Quốc Trường bất ngờ bị một người đàn ông đeo thẻ nhân viên ban tổ chức lao lên sân khấu, giơ điện thoại và chụp hình cùng

Hành động này đã khiến nhiều khán giả bức xúc. Họ cho rằng, ban tổ chức AAA đã đối xử phân biệt với các nghệ sĩ. Thay vì được an ninh bảo vệ nghiêm ngặt như sao Hàn, thì các sao Việt chưa được ban tổ chức chú trọng

Sau tai nạn này, diễn viên Quốc Trường khẳng định anh không biết người khán giả đấy là ai và cảm thấy rất bất ngờ khi chính mình lại là người phải rơi vào hoàn cảnh đó. Anh khẳng định để xảy ra tai nạn này là một điều không đúng, dù là phía ban tổ chức hay phía người đàn ông kia

Tuy nhiên, nam diễn viên cũng mong khán giả thông cảm và không "ném đá" người đàn ông này vì hành động ấy chứng tỏ lòng yêu mến của anh ta dành cho các nghệ sĩ Trong khi đang trình diễn ca khúc "Hai cô tiên" tại một quán bar trên đường Lý Thái Tổ (Hà Nội) vào tối 30-10, ca sĩ S.T Sơn Thạch đã bị một nam khán giả tiếp cận và động chạm vào vùng kín Dù đây không phải là lần đầu tiên gặp sự cố như thế này, tuy nhiên, cựu thành viên nhóm 365 vẫn bị giật mình và bất ngờ, để tiếp tục được phần thể hiện của mình, S.T Sơn Thạch đã phải lùi vào sâu trong sân khấu



S.T Sơn Thạch cho biết, vị khán giả nam này còn định quay lại để động chạm vào nam ca sĩ một lần nữa. Nhưng những người có mặt tại sự kiện đã nhanh chóng cản lại và suýt xảy ra ẩu đả

Dù S.T Sơn Thạch vẫn giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên, quản lý của nam ca sĩ này mong ban tổ chức quan tâm hơn đến vấn đề bảo an cho nghệ sĩ trên sân khấu

