Harnaam Kaur (29 tuổi) giữ kỷ lục thế giới là người phụ nữ có bộ râu rậm rạp. Cô bắt đầu được biết tới từ năm 16 tuổi khi trở thành một nhà hoạt động xã hội thúc đẩy cách nhìn nhận tích cực đối với vẻ đẹp diện mạo

Cô Kaur sống ở thị trấn Slough, hạt Berkshire (Anh). Harnaam Kaur được chẩn đoán mắc buồng trứng đa năng - chứng bệnh khiến tóc, râu phát triển nhanh hơn bình thường. Từ năm 11 tuổi, râu ria bắt đầu xuất hiện nhiều trên gương mặt cô, sau đó lan rộng ra ngực và cánh tay. Kaur đã tìm đủ mọi cách để loại bỏ bộ râu, nhưng kết quả vẫn không như ý muốn

Ngoại hình "dị thường" khiến cô bị mọi người hắt hủi, xa lánh. Kaur đã hoàn toàn mất hết niềm tin và cảm thấy lo lắng, suy sụp. Thậm chí, cô còn tự nguyền rủa bản thân và nghĩ tới chuyện tự tử

Tuy nhiên, sau nhiều năm chịu đựng sự bắt nạt, Kaur đã biến mình thành một người ủng hộ sự tự tin của cơ thể và được xem như một "ngôi sao" trên Instagram, vượt ra ngoài những chuẩn mực và tiêu chuẩn về vẻ đẹp của người phụ nữ. Cô đã xuất hiện trên nhiều tờ báo, tạp chí, chương trình truyền hình... để nói về việc chúng ta cần biết cách tự yêu thương, trân trọng chính mình

Khoudia Diop (SN 1996) là một người mẫu thời trang trẻ ở Senegalese, khu vực Tây Phi. Cô nổi lên như một hiện tượng sau khi tham gia chụp hình cho chiến dịch tôn vinh da màu. Màu da đặc biệt cùng thần thái tự tin xuất chúng của cô ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý

Không giống với những người da đen khác, làn da của Khoudia Diop giàu melamin nên sậm màu hơn, đen như màu than đá. Làn da đặc biệt khiến cô luôn bị bạn bè trêu chọc. Cô bị gán cho những biệt danh xấu xí như "con gái màn đêm" hay "mẹ của những vì sao"

Trước những lời chọc ghẹo của người khác, thay vì tự ti hay xấu hổ, Khoudia lại tỏ ra không mấy quan tâm. Cô trân trọng làn da mà tự nhiên đã ban tặng cho cô

Màu da khác thường của cô đã trở thành "vũ khí" tấn công làng thời trang thế giới, giúp cô trở thành biểu tượng thời trang mới với tầm ảnh hưởng lan rộng tới giới trẻ toàn cầu

Mama Cax, sinh năm 1989, tên thật là Cacsmy Brutus, đến từ quận Brooklyn, New York, Mỹ. Năm 14 tuổi, cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương và ung thư phổi. Căn bệnh quái ác khiến cô phải phẫu thuật, cắt bỏ chân phải. Từ đó, Mama Cax bắt đầu cuộc sống mới bên "hai người bạn" là nạng và chân giả

Tuy nhiên, Mama Cax không hề cảm thấy tự ti, suy sụp. Thay vì bó buộc bản thân, cô đi du lịch để tìm kiếm niềm vui mới. Từ các chuyến du lịch bụi của mình, trên trang Instagram, Mama Cax đã chia sẻ lại những khung hình, trải nghiệm dưới góc nhìn của một người khuyết tật

Với nội dung, thông điệp ý nghĩa, những bài viết trên trang cá nhân của Mama Cax đã nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Điều đó đã giúp Mama Cax trở thành một quý cô trẻ tuổi thành công với lượng theo dõi "khủng" trên Instagram

Không dừng lại ở việc là một blogger du lịch, Mama Cax còn được mời làm người mẫu. Cô từng tham gia trình diễn thời trang tại Nhà Trắng, là gương mặt đại diện một thương hiệu danh tiếng. Đặc biệt, vào năm 2018, cô đã sải những bước chân đầu tiên tại sự kiện nổi tiếng bậc nhất thế giới - Tuần lễ thời trang New York và nhận được sự cổ vũ, khích lệ của đông đảo người hâm mộ

Melanie Gaydos (31 tuổi) mắc chứng rối loạn gen di truyền mang tên Loạn sản ngoại bì (ectodermal dysplasia). Căn bệnh ảnh hưởng đến tóc, răng, móng và thậm chí là cả xương như cấu trúc hộp sọ bị thay đổi. Melanie lớn lên với cái đầu trọc, khuôn mặt biến dạng và không có răng. Ngoài ra, cô còn bị hở vòm miệng bẩm sinh và mù một phần

Chính hội chứng quái ác này đã khiến Melanie Gaydos bị kỳ thị, cô lập trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, bằng sự đam mê và nỗ lực, cô đã vượt qua mọi định kiến để trở thành một người mẫu nổi danh trong làng thời trang thế giới

Ngoại hình không hoàn hảo đã giúp Melanie trở nên đặc biệt hơn. Ngoài việc xuất hiện liên tục trên các sàn diễn thời trang, Melanie Gaydos còn ghi dấu trên các tạp chí tên tuổi như iD, Gadore, Love cũng như từng tham gia vào một vài bộ phim ngắn

Sự cố gắng, nỗ lực của cô đã trở thành động lực và lý tưởng sống của tất cả những người đang mắc hội chứng ectodermal dysplasia nói riêng và những người thiếu may mắn nói chung trên toàn thế giới

Winnie Harlow (tên thật là Chantelle Brown-Young) sinh năm 1994 tại Toronto, Canada. Sở hữu chiều cao 1,75m và làn da loang lổ khác biệt, cô được xem là "của hiếm" của làng thời trang thế giới

Winne Harlow bị bệnh bạch biến từ năm 4 tuổi. Đó là loại bệnh mất sắc tố da, làm xuất hiện những đốm trắng, loang lổ khắp cơ thể như xung quanh miệng, mắt, vùng bụng, cánh tay... Làn da khác biệt khiến cô luôn bị bạn bè chế nhạo, gọi bằng những biệt danh xấu xí như "ngựa vằn" hay "bò sữa"

Vẻ ngoài đặc biệt của Winnie Harlow đã lọt vào mắt xanh của siêu mẫu Tyra Banks. Tyra đã thay đổi cuộc đời của Winnie khi khuyến khích cô tham gia chương trình American's Next Top Model 2014. Sau chương trình, cô không chỉ gây ấn tượng mạnh đối với khán giả mà còn cả làng thời trang thế giới

Ở tuổi 26, Winnie Harlow sở hữu trang cá nhân với hơn 4 triệu lượt theo dõi và một sự nghiệp nở rộ. Cô được chọn làm gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng và thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang

Jeyza Gary đến từ thành phố Fayetteville, bang North Carolina, Mỹ. Cô mắc chứng bệnh hiếm gặp về da, khiến làn da của cô bong tróc và thay da mới với tần suất hai tuần một lần

Tuy nhiên, thay vì cảm thấy tự ti, buồn chán, Jeyra luôn yêu cơ thể, làn da của mình và cố gắng sống thật ý nghĩa

Người mẫu 21 tuổi đã xuất hiện trên trang bìa một số tờ tạp chí thời trang. Gần đây, cô còn trở thành người mẫu quảng bá cho một hãng đồ bơi

Mới đây nhất, tạp chí Glamour (Anh) đã thực hiện một ấn bản đặc biệt xoay quanh chủ đề "tự yêu thương chính mình" (Self Love). Họ mời những người phụ nữ đã góp phần làm thay đổi cách nhìn nhận về cái Đẹp xuất hiện trên các trang bìa. Người mẫu Jeyza Gary đã vinh dự trở thành một trong những nhân vật truyền cảm hứng, xuất hiện trên bìa tạp chí Glamour

