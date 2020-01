Như đã thành thông lệ, vào đêm Giao thừa, người dân Mỹ thường đổ về Quảng trường Thời đại ở thành phố New York để xem lễ thả quả cầu pha lê khổng lồ trong giây phút đón chào năm mới

Đây được coi là một trong những hoạt động đặc sắc nhất ở New York trong đêm giao thừa. Nghi lễ thả quả cầu này được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 31-12-1907, lúc đó, quả cầu đang được làm đơn sơ bằng gỗ và sắt

Trải qua thời gian, quả cầu được thay thế bằng pha lê vô cùng lung linh, ngày càng chiếm được sự quan tâm của người Mỹ và trở thành một hoạt động không thể thiếu của New York trong ngày Tết



Ngoài ra, tại các bang miền Nam nước Mỹ, mọi người thường ăn thật nhiều củ cải và đậu mắt đen trong đêm Giao thừa với mục đích sang năm sẽ gặp nhiều may mắn và kiếm được thật nhiều tiền

Đối với những cặp đôi đang yêu, họ sẽ trao cho nhau một nụ hôn dưới màn pháo hoa của đêm giao thừa. Từ xưa, người Mỹ đã quan niệm rằng nụ hôn sẽ mang đến may mắn và những điều tốt đẹp trong năm mới với các cặp đôi

Nochevieja là từ chỉ ngày cuối cùng của năm trong tiếng Tây Ban Nha. Tại đất nước này, trong khoảng thời gian đồng hồ sắp điểm đến số 12, hàng triệu người dân tập trung trước tivi hoặc quảng trường, cầm theo bát nho xanh gồm 12 quả với hy vọng sẽ gặp may vào năm mới

Vào khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, chuông đồng hồ sẽ vang lên 4 lần liên tiếp và sẽ có một khoảng lặng nhỏ. Kế sau đó là chuỗi 12 tiếng chuông đại diện cho 12 tháng, mỗi tiếng cách nhau khoảng 2 giây

Người Tây Ban Nha cho rằng, nếu muốn gặt hái được nhiều may mắn trong năm mới, họ phải ăn hết 12 quả nho trước khi tiếng chuông cuối cùng kết thúc

Điều đặc biệt trong cách ăn nho của người Tây Ban Nha vào dịp đặc biệt này là để kịp với 12 tiếng chuông nhanh chóng kia thì họ sẽ không nhai, chỉ cắn một miếng và nuốt luôn cả hạt nho

Ăn hết nho trong bát thì cũng là lúc tiếng chuông cuối cùng vang lên, sau đó sẽ là nghi thức hôn má và ăn mừng. Người dân Tây Ban Nha sẽ uống một cốc cava và gọi điện thoại cho những người yêu thương để chúc mừng năm mới

Cũng giống như Việt Nam, người dân Scotland có một truyền thống lâu đời, gọi là First-footing (tương tự phong tục xông đất đầu năm mới). Tuy nhiên, chỉ có những người đàn ông đẹp trai của Scotland thì mới có được sự may mắn này

Theo đó, người Scotland quan niệm, vị khách đầu tiên đến nhà vào dịp năm mới sẽ quyết định vận may của gia đình trong suốt 12 tháng sau đó. Vì vậy, đàn ông đẹp trai, cao lớn và có mái tóc sậm màu sẽ được coi là những người mang lại nhiều may mắn nhất

Mặt khác, nếu bạn có mái tóc đỏ hay làm nghề bác sĩ thì bạn không nên đến xông đất nhà người Scotland, họ cho rằng những người như thế sẽ mang lại điều xui xẻo trong năm mới cho gia đình họ

Ở Scotland, người đến xông đất sẽ mang theo một chai rượu vang, một mẩu than, một đồng xu, muối và bánh mì làm quà gặp mặt đầu năm

Họ cũng sẽ được gia chủ đón tiếp nồng hậu và có quyền yêu cầu nhận tất cả nụ hôn của những người phụ nữ có trong nhà. Tuy nhiên, nếu đến tay không thì dù đẹp trai đến mấy, người đó vẫn bị coi là thô lỗ và đem lại điềm xấu cho gia chủ

Ở Đức, lễ đón năm mới thường kéo dài 1 tuần. Trước giao thừa, thông lệ mọi người thường thức tụ tập ăn uống, hát hò đến nửa đêm để đón năm mới và chơi bài

Khi chuông đồng hồ điểm đúng 12h bước sang năm mới, mọi người đồng loạt nhảy xuống khỏi ghế và ném một vật nặng ra phía sau coi như vứt bỏ mọi khó khăn, hoạn nạn để bước vào năm mới

Dưới màn pháo hoa của đêm Giao thừa, các thành viên trong gia đình ở Đức sẽ trao nhau những cái ôm ấm áp và chúc nhau những câu chúc tốt lành cho năm mới

Sau đó, các thành viên sẽ quây quần bên nhau trong những bữa tiệc thịnh soạn với đầy đủ món ăn. Đặc biệt, có một thứ không thể thiếu trong bàn tiệc chào năm mới của người Đức là một chiếc đĩa đựng 12 củ hành

Các củ hành được khoét những lỗ nhỏ và rắc muối vào. Người Đức quan niệm, mỗi củ hành được đặt tên cho mỗi tháng trong năm. Ngoài ra, việc ăn cà rốt và bắp cải sẽ mang đến sự ổn định về tiền bạc trong năm mới

Nếu như ở Việt Nam, việc làm vỡ bát đĩa vào dịp năm mới được xem là điều kiêng kị, mang lại nhiều xui xẻo cho gia đình trong năm mới thì với người Đan Mạch đây lại là một điều may mắn

Do đó, người dân Đan Mạch thường đập vỡ những đồ sứ bị hỏng hoặc không dùng đến trong đêm giao thừa và để nó ở bậc thang trước nhà bạn bè, hoặc với những người hàng xóm mình có thiện cảm



Sáng 1-1, cửa nhà nào có càng nhiều mảnh vỡ chén bát thì có nghĩa họ được nhiều người yêu quý và ngưỡng mộ. Gia đình đó sẽ càng sung túc và thịnh vượng trong năm mới

