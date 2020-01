Trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người Tây Ban nha thường tập trung trước TV hoặc quảng trường, cầm theo bát nho và... ăn chúng với hi vọng sẽ gặp may mắn vào năm mới

Khi chuông giao thừa vang lên, người Tây Ban Nha phải ăn hết 12 quả nho theo đúng thứ tự 12 tiếng chuông (đại diện cho 12 tháng trong năm) trước khi tiếng chuông cuối cùng kết thúc. Làm được như vậy, họ sẽ gặp may mắn và hạnh phúc trong dịp năm mới

Nguồn gốc của tập tục này xuất phát từ năm 1909, năm đất nước Tây Ban Nha bội thu nho và nhà vua quyết định sẽ ban số nho còn dư cho người dân sau khi đã nộp đủ theo quy định để mừng năm mới

Vào dịp cuối năm, người dân Brazil sẽ tới bãi biển Copacabana, thành phố Rio de Janeiro để làm lễ dâng hoa cúng nữ thần biển Yemanja. Những người tham gia sẽ mặc đồ trắng, cùng nhau ném những cành hoa trắng xuống biển hoặc kết thành những lẵng hoa rồi thả trôi ra biển để dâng lên nữ thần

Ngoài ra, họ cũng gửi tới nữ thần những món quà đặc trưng cho phái nữ như nước hoa, trang sức, son môi... đặt trong chiếc thuyền gỗ nhỏ, với mong muốn được nữ thần Yemanja bảo vệ và ban phước lành trong năm mới

Tuy nhiên, nếu sóng đánh trả lại những vật mà người dân ban tặng cho Yemanja, xem như những món quà và lời nguyện cầu may mắn của họ không được nữ thần chấp nhận

Đập vỡ bát đĩa là vào năm mới là một truyền thống lâu đời của người dân Đan Mạch. Vào đêm giao thừa, mọi người sẽ lấy những chiếc bát đĩa xấu, sứt mẻ tích trữ trong năm và chạy đến trước cửa nhà hàng xóm, bạn bè của mình để đập vỡ

Vào mỗi sáng mùng 1 của năm mới, khi mở cửa và nhìn thấy đống bát vỡ, không ai cảm thấy buồn phiền hay bực tức. Theo quan niệm của người Đan Mạch, ai càng nhận được nhiều đồ sành sứ bị vỡ trước cửa nhà, họ sẽ càng nhận được nhiều may mắn trong dịp năm mới và chứng tỏ có nhiều bạn bè yêu quý

Không chào đón năm mới với tiếng pháo hoa ồn ào, rộn rã, người Nhật đón năm mới trong sự chờ đợi "Joya no kane" - tiếng chuông báo hiệu thời khắc giao thừa thiêng liêng

Joya no kane là nghi thức truyền thống bắt nguồn từ niềm tin của Phật giáo. Chuông được rung lên 108 lần ở tất cả đền chùa Phật giáo trên cả nước, mỗi hồi chuông đại diện cho một ham muốn trần tục, tội lỗi hay những cảm xúc tồi tệ. Tiếng chuông cuối cùng sẽ trùng với thời khắc giao thừa. Khi đó, người Nhật tin rằng, những điều không may mắn sẽ bị bỏ lại phía sau, cả năm mới sẽ ngập tràn niềm vui và tiếng cười

Tại nhiều quốc gia Nam Mỹ như Mexico, Bolivia, Brazil, người dân thường đón năm mới với những bộ đồ lót sặc sỡ. Người ta quan niệm rằng, màu sắc của nội y sẽ thể hiện những mong ước của mọi người trong năm mới

Màu sắc được yêu chuộng nhất là đỏ và vàng. Theo quan niệm của họ, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, trong khi đó, màu vàng là biểu tượng cho sự sung túc, tiền bạc và của cải...

Vào đêm giao thừa, các gia đình tại Ecuador sẽ tập trung làm những con bù nhìn từ giấy báo, gỗ vụn và cùng nhau châm lửa đốt bù nhìn ở ngoài nhà mình

Ở Ecuador, người ta tin rằng, việc đốt bù nhìn rơm nhằm hủy bỏ những vận xấu trong suốt 12 tháng vừa qua và cầu chúc cho một năm mới bình an, thịnh vượng và may mắn

Người Estonia thường cố gắng ăn 7 bữa ăn trong ngày đầu năm với mong muốn có được một năm mới sung túc, no đủ. Đây được xem là một trong những phong tục đón năm mới độc đáo và thú vị trên thế giới

7 được xem là con số may mắn của người Estonia. Nếu một người đàn ông ăn 7 bữa trong ngày đầu năm, người ta tin rằng anh ta sẽ có sức khỏe bằng 7 người đàn ông khác trong năm mới

Vào khoảnh khắc giao thừa ở Nam Phi, mọi người sẽ cùng nhau ném đồ đạc và vật dụng cũ ra ngoài, với hi vọng sẽ vứt bỏ hết những điều xui xẻo, không thuận lợi trong năm cũ, đồng thời chào đón năm mới với may mắn, niềm vui và hạnh phúc

Truyền thống này cũng được thấy ở thành phố Napoli (Naples, Ý). Tuy nhiên, phần lớn người dân thường lựa chọn những đồ đạc nhỏ ném ra đường để tránh gây thương vong và rủi ro đáng tiếc

Theo quan niệm của người dân Philippines, hình tròn tượng trưng cho sự thịnh vượng, viên mãn. Do đó, vào dịp năm mới, một số người sẽ lựa chọn cho mình những trang phục có họa tiết chấm bi, với mong muốn một năm mới hạnh phúc, may mắn và suôn sẻ

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, những người lớn tuổi trong nhà sẽ gom tiền xu và chất đầy vào túi những đứa trẻ. Hành động này thể hiện ước muốn một năm mới dư dả, giàu có

Vào sáng sớm ngày Giáng sinh, người dân ở thị trấn Santo Tomas (Peru) sẽ cùng nhau tham gia một lễ hội kỳ lạ mang tên Takanakuy để chào đón năm mới

Takanakuy có nghĩa là "khi máu sôi lên". Theo đó, người dân ở đây sẽ chào đón năm mới bằng cách mắng chửi và đánh nhau dưới sự chứng kiến của chính quyền để đảm bảo không có ai bị thương

Các loại hiềm khích nảy sinh từ việc tranh chấp tài sản, cướp người yêu, trộm cừu, say rượu... đều được "để dành" giải quyết trong lễ hội Takanaluy. Người dân ở đây tin rằng, việc "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" là một cách để xóa bỏ hiềm khích trong năm cũ, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết trong năm mới

