1. Children of Men (2006):

Bộ phim đưa người xem đến với thế giới tương lai của năm 2027, khi loài người phải đối mặt với nguy cơ bị diệt chủng bởi một căn bệnh kỳ lạ khiến phụ nữ mất đi khả năng mang thai Trong lúc mọi thứ đang dần chìm vào vô vọng thì một người phụ nữ mang thai bất ngờ được phát hiện và trở thành niềm hy vọng cuối cùng của cả thế giới "Children of Men" đã đem đến sự ám ảnh cho người xem bởi một bức tranh hiện thực đầy u ám. Tác phẩm còn xuất sắc ghi điểm tronglòng khán giả khi đã lột tả thành công sự hỗn loạn cũng như tuyệt vọng của con người trong bối cảnh dịch bệnh tràn lan. Bộ phim mang đến một thông điệp mạnh mẽ về niềm tin, sự hy vọng ngay cả khi con người phải đối mặt với những thảm cảnh tồi tệ nhất. Thành công của "Children of Men" đã đem đến cho tác phẩm 3 đề cử giải Oscar cùng vô số lời khen đến từ giới phê bình phim 2. Contagion (2011):

Theo Guardian,"Contagion" đang là một trong những bộ phim được khán giả tìm xem nhiều nhất trong thời gian gần đây Biến cố của phim được khởi đầu khi nữ doanh nhân Beth Emhoff đột ngột qua đời bởi một căn bệnh lạ sau chuyến đi công tác tại Hong Kong. Chỉ vài ngày sau, số lượng người chết với các triệu chứng tương tự như Beth Emhoff đã lên tới con số 26 triệu người Sau cùng, các bác sĩ đã xác định được "thủ phạm" gây ra những cái chết bất thường là từ một loại virus mang tên MEV-1, tìm thấy trên thi thể loài rơi. MEV-1 cũng chứa rất nhiều đặc tính tương đồng với loại virus từng gây bệnh SARS (một chủng của virus corona) trước đây

"Contagion" đã đề cập đến rất nhiều vấn đề của xã hội từ trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp khi đứng trước một thảm kịch lớn cho tới những kế hoạch ứng phó sai lầm với dịch bệnh. Ngoài ra còn là những bi kịch của tình người, khiến con người dần trở nên xa cách bởi sự ích kỷ cá nhân 3. Deranged (2012):

Chuyện phim Deranged xoay quanh một loại ký sinh trùng có khả năng phá hủy cơ thể vật chủ bằng cách kiểm soát dần bộ não có tên Yeongasi. Loại ký sinh trùng này nhanh chóng bùng phát và lây lan với tốc độ chóng mặt, gây lên sự hoảng loạn cho người dân trên khắp Hàn Quốc. Chính phủ đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì không thể tìm ra nguyên nhân và phương pháp điều trị trong bối cảnh số người chết tăng cao tới mức báo động Nhân vật chính của phim là Jae Huyk (Kim Myung Min thủ vai) cũng nghi ngờ gia đình mình bị nhiễm "Yeongasi". Anh đã chạy đua với gian để giành lại sự sống cho gia đình mình. Trong quá trình đó, Jae Huyk đã khám phá ra những sự thật khủng khiếp đằng sau nguồn gốc của đại dịch này Thành công của phim đến từ những thông điệp nhân văn về tình người trong thời khắc hỗn loạn nhất. Ngay từ khi công chiếu "Deranged" cũng đã tạo nên một cơn sốt tại các phòng vé và trở thành phim có mức tăng doanh thu cao nhất tại Hàn Quốc trong năm 2012 4. The Flu (2013)

"The Flu" - phim về đại dịch cúm gia cầm H5N1 đang "gây sốt" trở lại tại Hàn Quốc và Việt Nam giữa bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp đang có những diễn biến rất phức tạp. Phim đã ra rạp từ năm 2013 và được giới chuyên môn đánh giá rất cao về giá trị nghệ thuật mà tác phẩm đem lại Nội dung phim là câu chuyện kể về cuộc chiến chống lại virus cúm gia cầm H5N1 có khả năng gây chết người chỉ sau 36 giờ bị nhiễm bệnh. Loại virus này được phát tán từ một chiếc container chở người nhập cư bất hợp pháp vào Hàn Quốc Virus cúm lây lan một cách nhanh chóng qua đường hô hấp. Để đề phòng dịch bệnh truyền sang khu vực khác, Chính phủ sẵn sàng "xóa sổ" cả vùng ngoại ô Bundang (khu vực nhiễm bệnh) bằng cách chôn sống hoặc hỏa thiêu người bị cúm Bối cảnh đó buộc bác sĩ Kim In Hae (Soo Ae thủ vai) cùng nhân viên cứu nạn Kang Ji Goo (Jang Hyuk thủ vai) phải nhanh chóng tìm ra vắc-xin để chữa bệnh cho người dân vùng Bundang. Mọi chuyện càng trở nên nguy cấp hơn khi chính con gái của Kim In Hae cũng bị nhiềm virus cúm 5. Train to Busan (2016)

Ra mắt tại Hàn Quốc vào tháng 7-2016, "Train to Busan" từng trở thành một hiện tượng phòng vé khi thu hút tới hơn 10 triệu lượt xem chỉ sau 3 tuần công chiếu. Cốt truyện của phim được bắt đầu khi Hàn Quốc bùng phát một loại virus bí ẩn biến con người thành những con zombie hung hăng. Một trong số chúng đã lên được chuyến tàu từ Seoul tới Busan và biến nơi đây thành cuộc chiến để sinh tồn Những người có mặt trên chuyến tàu định mệnh đó đã phải tìm mọi cách có thể để chiến đấu nhằm bảo vệ sự sống của mình và người thân. Qua đó, tính cách của các nhân vật cũng dần được bộc lộ bởi cách khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật rất độc đáo của đạo diễn Yeon Sang Ho. Phim đã thành công khi đem đến cho người xem một trải nghiệm điện ảnh với đầy đủ những cung bậc cảm xúc khác nhau. Bên cạnh đó còn là những giá trị nhân văn về tình người được khéo léo lồng ghép qua những chi tiết trong tác phẩm

