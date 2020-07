Miss A: Năm 2010, công ty JYP Entertaiment cho ra mắt Miss A. Nhóm gồm 3 thành viên từ dự án "Wonder Girls Trung Quốc" về Hàn Quốc là Fei, Jia và Min, cùng với thành viên bổ sung Suzy tạo thành nhóm nhạc 4 người



Với ca khúc đầu tay "Bad girl good girl", Miss A đã nhanh chóng giành được chiến thắng trên các show âm nhạc hàng tuần. Giọng ca khỏe khoắn, vũ đạo đẹp mắt cùng ngoại hình xuất chúng của các thành viên trong nhóm, đặc biệt là Suzy, đã giúp tên tuổi của Miss A lên như "diều gặp gió"

Cùng năm, nhóm giành được Daesang Ca khúc của năm tại lễ trao giải MAMA. "Bad girl good girl" đã giúp Miss A trở thành nhóm nhạc đầu tiên và duy nhất sở hữu ca khúc đầu tay giành được giải Daesang cho đến tận ngày hôm nay

Bên cạnh "Bad girl good girl", Miss A còn ghi dấu ấn qua loạt ca khúc đình đám như: Goodbye baby, Breathe, Touch, I don’t need a man, Only you… Miss A còn được mệnh danh là nhóm nhạc thành công nhất trong lịch sử làng giải trí Hàn Quốc khi sở hữu các giải thưởng danh giá như Asia song festival, Golden Disc Awards, Mnet Asian Music Awards…

Tuy nhiên, ngày 27/12/2017, JYP Entertainment thông báo nhóm Miss A chính thức tan rã. Trước đó, vào năm 2016, Jia đã rời khỏi nhóm. Sau đó, vào năm 2017, Min cũng chính thức ra đi. Mặc dù đã tan rã nhưng Miss A vẫn luôn được nhớ tới như một trong những nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất lịch sử showbiz xứ Hàn

Red Velvet: Red Velvet là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập và quản lý bởi công ty SM Entertainment. Nhóm chính thức "chào sân" Kpop vào năm 2014 với đội hình 4 thành viên gồm Irene, Seulgi, Wendy, Joy và được bổ sung em út Yeri vào tháng 3-2015

Kể từ khi ra mắt, Red Velvet đã có nhiều kinh nghiệm và được công nhận. Mini album đầu tiên của nhóm "Ice cream cake" đứng đầu trên Gaon album chart vào đầu năm 2015. Tương tự, các mini album tiếp sau đó là: The velvet, Russian roulette hay Rookie... đều mang lại những thành tích đáng ngưỡng mộ

Nhóm cũng nhận được một số giải thưởng cho âm nhạc, vũ đạo hoặc độ phổ biến, bao gồm Golden Disc Awards cho New Artist Award và Mnet Asian Music Award cho Best Female Group năm 2017...

Bên cạnh tài năng, các cô gái nhà SM còn được được yêu thích khi sở hữu ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ, vũ đạo điêu luyện và luôn theo đuổi phong cách âm nhạc đa dạng

Hiện, Red Velvet đang là một trong những nhóm nhạc hàng đầu thế hệ thần tượng thứ ba của Kpop. Nhóm được coi là tân binh nữ xuất sắc nhất trong số tất cả nhóm nhạc ra mắt năm 2014

TWICE: Được ra mắt thông qua chương trình thực tế "Sixteen" vào năm 2015, TWICE là nhóm nhạc nữ đa quốc tịch gồm 9 thành viên thuộc công ty quản lý JYP Entertainment

TWICE được xem là nhóm nhạc đàn em của Miss A. Cũng như đàn chị của mình, TWICE nhanh chóng vươn lên hàng ngũ sao hạng A của Kpop. Nhóm sở hữu nhiều ca khúc quốc dân như Cheer Up, TT, Knock Knock...

Tại các lễ trao giải cuối năm, TWICE thường nhận được những giải thưởng danh giá nhất như Nghệ sĩ của năm, Bài hát của năm, Nhóm nữ xuất sắc nhất, Vũ đạo xuất sắc nhất...

Ngoài tài năng, TWICE còn nổi tiếng bởi vẻ ngoài "đẹp đều" của 9 thành viên. Mỗi thành viên đều có một tính cách, màu sắc, vai trò khác nhau, tuy nhiên, khi kết hợp lại, họ đã trở thành một thể thống nhất không thể tách rời

Hiện tại, TWICE gây ấn tượng khi đạt được 15 Daesang cao quý tại các lễ trao giải, chỉ đứng sau hai nhóm nhạc nam BTS và EXO. Nhóm được kỳ vọng sẽ thiết lập nhiều kỉ lục hơn nữa trong tương lai

Black Pink: Với sự đa dạng, độc đáo cả trong hình ảnh lẫn phong cách âm nhạc, Black Pink được coi là nhóm nhạc nữ không chỉ có danh tiếng tại Hàn Quốc mà còn phủ sóng rộng rãi trên trường quốc tế

Năm 2016, 8 năm sau sự "chào đời" của 2NE1, YG cho ra mắt nhóm nhạc Black Pink gồm 4 thành viên: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Black Pink nhận được sự kỳ vọng rất cao từ phía công chúng

Không phụ sự trông đợi, chỉ 13 ngày sau khi ra mắt, Black Pink lập kỷ lục là nhóm nữ giành chiến thắng trên các show âm nhạc nhanh nhất kể từ khi ra mắt với ca khúc "Whistle"

Bốn cô nàng gây thương nhớ bởi ngoại hình quyến rũ, gợi cảm. Ngoài ra, cả 4 thành viên của nhóm còn có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang, họ luôn được các hãng thời trang cao cấp thế giới mời dự các buổi ra mắt bộ sưu tập ở Pháp, Italy...

Ngày 26-6-2020, nhóm nhạc BlackPink chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc "How you like that". Ngay sau khi ra mắt, ca khúc đã gây ấn tượng khi sở hữu tới 1,6 triệu lượt người xem trực tiếp. Trước đó, "nữ vương" gen 3 từng đạt thành tích lượt xem công chiếu với MV "Kill this love" (979 nghìn lượt)

SNSD: SNSD - nhóm nhạc gồm 9 thành viên ra mắt công chúng vào tháng 7-2007 với đĩa đơn "Into the New World". Ca khúc nhanh chóng tạo nên cơn "sốt" tại Hàn Quốc

SNSD là nhóm nhạc nữ đầu tiên có 4 MV đạt trên 100 triệu lượt xem. Những MV giúp nhóm thiết lập kỷ lục này gồm: Gee, I Got a Boy, The Boys và Mr. Taxi. Trong đó, "Gee" chính là bản hit đầu tiên giúp SNSD trở nên nổi tiếng ở Hàn Quốc và thị trường quốc tế

Với mức độ phủ sóng và sức ảnh hưởng rộng lớn, SDSN được mệnh danh là "nhóm nhạc quốc dân"

Với 13 năm hoạt động trong nghề, dù theo nhóm hay cá nhân, từng thành viên của SNSD đều đạt thành công. Điều này giúp SNSD nhận được sự yêu mến của đông đảo người yêu nhạc

Với tài năng và nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ, 9 "mảnh ghép" của SNSD đều được xem là những cái tên tạo nên lịch sử trong nền âm nhạc Hàn Quốc

