Thiếu ngủ: Chúng ta đều biết rằng, ngủ đủ giấc đóng một vai trò rất lớn trong việc duy trì suy nghĩ nhạy bén hàng ngày và bảo vệ não trước các vấn đề về trí nhớ như bệnh Alzheimer và các loại bệnh mất trí khác

Ngủ sâu là giai đoạn mà bộ nhớ tiến hành vai trò lưu trữ của mình. Đồng thời, quá trình “dọn dẹp” các chất thải ở não cũng xảy ra trong khoảng thời gian này

Do đó, có một giấc ngủ khoa học sẽ giúp não của bạn loại bỏ các sản phẩm phụ độc hại tích tụ tự nhiên từ những hoạt động của cơ thể trong suốt một ngày dài

Ngoài ra, những người đã từng thức khuya đều phải công nhận rằng nếu họ ngủ muộn thì ngày hôm sau họ sẽ có xu hướng mơ màng và khó tập trung hơn bình thường

Đặc biệt, khi cơ thể không ngủ đủ 8h/ngày thì những ký ức không thể di chuyển về phía vỏ não trước trán, tình trạng này dẫn đến sự lãng quên một số điều, về lâu dài sẽ dẫn đến mất trí nhớ Do đó để tránh tình trạng suy giảm trí bạn nên có một giấc ngủ khoa học đảm bảo được các yếu tố như thời gian ngủ, thời gian thức dậy, chất lượng giấc ngủ...

Căng thẳng: Theo các chuyên gia tâm lý, cuộc sống nhiều áp lực căng thẳng cùng môi trường ô nhiễm cũng chính là nguyên nhân khiến con người ta dễ mất tập trung và bị suy giảm trí nhớ nhất

Khi căng thẳng, bộ nhớ và não bộ phải chịu đựng và làm việc quá mức. Điều đó khiến cơ thể không thể tập trung vào bất cứ điều gì, đồng thời ngăn chặn quá trình lưu trữ những hồi ức trong não bộ

Cách tích cực nhất để duy trì bộ não khỏe mạnh là mọi người nên tìm cách giảm stress như ngủ đủ giấc, tập thể dục, kết hợp liệu pháp thư giãn trong cuộc sống hàng ngày hoặc đến bác sĩ khi cần thiết

Sử dụng các chất kích thích: Bên cạnh vấn đề ảnh hưởng xấu về thể chất và tâm lý thì việc làm lạm dụng chất kích thích hoặc chất gây nghiện có thể dẫn đến suy giảm trí nhớ

Cụ thể, việc sử dụng thuốc lá, rượu bia và ma túy sẽ làm cơ thể suy giảm chức năng nhận thức, khiến não bộ hoạt động chậm chạp và lười biếng

Ngoài ra, chúng còn ngăn chặn khí oxy lưu thông lên não, theo thời gian, tình trạng này có thể gây ra tác động tiêu cực trên toàn bộ hệ thống thần kinh trung ương

Làm quá nhiều việc trong một lúc: Đa phần chúng ta có thói quen làm nhiều việc cùng lúc với hy vọng hoàn thành được nhiều việc càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, hành động này có thể dẫn đến rối loạn tâm thần, căng thẳng và giảm trí nhớ

Đáng nói hơn, nếu như bạn không thể cân bằng được các công việc, tâm trí của bạn bị quá tải với những việc cần làm có thể dẫn đến rối loạn tâm thần

Do đó, nếu bạn có dấu hiệu tâm trí rối loạn, trí nhớ kém thì bạn nên học cách vạch ra những việc cần làm một cách khoa học sau đó tập trung vào một việc duy nhất tại một thời điểm và hoàn thành nó

Thiếu vitamin B1: Theo các chuyên gia, vitamin B1 là một chất dinh dưỡng quan trọng trong não bộ, chúng có vai trò sản xuất các dẫn truyền thần kinh có tác động đến tâm trạng, trí nhớ, sự chuyển động và suy nghĩ của con người

Ngoài ra, loại vitamin này còn là chất dinh dưỡng thiết yếu giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, đảm bảo các chức năng bình thường của hệ thống thần kinh

Những người không nhận được đủ lượng vitamin B1 từ chế độ ăn uống có thể bị hội chứng Wernicke-Korsakoff - một loại rối loạn thần kinh dẫn đến mất trí nhớ ngắn hạn và dài hạn

Để ngăn chặn những tình trạng không đáng có này, bạn nên bổ sung đủ lượng vitamin trong ngày bằng cách thêm các loại thực phẩm như trứng, ngũ cốc, rau xanh vào chế độ ăn uống của mình

Thiếu ngủ: Chúng ta đều biết rằng, ngủ đủ giấc đóng một vai trò rất lớn trong việc duy trì suy nghĩ nhạy bén hàng ngày và bảo vệ não trước các vấn đề về trí nhớ như bệnh Alzheimer và các loại bệnh mất trí khác

Ngủ sâu là giai đoạn mà bộ nhớ tiến hành vai trò lưu trữ của mình. Đồng thời, quá trình “dọn dẹp” các chất thải ở não cũng xảy ra trong khoảng thời gian này

Do đó, có một giấc ngủ khoa học sẽ giúp não của bạn loại bỏ các sản phẩm phụ độc hại tích tụ tự nhiên từ những hoạt động của cơ thể trong suốt một ngày dài

Ngoài ra, những người đã từng thức khuya đều phải công nhận rằng nếu họ ngủ muộn thì ngày hôm sau họ sẽ có xu hướng mơ màng và khó tập trung hơn bình thường

Đặc biệt, khi cơ thể không ngủ đủ 8h/ngày thì những ký ức không thể di chuyển về phía vỏ não trước trán, tình trạng này dẫn đến sự lãng quên một số điều, về lâu dài sẽ dẫn đến mất trí nhớ Do đó để tránh tình trạng suy giảm trí bạn nên có một giấc ngủ khoa học đảm bảo được các yếu tố như thời gian ngủ, thời gian thức dậy, chất lượng giấc ngủ...

Căng thẳng: Theo các chuyên gia tâm lý, cuộc sống nhiều áp lực căng thẳng cùng môi trường ô nhiễm cũng chính là nguyên nhân khiến con người ta dễ mất tập trung và bị suy giảm trí nhớ nhất

Khi căng thẳng, bộ nhớ và não bộ phải chịu đựng và làm việc quá mức. Điều đó khiến cơ thể không thể tập trung vào bất cứ điều gì, đồng thời ngăn chặn quá trình lưu trữ những hồi ức trong não bộ

Cách tích cực nhất để duy trì bộ não khỏe mạnh là mọi người nên tìm cách giảm stress như ngủ đủ giấc, tập thể dục, kết hợp liệu pháp thư giãn trong cuộc sống hàng ngày hoặc đến bác sĩ khi cần thiết

Sử dụng các chất kích thích: Bên cạnh vấn đề ảnh hưởng xấu về thể chất và tâm lý thì việc làm lạm dụng chất kích thích hoặc chất gây nghiện có thể dẫn đến suy giảm trí nhớ

Cụ thể, việc sử dụng thuốc lá, rượu bia và ma túy sẽ làm cơ thể suy giảm chức năng nhận thức, khiến não bộ hoạt động chậm chạp và lười biếng

Ngoài ra, chúng còn ngăn chặn khí oxy lưu thông lên não, theo thời gian, tình trạng này có thể gây ra tác động tiêu cực trên toàn bộ hệ thống thần kinh trung ương

Làm quá nhiều việc trong một lúc: Đa phần chúng ta có thói quen làm nhiều việc cùng lúc với hy vọng hoàn thành được nhiều việc càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, hành động này có thể dẫn đến rối loạn tâm thần, căng thẳng và giảm trí nhớ

Đáng nói hơn, nếu như bạn không thể cân bằng được các công việc, tâm trí của bạn bị quá tải với những việc cần làm có thể dẫn đến rối loạn tâm thần

Do đó, nếu bạn có dấu hiệu tâm trí rối loạn, trí nhớ kém thì bạn nên học cách vạch ra những việc cần làm một cách khoa học sau đó tập trung vào một việc duy nhất tại một thời điểm và hoàn thành nó

Thiếu vitamin B1: Theo các chuyên gia, vitamin B1 là một chất dinh dưỡng quan trọng trong não bộ, chúng có vai trò sản xuất các dẫn truyền thần kinh có tác động đến tâm trạng, trí nhớ, sự chuyển động và suy nghĩ của con người

Ngoài ra, loại vitamin này còn là chất dinh dưỡng thiết yếu giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, đảm bảo các chức năng bình thường của hệ thống thần kinh

Những người không nhận được đủ lượng vitamin B1 từ chế độ ăn uống có thể bị hội chứng Wernicke-Korsakoff - một loại rối loạn thần kinh dẫn đến mất trí nhớ ngắn hạn và dài hạn

Để ngăn chặn những tình trạng không đáng có này, bạn nên bổ sung đủ lượng vitamin trong ngày bằng cách thêm các loại thực phẩm như trứng, ngũ cốc, rau xanh vào chế độ ăn uống của mình