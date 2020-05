Năm 2019 là năm thứ 7 liên tiếp "huyền thoại nhạc Pop" Michael Jackson đứng đầu danh sách những nghệ sĩ quá cố "kiếm" tiền giỏi nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Forbes

Tuy đã qua đời ngày 25- 6-2009 nhưng giọng ca nổi tiếng này vẫn "gặt hái" được số tiền không hề nhỏ. Vào năm 2016, tổng thu nhập của Michael Jackson sau khi mất là 656 triệu USD, và đạt xấp xỉ 318 triệu USD vào năm 2018

Theo Forbes, số tiền "khủng" mà ngôi sao quá cố này có được là do show trình diễn Las Vegas Cirque du Soleil, Michael Jackson One và cổ phần trong sách âm nhạc EMI cũng như từ album "Scream", được phát hành vào tháng 9-2017

Không chỉ đứng đầu danh sách những ngôi sao quá cố "kiếm" tiền giỏi nhất thế giới, Michael Jackson còn có tên trong bảng xếp hạng "100 nhân vật nổi tiếng giàu có nhất thế giới" cũng do chính tạp chí Forbes công bố. Trong giai đoạn từ tháng 6-2012 đến tháng 6-2013, Michael Jackson đã kiếm được hơn 125 triệu USD, "qua mặt" cả diva Madonna

Theo nguồn tin từ kênh ABC, mẹ của Michael Jackson nhận được 40% tổng số thu nhập kiếm được từ những tác phẩm đứng tên ông, 40% khác được chia cho ba người con của ông, và 20% còn lại được chi cho các tổ chức từ thiện của trẻ em

Ông hoàng nhạc Rock 'n' Roll Elvis Presley được mệnh danh là một trong những nghệ sĩ quá cố "kiếm" tiền giỏi nhất thế giới. Elvis Presley qua đời sau một cơn đau tim khi mới 42 tuổi



Sau khi qua đời, nam ca sĩ vẫn có thể đem về cho người thân số tiền khoảng 60 triệu USD mỗi năm. Khoản thu nhập này chủ yếu có được từ tiền cho thuê nhà cũ, việc kinh doanh độc quyền hình ảnh và kinh doanh bảo tàng nổi tiếng lưu giữ những kỷ vật gắn liền với cuộc đời ông tại quê nhà

Đặc biệt, trong khoảng thời gian một năm từ tháng 10-2007 đến 10-2008, ông đã "kiếm" được số tiền còn lớn hơn cả những ngôi sao nhạc Pop nổi tiếng bậc nhất hiện nay như Justin Timberlake (kiếm được 44 triệu USD) và Madonna (40 triệu USD)

Năm 2016, tập đoàn quản lý thương hiệu Authentic Brand Group còn chi ra 125 triệu USD cho việc mua bản quyền sử dụng các nhạc phẩm của ông hoàng nhạc Rock 'n' Roll Elvis Presley

Nữ diễn viên Elizabeth Taylor cũng góp mặt vào danh sách những nghệ sĩ quá cố "kiếm bộn tiền" trên thế giới

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp với đôi mắt tím quyến rũ, Elizabeth Taylor còn gây chú ý với khả năng diễn xuất tài ba. Bà đã trở thành biểu tượng trong một số tác phẩm điện ảnh đã đi vào huyền thoại như "National Velvet", "Father of the Bride" hay "Cat on a Hot Tin Roof"...

Bà Elizabeth Taylor qua đời ở tuổi 79 vì bệnh tim. Tuy nhiên, sau khi qua đời, bà vẫn "kiếm" được một khoản tiền không hề nhỏ từ việc kinh doanh loại nước hoa White Diamonds của mình cùng việc bán bản quyền những bộ phim điện ảnh bà từng góp mặt, bên cạnh những khoản đầu tư cổ phiếu và bất động sản

Bên cạnh Michael Jackson hay Elvis Presley, nam ca sĩ Bob Marley cững được tạp chí Forbes ghi danh vào danh sách những nghệ sĩ "kiếm" tiền giỏi nhất thế giới sau khi qua đời

Bob Marley được biết đến như một huyền thoại của dòng nhạc reggae. Đằng sau những giai điệu sôi động, nghệ sĩ vĩ đại này đã khéo léo đưa những giá trị về con người vào trong ca từ, dần thay đổi cái nhìn của công chúng về cộng đồng người da màu. Ông qua đời năm 1981, khi mới 36 tuổi

Không chỉ ca hát, Bob Marley còn có hai công ty: Marley Beverage chuyên sản xuất đồ uống và House of Marley chuyên sản xuất các thiết bị âm nhạc như loa đài, tai nghe… từ nguyên liệu thân thiện với môi trường. Hai công ty này đã góp phần không nhỏ, tạo nên thu nhập "khủng" của cố nghệ sĩ Bob Marley

Bên cạnh danh xưng "biểu tượng sex" của Hollywood, nữ minh tinh Marilyn Monroe còn được biết tới là nữ nghệ sĩ "kiếm bộn tiền" mặc dù đã qua đời

Marilyn Monroe "kiếm" được 15 triệu USD từ việc kinh doanh những hình ảnh cũ

Cho tới thời điểm hiện tại, hình ảnh gợi cảm mái với mái tóc vàng, đôi môi mọng đỏ của Marilyn Monroe vẫn được sử dụng trong hàng loạt chiến dịch quảng cáo thời trang, đồ trang sức, mỹ phẩm. Bà có riêng một dòng quần áo của hãng thời trang danh tiếng Macy’s

Với mức thu nhập "khủng", ca sĩ, nhạc sĩ John Lennon đã khiến người hâm mộ ngỡ ngàng và khâm phục về "khả năng kiếm tiền" mặc dù đã qua đời

Lennon mất ngày 8-12-1980. Ông là người sáng lập, đồng thời là thủ lĩnh của ban nhạc huyền thoại nước Anh The Beatles. Với những đóng góp và cống hiến to lớn cho nền âm nhạc, John Lennon được tạp chí Rolling Stone xếp hạng trong top 5 nghệ sĩ vĩ đại nhất thế giới mọi thời đại

Tuy đã qua đời hàng chục năm nhưng huyền thoại này vẫn sở hữu mức thu nhập "khủng" từ những nhạc phẩm bất hủ của The Beatles cũng như rất nhiều sáng tác đình đám của ông

