Mới đây, K Star Live đưa tin Won Bin không nhận lời tham gia phim "Bulgasal" - bộ phim được đầu tư với số tiền lên đến 40 tỷ won (khoảng 33 triệu USD). Một lần nữa, nam diễn viên sinh năm 1977 lỡ hẹn với khán giả sau 10 năm liên tiếp không nhận lời tham gia bất cứ bộ phim nào, cả truyền hình và điện ảnh

Won Bin bắt đầu nổi tiếng với vai diễn Han Tae Suk si tình trong bộ phim truyền hình "Trái tim mùa thu" năm 1997. Sau khi phát triển ở mảng phim truyền hình, anh từng bước dấn thân vào sự nghiệp điện ảnh và gặt hái rất nhiều thành công. Tuy nhiên, Won Bin không thực sự là người chăm chỉ khi trong sự nghiệp của mình, nam diễn viên chỉ góp mặt trong vỏn vẹn 7 phim điện ảnh và 5 phim truyền hình. Bộ phim điện ảnh gần đây nhất mà anh đóng là "The Man from Nowhere" từ năm 2010

Những năm gần đây, các tin tức đóng phim của Won Bin gần như chỉ xoay quanh hai từ khóa "đang cân nhắc" và "đã từ chối kịch bản". Việc Won Bin không nhận lời đóng phim luôn là câu hỏi lớn trong lòng khán giả

Nhiều thông tin cho rằng diễn viên 7X đã quá giàu có nên càng thận trọng hơn trước các kịch bản để đảm bảo sự chắc chắn khi quay trở lại. Tuy nhiên, số khác cho rằng nếu Won Bin cứ mãi chọn lựa, sống trong "vùng an toàn" thì anh không còn đủ sức nặng để được gọi là ngôi sao hạng A xứ kim chi

Hiện tại, Won Bin đang có cuộc sống hoàn hảo với khối tài sản kếch xù từ các hợp đồng quảng cáo, cùng một gia đình viên mãn bên vợ là ngọc nữ Lee Na Young. Cả hai kết hôn và đón con trai đầu lòng vào năm 2015. Nam diễn viên duy trì lối sống kín đáo cùng vợ và cậu quý tử suốt 5 năm qua

Ở tuổi 43, Won Bin vẫn nhận được nhiều lời khen của khán giả khi sở hữu vẻ đẹp "không tuổi", trẻ trung không khác gì các diễn viên đàn em như Hyun Bin, Lee Min Ho. Người hâm mộ luôn mong chờ một ngày được gặp lại Won Bin trên màn ảnh, bởi với tài năng và nhan sắc nổi bật của mình, Won Bin thực sự là viên ngọc quý của showbiz Hàn

Cũng giống như Won Bin, Jo In Sung là cái tên nổi bật trong danh sách những ngôi sao hạng A nhưng "lười đóng phim" trong làng giải trí xứ kim chi

Khởi nghiệp với tư cách là một người mẫu, năm 2002, Jo In Sung chính thức bước vào sự nghiệp diễn xuất. Khi còn là một tân binh, In Sung rất chăm chỉ nhưng kể từ khi vụt sáng vào năm 2004 với bộ phim "What Happened In Bali", số bộ phim có sự tham gia của anh bắt đầu giảm đi đáng kể

Một phần nguyên nhân khiến Jo In Sung có ít tác phẩm trong khoảng thời gian này là vì anh thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài 25 tháng trong lực lượng không quân, nhiều hơn mức thường thấy là 21 tháng đối với các nghệ sĩ tham gia quân đội

Tuy nhiên, mỗi lần trở lại màn ảnh, Jo In Sung chưa bao giờ khiến khán giả phải thất vọng. "Gió mùa đông năm ấy" hay "It’s ok that’s love" là hai bộ phim tiêu biểu mà Jo In Sung đã diễn xuất vô cùng thành công và nhận được sự yêu mến của người hâm mộ. Nhiều người cho rằng, nam tài tử dù khá "lười" nhưng rất biết chọn kịch bản phim

Ở tuổi U40, Jo In Sung vẫn "đốn tim" người hâm mộ khi sở hữu nhan sắc "cực phẩm" với khuôn mặt "tỷ lệ vàng", thân hình cân đối với chiều cao 1m88 đầy ấn tượng

Ít xuất hiện trên màn ảnh là thế nhưng Jo In Sung vẫn luôn nằm trong top những quý ông được khao khát nhất Hàn Quốc. Năm 2006, vượt qua cả Won Bin, Jo In Sung đứng đầu cuộc bình chọn "Đệ nhất mỹ nam Hàn Quốc". Anh cũng được yêu mến nhờ đời tư trong sạch, sự nghiệp phát triển

Lee Young Ae là một trong những viên ngọc quý của nền điện ảnh Hàn Quốc. Dù ít tham gia diễn xuất nhưng Lee Young Ae vẫn là diễn viên được yêu thích và có sức ảnh hưởng lớn của màn ảnh xứ Hàn

Năm 1993, Lee Young Ae bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình. Đến năm 2003, với vai diễn thành công trong bộ phim truyền hình cổ trang "Nàng Dae Jang Guem", cô chính thức bước vào dàn sao hạng A, nhận được sự quan tâm, yêu mến của đông đảo người hâm mộ

Mặc dù là ngôi sao hạng A, nhưng không giống với các nghệ sĩ khác, Lee Young Ae là trường hợp thành công khá lạ của điện ảnh Hàn. Cô được nhận xét là khá "lười" so với những nữ nghệ sĩ cùng thời vì số lượng phim quá ít. Sau thành công của "Nàng Dae Jang Guem", cô chỉ xuất hiện trong "Sympathy for lady vengeance" (2005) rồi hoàn toàn im ắng cho đến tận năm 2015, người đẹp mới "tái xuất" trong bộ phim "Saidam, Light's Diary" của đài SBS

Đáng nói, dù không xuất hiện dày đặc với vai trò diễn viên nhưng tên tuổi Lee Young Ae chưa từng "giảm nhiệt"

Lee Young Ae là một trong những ngôi sao có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ. Cô kết hôn bí mật với doanh nhân Jung Ho Young năm 2009 tại Mỹ. Kể từ đây, người đẹp dành thời gian vun vén tổ ấm, chăm sóc gia đình và con cái

Ở gần độ tuổi ngũ tuần, Lee Young Ae vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn, quyến rũ. Với nhan sắc "bị thời gian bỏ quên", cô được xếp vào danh sách "Những người đẹp không tuổi" của làng giải trí xứ Hàn

Khởi nghiệp vào năm 2002, Han Ga In lần đầu ra mắt công chúng thông qua đoạn quảng cáo của một hãng hàng không Hàn Quốc. Chính sự xuất hiện này đã giúp cô lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất bộ phim truyền hình "Sunshine Hunting"

Một năm sau đó, Han Ga In tiếp tục có cơ hội tham gia Yellow Handkerchief (Khăn tay vàng). Nhân vật Jo Sun Joo chẳng những mang về cho nữ diễn viên giải thưởng đầu tiên - Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải KBS Drama Awards 2003 mà còn giúp tên tuổi của cô nổi lên như diều gặp gió

Mặc dù vậy, Han Ga In lại được công nhận nhiều hơn như một ngôi sao quảng cáo có gương mặt đẹp, thay vì một diễn viên tài năng. Đến nay, số lượng phim có sự tham gia của Han Ga In chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có một thời gian, người đẹp chỉ đóng quảng cáo suốt 3 năm

"Biểu tượng sắc đẹp Hàn" kết hôn với diễn viên Yeon Jung Hoon vào năm 2005. Sau 15 năm chung sống, cặp nghệ sĩ đã chào đón hai "thiên thần nhỏ"

Năm 2012 được coi là năm thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Han Ga In khi cô xuất hiện trong hai tác phẩm quốc dân "Mặt trăng ôm mặt trời" và "Architecture 101". Tuy nhiên, sau đó, người đẹp lại mất hút trên màn ảnh

Han Ga In được mệnh danh là "biểu tượng nhan sắc" của showbiz Hàn Quốc khi sở hữu gương mặt đẹp với góc nghiêng "cực phẩm". Ngoài ra, nữ diễn viên còn được yêu mến bởi đời tư trong sạch. Người hâm mộ luôn mong chờ một ngày Han Ga In "tái xuất" màn ảnh và làm khuynh đảo làng giải trí xứ kim chi

