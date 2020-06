Tạp chí Forbes đặt Kylie Jenner vào vị trí số 1 trong danh sách những ngôi sao kiếm được nhiều tiền nhất năm 2020. Theo thống kê mới nhất từ Forbes, trong 12 tháng qua, nữ doanh nhân sinh năm 1997 đã kiếm được 590 triệu USD

Mức thu nhập "không đối thủ" này chủ yếu đến từ việc mỹ nhân 23 tuổi bán 51% cổ phần của dòng mỹ phẩm Kylie Cosmetics cho Coty vào năm 2019

Đáng chú ý, chỉ cách đây ít ngày, Forbes đã xóa tên Kylie khỏi danh sách các tỷ phủ, cáo buộc gia đình Kylie Jenner tạo ra một "mạng lưới dối trá" và Kylie đã thổi phồng quy mô kinh doanh và thành công của mình. Tuy nhiên, điều đó không khiến công chúng thôi trầm trồ về khả năng kiếm tiền của Kylie Jenner

Kylie Jenner được công chúng biết đến sau khi xuất hiện trong một loạt chương trình truyền hình thực tế "Keeping Up with the Kardashians" năm 2007 cùng chị gái Kim Kardashian

Nhờ danh tiếng trên mạng xã hội cùng với niềm đam mê làm đẹp, năm 2015, Kylie bắt đầu thành lập công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics và nhanh chóng thành công. Điểm nổi bật của công ty này là chi phí cực nhỏ và phần lợi nhuận khổng lồ rơi thẳng vào túi Kylie Jenner

Với khoản thu nhập cao ngất ngưởng, Kylie Jenner sống như một bà hoàng và liên tục vung tiền sắm đất, tậu biệt thự, xe sang, đồ hiệu

Ngoài "bà trùm" mỹ phẩm Kylie Jenner, nam rapper Kanye West - chồng của Kim Kardashian đã xuất sắc đứng thứ 2 với mức thu nhập 170 triệu USD trong vòng 12 tháng qua

Trước đó, vào ngày 24-4-2020, tờ Forbes công bố tài sản của rapper Kanye West đạt mức 1,3 tỷ USD, chính thức gia nhập câu lạc bộ tỷ phú USD thế giới

Hầu hết lợi nhuận của Kanye không đến từ âm nhạc mà nhờ sản xuất giày thể thao. Anh sở hữu thương hiệu Yeezy, được phân phối qua các kênh bán hàng của hãng Adidas

Kanye West bắt đầu ký hợp đồng với Adidas - thương hiệu thể thao của Đức vào tháng 11-2013 sau một thời gian gắn bó với Nike. Rapper này bắt đầu hành trình Adidas Yeezy của mình vào tháng 2-2015 và đã phát triển đế chế của mình với trụ cột là các đôi Yeezy Boost. Sự thành công, danh tiếng của Yeezy có được nhờ vào các chiến lược tiếp thị độc đáo và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Kanye và vợ của anh - Kim Kardashian

Không hề thua kém cô em vợ Kylie Jenner, Kanye West sở hữu một cuộc sống "sang chảnh" vạn người mê với dàn siêu xe hạng sang cùng những căn biệt thự đắt giá

Đứng thứ 3 trong danh sách này là tay vợt Roger Federer

Trong vòng 12 tháng qua, tay vợt hàng đầu thế giới Roger Federer thu về số tiền 106.3 triệu USD, trong đó có 100 triệu USD đến từ các hợp đồng quảng cáo, tài trợ

Mức thu nhập "khủng" này cũng đã giúp tay vợt sinh năm 1981 trở thành người dẫn đầu danh sách các VĐV kiếm tiền giỏi nhất năm 2020 do tạp chí Forbes công bố vào ngày 29-5 mới đây

Đứng vị trí thứ 4 là cầu thủ điển trai Cristiano Ronaldo. Theo thống kê của Forbes, trong 12 tháng qua, siêu sao người Bồ Đào Nha đã kiếm được 105 triệu USD

Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2002, Ronaldo lần lượt khoác áo các câu lạc bộ Sporting Lisbon, MU, Real Madrid và Juventus. Sau 17 năm gắn bó với nghiệp "quần đùi áo số", CR7 bỏ túi khoảng 650 triệu USD

Ngoài tài năng bóng đá, Ronaldo còn được mệnh danh là "cỗ máy kiếm tiền" nhờ danh tiếng và tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực như quảng cáo, mỹ phẩm, đồ uống, thời trang, bất động sản…

Cựu tiền đạo của Real Madrid đã ký hợp đồng với vô số nhà tài trợ khác nhau như Tag Heuer, Nike, Clear... trong đó, nổi bật nhất là hợp đồng trọn đời với thương hiệu Nike, vốn đem lại cho anh 20 triệu USD mỗi năm

Bên cạnh đó, Ronaldo còn được biết đến là ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất trên mạng xã hội Instagram. Các bài đăng trên Instagram với hơn 200 triệu người theo dõi đã đem về cho nam cầu thủ gần 50 triệu USD mỗi năm

Bám sát nút Cristiano Ronaldo là danh thủ Lionel Messi với mức thu nhập khoảng 104 triệu USD

Vị trí thứ 6 thuộc về nhà sản xuất, nhà văn và diễn viên hài nổi tiếng Tyler Perry với mức thu nhập 97 triệu USD trong vòng một năm qua

Với mức thu nhập 95,5 triệu USD trong vòng 12 tháng qua, danh thủ Neymar đứng vị trí thứ 7. Bám sát Neymar là người dẫn chương trình Howard Stern có thu nhập 90 triệu USD. Vị trí thứ 9 thuộc về LeBron James (88,2 triệu USD)

Ngôi sao cơ bắp Dwayne Johnson "khóa sổ" top 10 với thu nhập 87,5 triệu USD trong năm qua

Dwayne Johnson nổi tiếng với loạt phim ăn khách như Vua bọ cạp, Hobbs & Shaw, G.I. Joe: Retaliation, The Fast Saga...

